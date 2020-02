Phim “Khu vườn huyền bí” đưa khán giả đến thế giới thần tiên

Nếu như Alice In Wonderland (2010) và Alice Through The Looking Glass (2016) đã từng làm mưa làm gió làng điện ảnh thế giới thì 2020 "The secret garden" (tựa Việt: "Khu vườn huyền bí") sẽ tiếp tục mở ra những cánh cửa, đưa khán giả đến thế giới thần tiên và lấp lánh kỳ diệu.

The Secret Garden là tác phẩm được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Frances Hodgson Burnett. Với nội dung xoay quanh cô bé tiểu thư Mary Lennox (Dixie Egerickx), sau khi bố mẹ qua đời, cô được chuyển đến nhà của người bác tại vùng nông thôn nước Anh. Tại đây, Mary tình cờ gặp gỡ chú chim ức đỏ và vô tình khám phá ra khu vườn bí mật đã bị đóng cửa nhiều năm sau cái chết của phu nhân Craven.

Cùng với cậu bạn Dickon, một cậu bé am hiểu về thiên nhiên và có thể nói chuyện được với các loài vật, Mary đã hồi sinh khu vườn. Đối với Mary và Dickon, khu vườn là một món quà ý nghĩa mà cả hai đều trân quý. Bằng tất cả tình yêu và niềm hy vọng, Mary và Dickon hằng ngày dành thời gian chăm sóc để khu vườn luôn thơm ngát, xanh mát và đầy sức sống. Và Mary, như một tiểu thiên thần, cô không chỉ thổi một làn gió mới vào khu vườn mà còn hồi sinh những tâm hồn khô cằn: cậu chủ Colin, bác Archibald và cả trang viên Misselthwaite.

Với cốt truyện nhẹ nhàng, sâu sắc và ý nghĩa, "Khu vườn huyền bí" như một cánh cửa mở ra một thế giới với vô vàn những điều thú vị, ngọt ngào và dễ thương dưới lăng kính của một đứa trẻ. Trong thế giới ấy, tình bạn, tình yêu và cả tình yêu giữa con người và cỏ cây, muôn thú đều đem tới sức mạnh kỳ diệu.

Bộ phim được nhào nặn dưới bàn tay của biên kịch Jack Throne, người đã làm nên sự thành công của Harry Potter và Paddington, đạo diễn bởi Marc Munden. Với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Colin Firth trong vai người bác Archibald Craven (ngôi sao U60 từng nhận được tượng vàng Oscar hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất), Julie Walters, Edan Hayhurst, Isis Davis,…

"Khu vườn huyền bí" sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 24/4./.