Phiên bản nâng cấp siêu “bá đạo” về Jumanji nhất định phải xem

Cách đây 2 năm, "Jumanji: Welcome to the Jungle" đã hồi sinh thương hiệu Jumanji với hàng loạt cải tiến so với phần phim năm 1995. Tác phẩm đã thành công vang dội khi đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu 4 tuần liên tiếp và mang về hơn 960 triệu USD trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa là gì so với "Jumanji: The Next Level" (Tựa Việt: Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp) – phiên bản nâng cấp siêu “bá đạo” – sắp tới đây.

Bối cảnh được mở rộng hơn và dàn quái thú đáng sợ

Trái với bối cảnh phần phim trước diễn ra chủ yếu trong rừng rậm, nơi mà tên ác nhân Russell Van Pelt (Bobby Cannavale) đã đánh cắp viên ngọc Mắt Báo nhằm kiểm soát mọi sinh vật và giáng lời nguyền lên Jumanji. Để khôi phục bình yên cho vùng đất, tiến sĩ Bravestone (Dwayne Johnson), trợ tá Finbar (Kevin Hart), nữ sát thủ Ruby Roundhouse (Karen Gillan) và giáo sư Oberon (Jack Black) phải vượt qua các thử thách của rừng già để trả viên ngọc lại vị trí cũ.

Tuy nhiên, "Jumanji: The Next Level" không còn “dễ ăn” như vậy nữa. Sau 2 năm, trò chơi đã được nâng cấp lên một tầm cao mới khi các bối cảnh phim sẽ kéo dài không chỉ từ rừng rậm mà còn đến cả sa mạc đầy cát hay những dãy núi tuyết lạnh giá. Cũng từ đây, nhóm nhân vật của chúng ta phải tập làm quen với những loại địa hình mới mẻ cùng hàng loạt thử thách khó khăn hơn gấp bội.

Chưa dừng lại ở đó, những con quái thú trong phần phim lần này cũng đáng sợ hơn hẳn. Từ trăn Nam Mỹ khổng lồ, đàn đà điểu hung tợn cho tới bầy khỉ đầu chó khát máu hay đủ loại côn trung với nọc độc chí mạng chắc chắn sẽ khiến nhóm bạn “gà mờ” điêu đứng khi rơi vào những cuộc rượt đuổi kịch tính đến nghẹt thở.

Gánh thêm nhiều đồng đội “nặng hơn quả tạ” chưa hề biết về Jumanji

Với hàng loạt thử thách mới lạ, "Jumanji: The Next Level" đã khó nay sẽ còn “kinh dị” hơn khi nhóm bạn phải đón hai nhân vật mới toanh chính là Eddie (Danny DeVito) – ông ngoại của Spencer (Alex Wolff) – và bạn già Milo (Danny Glover). “Đau đớn” thay, trò chơi bị lỗi khiến họ được chọn ngay hai nhân vật chuyên “gánh đồng đội” là Bravestone và Finbar. Frigde “vai u thịt bắp” lại biến thành Oberon còn “nàng điệu” Bethany là một… con ngựa. Việc hoán đổi thân xác này chắc chắn sẽ mang đến những pha “tấu hài” dở khóc dở cười tới từ dàn diễn viên hạng A tài năng.

Giờ đây, mọi khó khăn sẽ càng đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cô nàng Ruby và thân hình “ục ịch” của Oberon. Họ vừa phải đối đầu với kẻ địch mà vừa phải… canh chừng chính những người đồng đội khi “hội phụ lão” còn chẳng biết trò chơi điện tử là gì, chứ nói chi một tựa game “bá đạo” như Jumanji. Sức mạnh cơ bắp của Bravestone kết hợp với đầu óc chậm chạp tuổi thất thập của Eddie hẳn sẽ gây ra không ít rắc rối.

Cốt truyện bí ẩn cùng dàn nhân vật mới toanh

Cho đến hiện tại, nội dung của "Jumanji: The Next Level" vẫn chưa được hé lộ. Bắt đầu từ việc Spencer bí mật mang bộ trò chơi Jumanji về nhà sửa chữa rồi biến mất, Fridge (Ser'Darius Blain), Bethany (Madison Iseman) và Martha (Morgan Turner) phải quay trở lại để giải cứu người bạn thân. Song, nhiệm vụ của họ lả gì hay bằng cách nào để thoát khỏi trò chơi vẫn là một bức màn bí ẩn.

Thậm chí, danh tính của kẻ thù hay tung tích của Spencer cũng chẳng thấy đâu. Không những thế, họ còn đụng độ một người chơi “từ trên trời rơi xuống” nhìn “chất hơn nước cất” do Awkwafina thủ vai; hàng loạt nhân vật mới tinh góp mặt do Rory McCann, Dania Ramirez, Ashley Scott,… từ đâu cũng ào xuống. Nhờ đó mà "Jumanji: The Next Level" hứa hẹn sẽ mang đến vô số bất ngờ với cốt truyện hấp dẫn, đầy nút thắt.

Hài hước và ý nghĩa hơn trước

Những bình luận của khán giả quốc tế sau suất chiếu sớm của "Jumanji: The Next Level" đều có chung nhận xét rằng bộ phim hài hước và cảm xúc hơn phần trước rất nhiều. Yếu tố gây cười tới từ những pha hành động được dàn dựng khéo léo để vừa mãn nhãn lại vừa đậm chất giải trí đến khó đỡ. Ngoài ra, sự tung hứng ăn ý đến từ cặp đôi Dwayne Johnson và Kevin Hart khi trở thành hai “cụ ông” Eddie và Milo chắc chắn sẽ “khó đỡ” lắm đây!

Perri Nemiroff nhận xét: “Mấy phim về hoán đổi thân xác, nhất là với dàn diễn viên hạng A như Jumanji: The Next Level, là tuyệt vời nhất luôn. Hành động hài lắm nha. Tui ngồi coi Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart và Karen Gillan tấu hài mấy tiếng cũng được. Awkwafina là sự bổ sung xuất sắc không kém”.

Tuy nhiên, chính họ lại mang đến vô vàn ý nghĩa về tình bạn, cuộc sống giữa những người đã chơi thân với nhau hơn nửa cuộc đời. Ngoài ra, mối quan hệ ông cháu của Spencer và Eddie cũng truyền tải những thông điệp gia đình sâu sắc không kém gì phần phim Jumanji đầu tiên ra mắt năm 1995.

Với nhiều yếu tố đều được “thăng cấp”, "Jumanji: The Next Level" chính là tác phẩm không thể bỏ qua trong những lễ cuối năm 2019 này./.