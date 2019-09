Phim “Yesterday” : “Khi thế giới không có The Beatles“

Hai năm trở lại đây, điện ảnh thế giới chứng kiến sự hưng thịnh trở lại của trào lưu phim âm nhạc. Không chỉ là tái hiện nốt trầm bổng trong cuộc đời của người nghệ sĩ, những tác phẩm điện ảnh này còn ngập tràn những khoảnh khắc âm nhạc thăng hoa, hoành tráng.

"Yesterday" là tác phẩm điện ảnh mới nhất của bộ đôi đạo diễn, biên kịch lừng danh Danny Boyle và Richard Curtis.

Tiếp bước thành công vang dội về mặt doanh thu và nghệ thuật của “Bohemian Rhapsody”; “Rocketman”;….đạo diễn từng giành giải Oscar, Danny Boyle và nhà biên kịch lừng danh Richard Curtis giới thiệu đến công chúng bộ phim lấy cảm hứng từ những ca khúc bất hủ của ban nhạc huyền thoại The Beatles: “Yesterday”. ( Tựa Việt: Ngày hôm qua)

Khác với những bộ phim tiểu sử âm nhạc thông thường, tác phẩm mới nhất từ đạo diễn bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột” có nội dung hoàn toàn mới lạ, thú vị. “Yesterday” tri ân âm nhạc của The Beatles với cách tiếp cận độc đáo khi tạo ra một thế giới giả định thông qua một tình huống siêu nhiên. Nhân vật chính là chàng nhạc sĩ vô danh Jack Malik (Himesh Patel thủ vai) ôm mộng trở thành ngôi sao âm nhạc. Nhưng với tài năng không được ai công nhận ngoài cô nàng bạn thân Ellie Appleton (Lily James thủ vai), anh chỉ có thể biểu diễn ở phòng trà hay lễ hội âm nhạc vắng vẻ để thoả niềm đam mê. Con đường theo đuổi nghệ thuật nhiều chông gai khiến Jack quyết định từ bỏ.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về chàng nhạc sĩ vô danh Jack Malik (nam diễn viên Himesh Patel thủ vai) bỗng trở thành người duy nhất trên thế giới nhớ đến The Beatles sau tai nạn.

Và rồi tai nạn giao thông ập đến, khi tỉnh lại, anh bàng hoàng nhận ra thấy mình là người duy nhất trên thế giới còn nhớ đến những nhạc phẩm của The Beatles. Tất cả những thông tin liên quan đến ban nhạc đều không còn, những bài hát cũng đã biến mất. Ban nhạc huyền thoại “The Beatles” biến mất không một dấu vết.

Lúc này, Jack nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc mới với khả năng sáng tác vượt trội khi trình diễn những ca khúc bất hủ của “The Beatles”. Cùng với âm nhạc kỳ diệu của “The Beatles”, Jack chạm đến đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, nổi danh toàn cầu, sánh ngang với thần đồng sáng tác hiện nay là Ed Sheeran. Thông qua hành trình của Jack, khán giả cũng hiểu phần nào sự khắc nghiệt của nền công nghiệp âm nhạc giải trí Mỹ.

Jack nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc mới với khả năng sáng tác vượt trội khi trình diễn những ca khúc bất hủ của “The Beatles”.

Với mô típ phim quen thuộc, dễ đoán, Jack Malik được đặt vào tình huống lựa chọn giữa tình yêu với cô nàng Ellie và sự nghiệp, tiếp tục nổi tiếng bằng sự lừa dối hay trở về cuộc sống vô danh với công việc dạy học ổn định ở quê nhà. Và rồi mâu thuẫn được giải quyết khi Jack từ hành động sai trái, sau khi nhận lỗi bỗng biến thành người hùng vì đã có công gìn giữ những giá trị âm nhạc bất hủ.

“Yesterday” có diễn biến rõ ràng, bố cục hợp lý. Xuyên suốt phim là những tình tiết dễ thương, nhẹ nhàng và gần gũi với cuộc sống. Đại diện cho hai phong cách làm phim đặc trưng, Boyle và Curtis đã tạo ra một bộ phim cósự hòa trộn của hai bản nhạc trái ngược, một bản có tiết tấu nhanh và dữ dội, trong khi bản nhạc kia du dương và lãng mạn.

Diễn xuất của dàn diễn viên mới chỉ dừng lại ở mức tròn vai chưa có đột phá, có thể nói là còn hơi non. Điều đó cũng có thể dễ hiểu khi đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của Himesh Patel. Trong vai cô bạn gái Ellie, “bông hồng nước Anh” Lily James rất khéo léo phối hợp ăn ý với Himesh để mang đến những phân đoạn tràn đầy cảm xúc là liều thuốc cứu lại câu chuyện có phần đứt gãy trong phần sau của bộ phim, và đưa khán giả tới cái kết ngọt ngào, xúc động. Đặc biệt ngôi sao khách mời Ed Sheeran và Kate McKinnon trong vai quản lý đã có màn diễn xuất duyên dáng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Diễn xuất của ngôi sao khách mời Ed Sheeran để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Một trong những điểm sáng của “Yesterday” chính là khán giả được lắng nghe những giai điệu kinh điển một thời vang lên. Các ca khúc của The Beatles như “Yesterday”, “Let It Be”, “Hey Jude”, "Penny Lane", "Help!", "Yellow Submarine"…được sắp xếp phù hợp theo mạch phim cũng như diễn biến tâm lý nhân vật. Dưới bàn tay của “phù thủy” âm nhạc Daniel Pemberton, các ca khúc huyền thoại của The Beatles được phối lại theo cách hoàn toàn khác, mang đến hơi thở mới lạ song vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của tác phẩm.

