Điểm danh loạt người tình màn ảnh đình đám của “chị đẹp” Son Ye Jin

Trong bộ phim "The Classic" của đạo diễn Kwak Jae Yong, nữ diễn viên Son Ye Jin đóng cặp với nam tài tử Jo Seung Woo. Tài tử Jo Seung Woo vào vai Joon Ha - mối tình đầu dang dở của nữ chính Joo Hee. Với diễn xuất ấn tượng của cặp đôi, bộ phim đã gây tiếng vang lớn trên màn ảnh châu Á năm 2003.

Jo Seung Woo sinh năm 1980, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.. Năm 1999, khi còn là sinh viên đại học Dankook anh vượt qua 1000 ứng viên để trở thành nam chính của "Chunhyang". Đây là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên góp mặt tại Liên hoan phim Cannes. Vai diễn bước ngoặt của Jo Seung Woo là chàng trai mắc bệnh tự kỉ Cho Won trong "Marathon". Bộ phim đã giúp anh một bước thành sao hạng A, giành lấy danh hiệu Ảnh đế tại Chuông Vàng cùng năm.

Cũng trong "The Classic", Son Ye Jin đồng thời đóng cả vai Ji Hye (con gái Joo Hee) và nên duyên cùng Jo In Sung (đảm nhận vai Oh Sang Min). Trái ngược mối tình dang dở của mẹ, tình yêu của Ji Hye kết thúc có hậu.

Jo In Sung sinh năm 1981, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh được chú ý khi tham gia phim truyền hình "Nonstop 2". Sau "The Classic", loạt vai diễn trong "Chuyện tình ở Bali", "A frozen flower", "Gió mùa đông năm ấy", "Chỉ có thể là yêu"... đưa anh trở thành ngôi sao hạng A.

Sánh đôi cùng "tình đầu quốc dân" trong "Hương mùa hè" là trai đẹp Song Seung Heon. Tác phẩm nằm trong loạt phim "Tình yêu bốn mùa" của đài SBS đã giúp Song Seung Heon trở thành ngôi sao Hallyu, là bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp diễn xuất của anh.

Ở thời điểm hiện tại, Song Seung Heon vẫn là cái tên thu hút truyền thông. Vẻ điển trai, lịch lãm khiến mỹ nam họ Song trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ.

Jung Woo Sung và Son Ye Jin được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất của màn ảnh Hàn. Cặp đôi kết hợp ăn ý trong bộ phim "A Moment to Remember". Dù chưa có cơ hội hợp tác trong những dự án điện ảnh tiếp theo nhưng cả hai đều là những người bạn thân thiết.

Nhiều năm trôi qua, "tài tử đẹp nhất Hàn Quốc" vẫn là quý ông sở hữu khí chất quyến rũ và rất được lòng khán giả nữ. Anh hiện vẫn độc thân và tham gia diễn xuất chủ yếu ở mảng phim điện ảnh.



"Ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon và Son Ye Jin xuất hiện cùng nhau trong tác phẩm "Tuyết Tháng Tư" vào năm 2005. Bộ phim đã gây được ấn tượng lớn đối với khán giả với với những tình tiết éo le, những xung đột, những giằng xé giữa tình yêu và bổn phận.

Thời điểm tham gia "Tuyết Tháng Tư", cả Bae Yong Joon và Son Ye Jin đều là những cái tên nổi tiếng, có chỗ đứng trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Nhắc đến những bạn diễn ăn ý nhất của Son Ye Jin, khán giả không thể quên tài tử quá cố Kim Joo Hyuk. Cặp đôi trở thành vợ chồng trong bộ phim "Vợ tôi lấy chồng" (2008). Sau phim này, Son Ye Jin và Kim Joo Hyuk diễn chung trong Tội ác ẩn giấu (2016).

Kim Joo Hyuk ghi dấu với loạt phim "Hur Jun", "The Original Story", "Siêu trộm chân dài", "Reply 1998"... Tài tử qua đời ở tuổi 45 sau tai nạn lật xe tháng 10/2017 tại Samseong dong, Seoul. Vào lễ tang của Kim Joo Hyuk, Son Ye Jin là một trong những người đến sớm nhất để tiễn biệt nam diễn viên bạc mệnh.

Mỹ nam Lee Min Ho và Son Ye Jin từng sánh vai cùng nhau trong bộ phim "Personal Taste" vào năm 2010. Sau nhiều năm phát sóng, mối quan hệ của Lee Min Ho và nữ diễn viên vẫn vô cùng tốt đẹp. Anh thường gửi quà tặng ủng hộ các dự án điện ảnh của cô.

Hiện tại, mỹ nam là một trong những "ông hoàng rating" trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Kim Nam Gil từng đóng chung với "chị đẹp" trong hai tác phẩm "Shark" và hit phòng vé "The Pirates". Cũng vì diễn xuất ăn ý trong "Shark" khiến cặp đôi vướng phải tin đồn hẹn hò, tuy nhiên cả hai đã sớm phủ nhận những thông tin này.

Cặp đôi thường xuyên gửi đến cho nhau những lời có cánh trên mặt báo, cùng nhiều hành động thân mật.



"Be With You" (Và em sẽ đến) là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của bộ đôi đình đám So Ji Sub và Son Ye Jin sau 17 năm kể từ "Delicious Proposal" (2001).

Sự tương tác ăn ý của cặp đôi khiến khán giả từng ủng hộ mối quan hệ thân thiết này phát triển thành tình yêu. Tuy nhiên cả hai đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và đính chính chỉ là bạn bè thân thiết. Vào tháng 5/2019, So Ji Sub công khai hẹn hò Jo Eun Jung - phát thanh viên, phóng viên sinh năm 1994.

"Something in the Rain" (2018) đánh dấu lần trở lại đầu tiên sau hơn 5 năm của Son Ye Jin ở địa hạt phim truyền hình. Xét về tuổi nghề và ngoại hình, có thể Jung Hae In không thể so được với các tiền bối đi trước nhưng với diễn xuất ăn ý cùng bạn diễn, Jung Hae In đã tạo nên chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn.

Sau "Something in the Rain", Son Ye Jin và Jung Hae In cũng có nhiều hành động tình tứ, làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật". Hiện tại, tài tử họ Jung trở thành cái tên được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất săn đón và anh đang tham gia bộ phim "Spring Night" cùng nữ diễn viên Ha Ji Min.

Mới đây, cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin đang "làm mưa làm gió" màn ảnh với bộ phim "Crash landing on you" (Hạ cánh nơi anh). Trước đó, cả hai ngôi sao hợp tác trong bộ phim có đề tài điều tra hình sự "The Negotiation".