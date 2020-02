“Thánh tốc độ” Nhím Sonic lập kỉ lục phòng vé tại Mỹ

Những bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử luôn được chú ý vì có sẵn lượng người hâm mộ đông đảo. Hơn 30 năm kể từ ngày ra đời, chú nhím siêu tốc độ Sonic từ lâu đã là nhân vật quen thuộc với nhiều thế hệ. Cuối tuần vừa qua, "Nhím Sonic" (tựa gốc: Sonic The Hedgehog) đã công phá màn ảnh thế giới và xác lập kỉ lục phòng vé Bắc Mỹ: Phim chuyển thể từ game có doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất lịch sử, với 57 triệu USD. Không những vậy, "Nhím Sonic" còn nhận được điểm A “rực rỡ” từ chuyên trang Cinemascore và 95% “tươi rói” từ các khán giả của Rotten Tomatoes.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện chú "Nhím Sonic" lạc tới trái đất để chạy trốn kẻ thù. Ở nơi mới, cậu phải đối mặt với vô số những vấn đề phức tạp của cuộc sống mới, đặc biệt khi ở bên con người. Với bản tính hiếu thắng, Sonic không ẩn mình mà gây chú ý khi trở thành ngôi sao bóng đá. Tốc độ siêu việt của cậu khiến quân đội và lực lượng Tình báo Trung ương (C.I.A) chú ý. Đồng thời, nhà khoa học điên rồ Robotnik cũng nhăm nhe chiếm lấy Sonic để sở hữu nguồn năng lượng đột biến đó. Sonic kết bạn với cảnh sát trưởng Tom và được anh giúp đỡ thoát khỏi sự truy đuổi của hàng loạt nhóm người muốn truy bắt mình.

Là “con át chủ bài” của Sega và hãng Paramount, "Nhím Sonic" được cầm trịch bởi đạo diễn Jeff Fowler - người từng được đề cử Oscar với tác phẩm “Gopher Broke”. Bộ sậu nhà sản xuất cũng là những tên tuổi đình đám như: Neal Moritz - nhà sản xuất của bom tấn The Fast and The Furious và Tim Miller - đạo diễn của Deadpool. Ngoài ra, hai diễn viên chính của bộ phim đều là những gương mặt nổi tiếng Hollywood: tài tử điển trai, tài năng James Marsden và ngôi sao gạo cội Jim Carrey./.