Tuy nhiên, khách quan mà nói, “Yesterday” không phải bộ phim xuất sắc trong sự nghiệp của vị đạo diễn từng đoạt giải Oscar. Dù rằng bộ phim cũng có những chi tiết đắt như tái sinh John Lennon ở tuổi 78 trên màn ảnh gây xúc động mạnh hay đưa ra dự báo về “một thế giới không có The Beatles sẽ rất tệ", "Từ hư vô hóa thành ngày tàn của thế giới" qua ca khúc “A day in the life” lúc bước ngoặt xảy ra… nhưng nhìn chung vẫn rơi vào vòng lặp của những tác phẩm trước đây khi chưa thể hiện đủ sâu sắc và tương xứng với The Beatles, một biểu tượng văn hoá đại chúng.

Phân đoạn tái hiện John Lennon trên màn ảnh gây xúc động mạnh.

The Beatles đã thay đổi thế giới bằng sự vĩ đại trong âm nhạc và trái tim yêu hoà bình. The Beatles có tiền thân là ban nhạc Quarrymen được John Lennon thành lập từ năm 15 tuổi với những người bạn Paul McCartney, George Harrison, Pete Best. Năm 1962, với sự bổ sung mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ Ringo Starr (thay thế Pete Best), The Beatles được định hình hoàn chỉnh và bắt đầu viết lại không chỉ lịch sử âm nhạc nước Anh mà còn toàn thế giới.

Với album đầu tiên của nhóm mang tên “Please Please Me” ra đời nhanh chóng thống lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc nước Anh vào năm 1963. Với sức sáng tạo vô biên của cặp bài trùng John Lennon - Paul McCartney, các đĩa đơn tiếp theo như “From Me to You” rồi “She Loves You”,… đều gặt hái thành công rực rỡ. Sự nổi tiếng của The Beatles cùng lòng hâm mộ cuồng nhiệt của dư luận đã tạo nên "Beatlemania" (cơn sốt Beatles).

The Beatles có mặt tại sân bay JFK vào ngày 7/2/1964.

Và rồi The Beatles làm nên lịch sử với “cuộc xâm lăng của nước Anh” trên đất Mỹ. Ngày 7/2/1964, chính thức có mặt tại New York. Khi bước xuống sân bay JFK, có 4.000 người hâm mộ, 200 phóng viên và hơn 100 cảnh sát an ninh chào đón The Beatles. Cơn sốt Beatlemania thực sự bùng nổ khi tất cả chen lấn để được tận mắt nhìn thấy bộ tứ lừng danh. Các cô gái liên tục gào thét tên thần tượng và một số người thậm chí phấn khích đến mức ngất xỉu.

The Beatles xuất hiện lần đầu trên “The Ed Sullivan Show” với mục đích, “để nước Mỹ nguội đi và lãng quên được ít nhiều sau cơn sốc choáng vì vụ ám sát tổng thống John Fitzgerald Kennedy”. Chương trình đã thu hút tới 73 triệu lượt khán giả - số lượng người xem chương trình truyền hình Mỹ lớn nhất lịch sử vào thời điểm ấy. Người ta đồn rằng trong khoảng thời gian đó, một đất nước Mỹ tràn lan bạo lực lại chẳng xảy ra một vụ án nào.

The Beatles xuất hiện lần đầu trên “The Ed Sullivan Show” vào ngày 9/2/1964.

Nhạc sĩ Bonnie Hayes tâm sự: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy The Beatles khi học lớp 3. Giống như 73 triệu người Mỹ khác, tôi hét lên theo tiếng nhạc của họ mà không thể lý giải được hành động ấy của mình. Họ đã trở thành huyền thoại bằng cách đó”. Và hơn tất cả, The Beatles theo lời nhà văn Kurt Vonnegut, hoàn thành trọn vẹn nhất sứ mệnh của người nghệ sĩ, khiến con người cảm thấy trân trọng rằng mình hãy còn đang sống, dẫu ngắn ngủi.

Vì thế dù đã có hàng trăm tác phẩm điện ảnh ra đời để tôn vinh sự vĩ đại của The Beatles nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có một tác phẩm quy mô, nắm bắt tốt tinh thần của ban nhạc lớn nhất mọi thời đại như “Bohemian Rhapsody” của Queen hay “Rocketman” của Elton John. Dù vậy, “Yesterday” vẫn là một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng mang đến những cung bậc cảm xúc đầy hoài niệm qua những giai điệu về tình yêu cuồng nhiệt, trăn trở, triết lý cũng như thông điệp nghệ thuật về giá trị âm nhạc bất diệt của The Beatles./.