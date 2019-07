“Spider-Man: Far From Home” liên tiếp lập kỷ lục phòng vé toàn cầu

Ra mắt trùng vào dịp Quốc Khánh 4/7 tại Mỹ, Người Nhện xa nhà đã kịp thu hút lượng khán giả đông đảo để đem về 93 triệu USD tại thị trường nội địa cuối tuần qua. Thành tích này đã bỏ xa á quân là "Toy Story 4" với 34 triệu USD.

"Spider-Man: Far From Home" đang dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu.

Cho tới nay, doanh thu bộ phim từ Sony đã vượt qua cả dự đoán của chính hãng này là 125 triệu để xuất sắc thu về 185 triệu USD. Đây là bộ phim Người Nhện có doanh thu trong 6 ngày đầu ra mắt cao nhất, và nhiều khả năng sẽ trở thành phần phim về Spider-Man có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Tính tới thời điểm hiện tại, doanh thu toàn cầu của Người Nhện Xa Nhà đã chạm mốc 580 triệu USD.

Thị trường Trung Quốc đóng góp một phần không nhỏ khi tiếp tục đem tới 30,2 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu, nâng tổng doanh thu của "Far From Home" tại thị trường tỉ dân lên con số 166,9 triệu. Vậy là "Spider-Man: Far From Home" đã vượt qua thành tích của "Captain Marvel" (150 triệu USD) để trở thành phim siêu anh hùng solo MCU có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc. Vậy là hành trình trở thành phim siêu anh hùng solo của Marvel có doanh thu cao nhất của "Spider-Man: Far From Home" chỉ còn phải đối mặt với đối thủ duy nhất là "Venom". Rất có thể "Far From Home" sẽ vượt mặt “đối thủ này” để đoạt nốt danh hiệu này trong thời gian tới.

Trong tổng số 223 triệu USD doanh thu từ các rạp chiếu châu Á, thị trường Hong Kong trong 2 tuần qua đã đóng góp hơn 58,5 triệu USD. Trong khi đó, các rạp chiếu của Indonesia rót về hơn 9,6 triệu đô còn Ấn Độ cũng đưa ra con số đầy tự hào 8 triệu USD doanh thu phòng vé tuần qua.

Tại hàng loạt quốc gia như Cambodia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Pakistan hay Việt Nam, Người Nhện Xa Nhà đã trở thành phim Sony có mở màn dịp cuối tuần cao nhất mọi thời đại. Tại Ấn Độ, Pakistan, Mông Cổ hay Philippines, đây còn là phần phim Người Nhện có màn ra mắt xuất sắc nhất.

Tại Việt Nam, độ nóng của "Spider-Man: Far From Home" đã được chứng minh qua những con số phòng vé ấn tượng. Với 53,5 tỉ đồng thu được, "Far From Home" trở thành phim Sony có doanh thu cao nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Đồng thời đây cũng là phim "Spider-Man" có doanh thu tại Việt Nam cao nhất, phim riêng của MCU có doanh thu cao thứ nhì (sau chị đại Captain Marvel), và phim MCU có doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại (sau "Avengers: Endgame", Avengers: Infinity War" và "Captain Marvel"). Quả là một kỳ tích đáng ngưỡng mộ và là “gương sáng” cho mọi bom tấn cố gắng chinh phục thị trường Việt Nam./.