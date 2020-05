Quân vương bất diệt tập 5: Lee Min Ho táo bạo “khoá môi” Kim Go Eun

Sở hữu dàn diễn viên chất lượng là Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan,... cùng "biên kịch vàng" của truyền hình Hàn Quốc là Kim Eun Sook nhưng "Quân vương bất diệt" (The King: Eternal Mornach) vẫn chưa cho thấy được sự bứt phá mạnh mẽ sau 5 tập phim.

Tập 5 "Quân vương bất diệt" lên sóng vào tối 1/5.

Vào tuần trước, tập 4 có ghi nhận tỉ suất người xem tăng nhẹ nhưng tập 5 "Quân vương bất diệt" lên sóng vào tối 1/5 cho thấy sự sụt giảm rating xuống còn 7,6% và 8,6%. Phim liên tiếp vấp phải chỉ trích vì nội dung phim lan man, thiếu hấp dẫn và chưa có điểm nhấn. Bên cạnh đó, kĩ xảo hình ảnh được cho là vụng về và thiếu sót. Phim vẫn ở nhịp độ chậm, khá ôm đồm khi khai thác nhiều các mối quan hệ xung quanh mà không có sự liên kết giữa dàn diễn viên chính và phụ.

Lạ lẫm khi ở thế giới mới, Jung Tae Eul kiểm chứng tình cảnh trước mắt bằng kĩ năng phòng chống tội phạm của một cảnh sát.

Có thời lượng hơn 1 tiếng nhưng tập 5 chỉ gây ấn tượng với khán giả bởi màn “khóa môi” bất ngờ của Lee Min Ho và Kim Go Eun. Đây cũng chính là tương tác ngọt ngào gần như là đầu tiên của cả hai kể từ tập đầu tiên cho đến giờ.

Tiếp nối tập phim trước, Lee Gon (Lee Min Ho) đưa Jung Tae Eul (Kim Go Eun) vượt qua cánh cổng không gian, đến với Đại Hàn Đế quốc trong sự ngỡ ngàng của Jo Yeong (Woo Do Hwan) cùng đám cận vệ.

Lee Gon đưa Jung Tae Eul vượt qua cánh cổng không gian đến với thế giới của mình.

Lúc này, đến với một thế giới mới, tồn tại những "song trùng" giống với Đại Hàn dân quốc, Jung Tae Eul với tâm lý hoảng sợ đã phải nhanh chóng kiểm chứng tình cảnh trước mắt bằng kĩ năng phòng chống tội phạm của một cảnh sát. Dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu đất nước, cô dần dần khám phá thế giới mới. Biết được Tae Eul sẽ cô đơn và lạ lẫm với Đại Hàn Đế quốc, Lee Gon luôn tìm cách ở bên an ủi và giúp cô nàng nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Cả hai thúc đẩy mối quan hệ tình cảm thông qua việc nấu ăn, uống bia tâm sự.

Cặp đôi Lee Gon - Jung Tae Eul có nụ hôn đầu tiên sau 4 tập phim chịu chỉ trích là kém tương tác.

Những lời thoại đậm chất ngôn tình như “Tôi sợ em sẽ trở về thế giới của mình khi tôi trả lại thẻ công tác”,...vẫn không thể thiếu trong phim của Kim Eun Sook. Và rồi cuối cùng thì cặp đôi Lee Gon - Jung Tae Eul đã có được nụ hôn đầu tiên.

Cùng với đó, sự xuất hiện của một nhân vật vốn không tồn tại trong thế giới này khiến tất cả mọi người trong Hoàng cung được phen bối rối và hoảng hốt. Với sự xuất hiện của Tae Eul và sự khác thường của Lee Gon khiến Jo Yeong vô cùng lo lắng. Những dấu hiệu như vết thương trên người Lee Gon sau một thời gian mất tích hay sự ngưng đọng thời gian khiến Jo Yeong dần tin có sự tồn tại của thế giới song song. Vì sự an nguy của hoàng gia Tae Eul phải bị giam lỏng dưới sự giám sát của Thượng cung.

Jo Yeong đề phòng sự xuất hiện của Jung Tae Eul.

