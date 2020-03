Thái Lan làm lại phim điện ảnh “The Classic” của chị đẹp Son Ye Jin

Dù có là một tín đồ nghiền phim Hàn Quốc hay không thì ít nhiều khán giả đều biết The Classic (tạm dịch: Cổ điển) là một trong số những tựa phim tình cảm đình đám vào đầu những năm 2000. The Classic đánh dấu sự thành công của dàn diễn viên Son Ye Jin, Jo Seung-woo, Jo In-sung, đưa tên tuổi của họ rực sáng và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người xem.

Năm 2020, The Classic sẽ trở lại màn ảnh rộng với bản remake Classic Again (tựa Việt: "Cơn mưa tình đầu") mang tới những cảm xúc vừa quen vừa lạ, tuy thân thuộc song hết sức mới mẻ với dàn diễn viên trẻ tuổi của điện ảnh Thái Lan.

"Cơn mưa tình đầu" (tựa gốc: Classic Again) là sự đan xen của hai câu chuyện tình yêu cách nhau 3 thập kỷ. Bota và cô bạn thân Poppy cùng cảm nắng Non – một anh bạn cùng trường đại học. Hiểu tấm lòng của người bạn thân, Bota giấu đi cảm xúc thật của mình để cổ vũ Poppy đến với Non. Một ngày, Bota tình cờ tìm thấy chiếc hộp cũ chứa đầy những lá thư và kỷ niệm về mối tình đầu của mẹ. Những bức thư giữa mẹ cô, Dalah và một chàng trai nhà nghèo tên Kajorn khiến Bota nhận ra cảm xúc hiện tại của mình thật giống với câu chuyện tình dở dang của mẹ. Liệu cô có dũng cảm giữ lấy tình yêu của mình hay mối tình đầu của Bota cũng sẽ kết thúc đầy tiếc nuối?

Bên cạnh cốt truyện nhẹ nhàng sâu lắng, "Cơn mưa tình đầu" mang đến những cảm xúc trong trẻo và mới lạ với dàn diễn viên trẻ lần đầu góp mặt trong một dự án điện ảnh: Mint Ranchrawee, New Thitipoom, Gee Sutthirak, và cả anh chàng giao pizza đẹp trai từng khiến cộng đồng mạng chao đảo Tong Samitpong .

"Cơn mưa tình đầu" dự kiến sẽ ra mắt khán giả màn ảnh rộng Việt Nam từ ngày 27/3./.