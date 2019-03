Phim kinh dị “Us” vượt mặt “Captain Marvel”, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

Ra mắt tuần qua, bộ phim kinh dị “Us” của đạo diễn Jordan Peele đã đạt doanh thu 70,3 triệu USD, vươn lên đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ.

“Us” (tựa Việt là “Chúng ta”) là bộ phim xoay quanh gia đình da màu người Mỹ Wilson với nhân vật trung tâm của gia đình là người mẹ Adelaide. Cô liên tục có những dự cảm rằng điều tồi tệ đang sắp xảy đến với gia đình mình. Và đúng như cô lo sợ, khi màn đêm buông xuống, bốn thành viên của nhà Wilson phải chống lại một đối thủ kỳ lạ và đáng sợ: bản sao hung ác của chính họ. Siêu phẩm mới nhất đến từ đạo diễn Jordan Peele đang được các nhà phê bình Mỹ ca ngợi là một kiệt tác tiếp theo của thể loại kinh dị, sáng tạo ra một mô típ hoàn toàn mới cho thể loại này.

Bên cạnh chủ nhân tượng vàng Oscar – đạo diễn Jordan Peele, “Us” còn có sự tham gia của dàn diễn viên toàn các tên tuổi sáng giá hàng đầu Hollywood như Lupita Nyong’o, nữ diễn viên từng giành giải Oscar trong hạng mục nữ phụ xuất sắc nhất đảm nhiệm và Winston Duke – nam diễn viên vừa cùng các bạn diễn trong Black Panther đoạt giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ.

“Us” là siêu phẩm kinh dị thứ hai do Jordan Peele biên kịch kiêm đạo diễn sau tác phẩm đầu tay cực kỳ thành công đã giành giải Oscar “Get Out”. “Get Out” thu về 33,4 triệu USD trong cuối tuần công chiếu và tiếp tục kiếm được tổng cộng 176 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Với 70,3 triệu USD, bộ phim kinh dị “Us” cũng đã đẩy “Captain Marvel” xuống vị trí thứ 2 để thống trị bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ tuần qua. Nằm trong Top 5 là “Wonder Park” với 9 triệu USD, “Five feet Apart” với 8,5 triệu USD và “How to Train Your Dragon: The Hidden World” với 6,5 triệu USD./.

Hà Phương/VOV.VN Theo JJ

