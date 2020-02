Những lý do không thể bỏ lỡ siêu phẩm tốc độ “Nhím Sonic“

Sonic là nhân vật quen thuộc với trẻ em toàn thế giới qua loạt trò chơi điện tử và truyện tranh cùng tên của hãng Sega. Sau 30 năm, chú nhím dũng cảm với khả năng chạy nhanh hơn tốc độ âm thanh lần đầu có bản phim người đóng – "Nhím Sonic" (tựa gốc: Sonic The Hedgehog). Bộ phim đang nhận được vô số lời khen, xứng đáng là một tác phẩm thú vị cho cả gia đình. Cùng điểm lại những lý do khiến fan hâm mộ điện ảnh không thể bỏ lỡ siêu phẩm Hollywood này.

Kỷ lục doanh thu phim chuyển thể từ trò chơi điện tử

Sức hút của "Nhím Sonic" thể hiện ngay trong tuần đầu công chiếu, thu 57 triệu USD tại thị trường Mỹ và phá kỷ lục của Detective Pikachu (54,3 triệu USD) lập năm 2019. Đa phần nhận xét ban đầu về phim đều mang tính tích cực, đạt 95% tỉ lệ khen của khán giả trên Rotten Tomatoes. Theo Comscore, Sonic có thể là sự hồi sinh của dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử, vốn luôn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình và người hâm mộ.

Lý giải cho thành công ban đầu, nhiều cây viết điện ảnh của các tờ Forbes, Comicbook cho rằng ekip dành nhiều thời gian đào sâu vào vũ trụ của loạt game và truyện Sonic – vốn là biểu tượng suốt 30 năm qua của hãng Sega. Kịch bản được xây dựng hợp lý, logic thay vì cố gắng nhồi nhét các yếu tố hút fan một cách cẩu thả.

Trên các diễn đàn game quốc tế, người hâm mộ Sonic đa phần cho biết hài lòng về lần đầu xuất hiện của chú nhím trên màn bạc. Những sáng tạo mới trong cốt truyện cũng được đánh giá cao, tạo làn gió mới cho nhân vật Sonic. Các tình tiết này là khiến mạch phim trở nên dễ tiếp cận hơn, đối với cả những khán giả chưa từng biết về tựa game.

Bài học cảm động về tình bạn

Bên cạnh sức hút vốn có của thương hiệu Sonic, kịch bản phim là yếu tố khiến "Nhím Sonic" nổi bật so với những phim chuyển thể từ game trước đây. Tác phẩm xoay chuyến phiêu lưu mới lạ của Sonic trên Trái Đất của Sonic, khi chú phải trốn khỏi hành tinh của mình vì bị kẻ thù truy đuổi. Với tính cách bướng bỉnh như một thiếu niên mới lớn, Sonic vướng nhiều rắc rối với cuộc sống ở hành tinh khác. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn mới, Sonic chống lại âm mưu của gã ác nhân tiến sỹ Dr. Robotnik (tài tử Jim Carrey thủ vai).

Khán giả mọi lứa tuổi dễ tìm thấy sự đồng cảm về câu chuyện tình bạn trong phim. Song song với cuộc chiến chống lại cái ác là hành trình Sonic tìm kiếm tính cách của bản thân, chinh phục các nỗi sợ và khám phá sức mạnh của tình bạn. Từ chú nhím ngang bướng, lạc lõng phải trốn khỏi quê hương, cậu dần cảm thấy thân thuộc với mảnh đất mới Trái Đất – quê hương thứ hai của mình.

Theo nguyên tác, tính cách Sonic lấy cảm hứng từ chiến dịch bầu cử của Tổng thống Mỹ Bill Clinton đầu thập niên 1990, thường được biết đến với thái độ “có thể làm được” với mọi việc. Sự khẳng khái của nhân vật là bài học sống ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn về việc không bỏ cuộc trước những sóng gió trên đường đời.

Dự án live-action đc đầu tư mạnh tay của Paramount

Ý tưởng về phim live-action cho Sonic đã được Sega ấp ủ từ lâu. Năm 2013, hãng Sony mua được bản quyền Sonic và dự định phát hành phim năm 2018. Tuy nhiên, hãng Paramount mua được bản quyền năm 2017 và thuê lại toàn bộ ekip đang làm việc với Sony để tiếp tục dự án.

Hãng đầu tư khoảng 90 triệu USD cho dự án, thuê nhà sản xuất gạo cội Neal H. Moritz – đứng sau hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Fast & Furious, 21 Jump Street, series The Boys… Đạo diễn Jeff Fowler – từng nhận đề cử Oscar – nổi tiếng chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực xử lý hiệu ứng âm thanh, hình ảnh.

Tiếng cười “đặc sản” từ Jim Carey

Vai phản diện Robotnik được tài tử Jim Carey thể hiện một cách sống động, thuyết phục. Nổi danh với những nhân vật pha trộn giữa sự ngây thơ, ngớ ngẩn, nam diễn viên 58 tuổi thổi một nguồn năng lượng riêng vào tác phẩm, đem lại tiếng cười không dứt cho khán giả. Nhiều nhà phê bình của Vulture, Hollywood Reporter nhận định vai diễn gợi nhớ lại “thời hoàng kim” với những vai diễn biểu tượng trong The Mask, Yes Man, Dumb and Dumber.

Nhạc phim chất lừ với sự trình diễn của nhiều ca sĩ khủng

Siêu sao hip-hop Wiz Khalifa, Ty Dolla $ ign, Lil Yachty và Sueco the Child đã hợp tác cùng nhau và trình làng ca khúc “Speed Me Up”. Lấy cảm hứng từ chú nhím siêu tốc độ và thể loại hip-hop của thập niên 80, bài hát chủ đề mang lại không khí mới lạ, và thú vị cho người nghe.

Đặc biệt, cả bốn nghệ sĩ còn hóa thân thành nhân vật Sonic 16 bit. “Speed Me Up” còn được giám sát bởi Kevin Weaver - Nhà sản xuất cho hàng loạt album “ăn khách” của Birds of Prey, The Greatest Showman, Suicide Squad, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious./.