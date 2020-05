Thế giới hôn nhân: Tae Oh tìm đến vợ cũ sau khi bị nghi giết In Gyu?

Chiếu cùng khung giờ với "Quân vương bất diệt" nhưng "Thế giới hôn nhân" vẫn cho thấy khả năng lấn át đối thủ dù rating tập 11 lên sóng vào tối 1/5 có sự giảm nhẹ so với tập trước. "Thế giới hôn nhân" tập 11 có tỉ suất người xem đạt 21,1%. Với thành tích này, phim chỉ còn cách kỷ lục rating của "SKY Castle" là 1,79%. Việc tăng tốc ở chặng cuối với loạt tình tiết khó lường cho thấy khả năng "Thế giới hôn nhân" vượt mặt "SKY Castle" để dẫn đầu danh sách các bộ phim có lượng người xem cao nhất của các đài cáp.

Tập 11 lên sóng với loạt tình tiết bất ngờ về vụ án ở nhà ga Osan.

Tiếp nối những diễn biến của tập 10 với phân cảnh gây sốc khi có người chết ở ga tàu Osan, tập 11 lên sóng đi sâu tìm hiểu vụ án mạng đẫm máu với danh tính người chết được hé lộ không phải ai khác chính là In Gyu (Lee Hak Joo). Trước đó, In Gyu đã tìm đến bạn gái là Hyun Seo và cố gắng thuyết phục theo mình trở về. Tuy nhiên trong cuộc cãi vã, cặp đôi đã xảy ra xô sát và Hyun Seo bị thương. In Gyu đành chấp nhận buông tay người yêu khi không thể cứu vãn mối quan hệ.

Ngay sau khi chạy thoát khỏi tên người yêu biến thái, Hyun Seo bất ngờ gặp tên chồng ngoại tình Tae Oh (Park Hae Joon) và bị hắn đánh đập dã man. Sau đó, trong lúc rời đi, Tae Oh đã đánh rơi chiếc nhẫn cưới và Hyun Seo đã nhanh chóng nhặt được nó.

Phim gây hoang mang về cái chết ở nhà ga khi In Gyu rơi từ tầng thượng nhà ga. Cái chết đột ngột của nhân vật này khiến phim càng trở nên gay cấn ngay từ những phút đầu tiên. Bên cạnh thi thể của In Gyu có chiếc khăn của Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Điều đó càng khiến cô trở thành nghi phạm của vụ án. Tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể cho rằng cô có liên quan đến cái chết của In Gyu nên tất cả chỉ dừng lại ở nghi ngờ.

Da Kyung nghi ngờ chồng là kẻ giết người.

Lúc này trở về nhà, Tae Oh nhanh chóng kiểm tra vết máu trên cổ. Sau khi biết tin án mạng ở nhà ga, với những nghi ngờ có sẵn về những biểu hiện kì lạ của chồng, Da Kyung (Han So Hee) sợ hãi nghi hoặc Tae Oh có liên quan đến vụ án. Bằng chứng là cô tìm thấy phiếu gửi xe ở ga Gosan trong túi áo Tae Oh khi kiểm tra giỏ đồ của chồng. Sâu chuỗi những tình tiết liên quan và mối quan hệ đặc biệt của chồng và nạn nhân, Da Kyung lập tức cho rằng Tae Oh chính là hung thủ giết người.

Thế nhưng Tae Oh giải thích rằng khi chạy lên sân thượng tìm Park In Gyu thì hắn đã rơi xuống. Trong khi đó, chủ tịch Yeo, bố vợ của Tae Oh lại dùng tiền mua lại đoạn phim camera an ninh của nhà ga để che giấu sự thật về án mạng.

Hyun Seo đưa Sun Woo chiếc nhẫn của Tae Oh.

Ngay sau đó, Hyun Seo tìm đến Sun Woo cầu xin sự giúp đỡ và đưa cho cô chiếc nhẫn của Tae Oh. Không chỉ Hyun Seo, ngay cả bác sĩ Yoon Ki (Lee Moo Saeng) cũng đã tìm gặp Sun Woo và nói về chuyện đã nhìn thấy Tae Oh ở nhà ga ngay lúc In Gyu bỏ mạng. Trái với sự nghi ngờ của khán giả về mưu đồ tiếp cận Sun Woo của Yoon Ki, anh chàng lại nhiều lần bảo vệ nữ chính, giúp cô thoát khỏi diện tình nghi của cảnh sát.

Tập phim kết thúc với tình tiết bước ngoặt khi Sun Woo bất ngờ xuất hiện trong buổi hẹn riêng của bác sĩ Yoon Ki với chủ tịch Yeo (Lee Kyung Young). Cô tới để thương lượng đẩy cuộc điều tra hướng về giả thuyết Park In Kyu tự sát. Cũng đúng lúc này, Tae Oh bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Những khoảnh khắc cuối phim cho thấy rõ gương mặt đầy hoang mang của Lee Tae Oh trước cảnh sát khi cố gắng gọi điện cho bố vợ để cầu cứu nhưng chủ tịch Yeo không hề quan tâm đến những cuộc gọi ấy.

Lee Tae Oh tìm đến nhà vợ cũ trong tập 12.

Những phân đoạn hé lộ tập 12 khiến khán giả một lần nữa bất ngờ khi mối quan hệ giữa người chồng phụ bạc Lee Tae Oh và "tiểu tam" đứng trước bờ vực thẳm. Hắn thú nhận hối hận vì tái hôn và cảm thấy cuộc sống hiện tại nhạt nhẽo. Tae Oh tìm đến nhà vợ cũ là bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) tâm sự: "Nếu tôi nói rằng cuộc hôn nhân bây giờ trần tục và đầy mệt mỏi. Cô có kể cho tôi nghe sự thật không?". Dường như mối quan hệ giữa Tae Oh và Sun Woo vẫn còn dây dưa khi chính cả hai đều không thể bước tiếp.

Tập 12 "Thế giới hôn nhân" sẽ lên sóng vào tối nay (2/5)./.