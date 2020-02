Phim đoạt giải Phục trang tại Oscar 2020 đang chiếu tại Việt Nam

Trong Little Women, nữ đạo diễn Greta Gerwig hòa trộn hoàn hảo chất liệu cổ điển với vấn đề hiện đại, thiên tính nữ dịu dàng với khát khao mãnh liệt, tạo nên bản chuyển thể xuất sắc từ câu chuyện kinh điển đã ra đời từ hơn 150 năm trước.

Thế kỷ 19, cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng của nữ văn sĩ người Mỹ - Louisa May Alcott - từng gây nên một cơn sốt tại quê nhà và sau này lan ra khắp thế giới. Little Women - cuốn sách tưởng chừng chỉ toàn chuyện “nhi nữ thường tình” đã trở thành câu chuyện vượt thời gian. Hàng triệu triệu độc giả nữ khắp thế giới đã soi thấy chính mình trong bốn cô gái nhỏ Meg, Jo, Beth và Amy. Song song với sự thành công của tiểu thuyết, hàng chục phiên bản chuyển thể được ra đời với đủ hình thức từ kịch nghệ, truyền hình, nhạc kịch, opera và tới điện ảnh thì đã ngót nghét 6 lần. Gánh trên vai áp lực làm lại một tác phẩm quá kinh điển và đã có vô số phiên bản thành công, nữ đạo diễn được đề cử giải Oscar - Greta Gerwig - vẫn tự tin thực hiện bản chuyển thể mới với nhiều khía cạnh mà cả 6 phiên bản trước chưa thể chạm tới.

Little Women của Greta Gerwig vẫn là câu chuyện về bốn cô con gái nhà March trong bối cảnh thời Nội chiến Mỹ. Người cha tình nguyện ra chiến trường chiến đấu để lại sau lưng gia đình nhỏ gồm Marmee và bốn cô con gái gồm Meg, Jo, Beth và Amy mà ông thích gọi với cái tên trìu mến “những người phụ nữ nhỏ bé”. Bốn cô gái nhà March mỗi người một vẻ: Cô cả Meg (Emma Watson) hiền thục, đoan trang; cô thứ Jo (Saoirse Ronan) có tài năng và đam mê trở thành Shakespeare phiên bản nữ; cô ba Beth (Eliza Scanlen) giỏi đàn nhưng bẽn lẽn và ốm yếu; em út Amy (Florence Pugh) ước mơ trở thành họa sĩ và tính cách còn khá trẻ con.





Cuộc sống khó khăn của gia đình trong thời chiến thiếu vắng người đàn ông trụ cột không ngăn được bốn cô gái xinh đẹp lớn lên từng ngày và phải đối mặt với những vấn đề của tuổi trưởng thành. Lựa chọn theo đuổi giấc mơ hay sống đời an phận, hôn nhân vì tình yêu hay vì vật chất, nên hy sinh cho gia đình hay sống cho bản thân mình, bốn cô gái đứng trước ngã ba cuộc đời khi tuổi thơ hoa mộng kết thúc. Trên nền câu chuyện đó, tình yêu, tình cảm gia đình và cả những thông điệp nữ quyền được truyền tải hết sức nhẹ nhàng mà rất giàu cảm xúc.

Thay vì kể câu chuyện theo trình tự tuyến tính, Greta Gerwig đã chọn phá vỡ cấu trúc hai phần vốn có từ tiểu thuyết, đan cài các sự kiện theo dòng cảm xúc và đặt nhân vật người chị hai Jo (Saoirse Ronan) ở vị trí trung tâm. Các nhà phê bình thường coi Little Women là cuốn tiểu thuyết bán tiểu sử bởi nữ văn sĩ Louisa May Alcott lấy rất nhiều cảm hứng và chất liệu từ cuộc đời thực của mình cho cuốn sách. Trong đó bà nhập vai Jo - cô gái có tài văn chương và tính cách mạnh mẽ như một cậu con trai.

Trong Little Women, bối cảnh xã hội thế kỷ 19 mặc định hôn nhân đối với phụ nữ là sự trao đổi về mặt kinh tế, sau hôn nhân, các cô vợ trở thành tài sản của người chồng. Nhưng với các cô gái xinh đẹp nhà March đều lựa chọn kết hôn vì tình yêu chứ không vì tài sản. Cô cả Meg trao cuộc đời cho một gia sư nghèo, Amy cưới Laurie, tình yêu từ thuở nhỏ của cô dù được một anh chàng giàu có hơn ngỏ lời, còn với Jo, cô yêu và kết hôn với chàng giáo sư tay trắng.

Câu chuyện chọn tình yêu hay tiền bạc tưởng xưa cũ nhưng kỳ thực vẫn vô cùng nóng hổi trong thời hiện đại. Cái kết lãng mạn của từng cô gái làm trái tim người xem không khỏi rung động trong ấm áp. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, thông điệp nữ quyền và ước mơ được độc lập trong kinh tế và vị thế được tuyên ngôn mạnh mẽ trong phim. Từ những tình tiết nhỏ bé ẩn mình trong cuốn tiểu thuyết gốc, tính nữ quyền được Greta Gerwig truyền tải khi chuyển thể nhưng vẫn không đánh mất tinh thần và giọng điệu dịu dàng của tác phẩm gốc.

Với tất cả những hài hòa và duyên dáng từ nội dung đến hình ảnh, Little Women được giới phê bình thế giới nức nở khen ngợi và giành 6 đề cử Oscar, trong đó có hạng mục “Phim hay nhất”. Thời trang trong phim góp phần quan trọng trong việc kể câu chuyện về nữ quyền và tinh thần tự do của chị em nhà March. Được thiết kế bởi Jacqueline Durran, những bộ trang phục thời nội chiến trong Little Women đã xuất sắc giành tượng vàng Oscar cho hạng mục Thiết kế phục trang ấn tượng nhất.

Phim đang khởi chiếu từ ngày 7/2/2020 với tên gọi “Những người phụ nữ bé nhỏ”./.

