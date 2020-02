Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

Sau thành công vang dội với “Quỳnh búp bê”, Phương Oanh bất ngờ trở lại với vai diễn cô giáo Uyên thật thà, chân chất trong bộ phim “Cô gái nhà người ta”. Trong phim, Phương Oanh đóng cặp với Đình Tú (vai Khoa) và cả hai có những tình huống hài hước, éo le.

Chia sẻ về vai diễn mới trong bộ phim về đề tài nông thôn, Phương Oanh cho biết, cô nhận vai cô giáo Uyên vì muốn đánh bật khỏi tạo hình các nhân vật bi thương, gai góc đã ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả trước đó. “Cô gái nhà người ta” là một bộ phim hài, bởi vậy những biến cố đến với Uyên không quá bi kịch, nặng nề. Bộ phim mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: vui, buồn, thú vị, hài hước, sâu lắng. Tôi biết phim khó có thể tạo được cơn sốt như “Quỳnh búp bê” trước đó nhưng vai diễn này mang một màu sắc mới. Tôi vui vì giờ đi đâu cũng được gọi là "cô gái nhà người ta", Phương Oanh chia sẻ.

Tạo hình của Phương Oanh trong phim.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng cho biết, cô không muốn bó buộc bản thân trong bất cứ hình tượng nào. Vai diễn Uyên trong “Cô gái nhà người ta” cho Phương Oanh cơ hội bung tỏa trong tạo hình mới, màu sắc mới và giúp Phương Oanh chứng tỏ với khán giả nội lực diễn xuất đa dạng của mình.



Phương Oanh chuẩn bị rất kỹ để vào vai cô giáo Uyên. Ngoài tạo hình chân chất, thôn quê, tìm quần áo, giày dép phù hợp, Phương Oanh còn phải nghiên cứu xem các cô giáo sẽ đi lại, cử chỉ, hành động như thế nào: “Cô giáo phải ra chất cô giáo, đặc biệt lại là một cô giáo quê con ông trưởng thôn có phần truyền thống và gia trưởng”.

Phương Oanh hôn Đình Tú trong "Cô gái nhà người ta".

Một điều thú vị là trong phim “Cô gái nhà người ta”, Phương Oanh có nhiều cảnh thân thiết với Đình Tú, trong khi ngoài đời, Đình Tú và Hương Giang (vai Mận) lại là một cặp đôi. “Tôi và Đình Tú đã từng đóng chung “Lặng yên dưới vực sâu” nhưng không quá căng thẳng bởi lúc đó Đình Tú và Hương Giang chưa yêu nhau. Còn đến bộ phim này, tôi lại bị áp lực tâm lý. Cứ đến phân đoạn hôn Đình Tú là người tôi cứng đờ ra vì căng thẳng. Thậm chí, nhiều đoạn quay xong tôi phải thốt lên: “Ôi xong rồi” như vừa trút được gánh nặng”, Phương Oanh vui vẻ.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp nhưng đến hiện tại, Phương Oanh vẫn độc thân. Cô thừa nhận không may mắn trong chuyện tình cảm: “Người ta thất bại 1, 2 lần thì không sao. Nhưng bản thân tôi giờ hơn 30 tuổi rồi mà thất bại đến 5, 7 lần thì chăc là lỗi do mình. Có thể lâu nay tôi tưởng mình biết yêu mà không phải. Cũng có thể là do tôi yêu sai cách. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện tình cảm nữa. Tôi không buồn mà cảm thấy rất nhẹ nhàng”./.