Tuy nhiên không muốn Tae Eul rời xa tầm mắt, Lee Gon quyết định cải trang cho Tae Eul thành cận vệ và theo mình trên từng lịch trình hoạt động. Sau đó, Lee Gon cho phép Tae Eul du ngoạn thành phố, khám phá thế giới mới dưới sự bảo vệ âm thầm của Jo Yeong trong khi bản thân tiếp tục lịch trình công việc. Lúc này Lee Gon cũng phát hiện ra Tae Eul đang cố gắng tìm kiếm người nào đó trong thế giới này khi kiểm tra những từ khóa mà Tae Eul tìm kiếm trong điện thoại của mình.

Tae Eul cải trang thành cận vệ, theo sát Lee Gon trên mọi lịch trình hoạt động.

Tìm đường đến Seoul, Jung Tae Eul dần nhận ra những điểm khác nhau không trùng lặp so với thế giới của mình. Cô mong muốn tìm gặp mẹ mình ở thế giới này nhưng đáp lại sự tìm kiếm đó chỉ là vô vọng. Bên cạnh đó, sử dụng hết số tiền mượn Tae Eul không thể trở về Hoàng cung nên đành tìm đủ mọi cách cầu cứu Lee Gon. Nhận được tin báo, Lee Gon lập tức dừng mọi công việc để bay đến Seoul, đón người yêu trở về. Sự an nguy của Jung Tae Eul trở thành mối bận tâm hàng đầu của Hoàng đế.

Cô bắt gặp phiên bản của Kang Shin Jae ở thế giới mới.

Tuy nhiên trong khoảnh khắc lãng mạn, hôn thê tin đồn của Lee Gon là Thủ tướng Goo Seo Ryung đột ngột xuất hiện. Với âm mưu giữ vững ngôi vị Thủ tướng, Goo Seo Ryung khá đắc ý khi nắm được điểm yếu của Lee Gon chính là Tae Eul. Cuộc đụng độ của 3 nhân vật này ở cuối phim khiến nhiều khán giả tò mò về diễn biến tiếp theo.

Cuộc đụng độ của 3 nhân vật chính khiến người hâm mộ hy vọng sẽ có nhiều tình tiết bất ngờ trong tập 6.

Trong khi đó, là nhân vật phản diện chủ chốt của phim, Lee Rim lại xuất hiện khá mờ nhạt với những âm mưu tính toán khó lường. Có khả năng đi lại giữa hai thế giới, Lee Rim tìm cách lôi kéo những phiên bản ở Đại Hàn dân quốc theo phe mình để dần dần tìm cách loại bỏ và thay thế những phiên bản ở Đại Hàn đế quốc. Từ đó nổi dậy lật đổ Lee Gon và cướp ngôi.

Sau 5 tập phim, bên cạnh diễn xuất của dàn diễn viên chính là đề tài bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều thì năng lực của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook cũng bị đưa ra chỉ trích. Nhiều người cho rằng Kim Eun Sook đang đánh mất vị thế của mình sau hàng loạt tác phẩm đỉnh cao "Goblin", "Hậu duệ mặt trời" khi nội dung "Quân vương bất diệt" ngày càng nhàm chán, không mới mẻ lại có quá nhiều tình tiết mơ hồ, khó hiểu.

Nhiều người cho rằng "biên kịch vàng" của truyền hình Hàn Quốc Kim Eun Sook đang mất dần vị thế sau loạt tác phẩm đình đám.

Đặc biệt là chuyện tình của cặp đôi nam - nữ chính theo mô típ Hoàng tử - Lọ lem vốn chỉ thịnh hành vào những năm trước. Cùng với đó là việc khai thác quá sâu mối quan hệ của các nhân vật phụ khiến phim có nhiều tình tiết dư thừa, lan man.

Tuy vậy người hâm mộ Kim Eun Sook vẫn tin tưởng vào sự chắc tay của biên kịch khi "Quý ngài ánh dương" (Mr Sunshine) là minh chứng hùng hồn cho việc dù vấp phải nhiều chỉ trích nhưng vẫn ghi danh vào top những bộ phim sở hữu lượng rating cao ngất ngưởng khi chính thức bùng nổ ở nửa cuối phim.

Vì vậy việc "Quân vương bất diệt" có làm nên kì tích như "Quý ngài ánh dương" hay trở thành một trong những tác phẩm thất bại của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook thì vẫn chưa thể khẳng định được./.