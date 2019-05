Từ phim “Vợ ba”, Tâm Phan nói không nếu con gái đóng cảnh giường chiếu

Tâm Phan là nhà văn gần gũi với nhiều độc giả Việt Nam. Cô thể hiện quan điểm mạnh mẽ, thẳng thắn về phụ nữ qua nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu mến như: Hồi ký Tâm Phan, Lần đầu làm mẹ, Yêu như là sống... Là bà mẹ của con gái Jenna-10 tuổi và con trai Flynn-3 tuổi, Tâm Phan thường xuyên thể hiện sự tự tin và bản lĩnh khi chia sẻ quan điểm về dạy con, giáo dục giới tính.... Con gái Jenna của Tâm Phan rất có năng khiếu nghệ thuật, bé đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim, vở hài kịch, chương trình truyền hình nổi tiếng ở Úc.

Nhà văn Tâm Phan và con gái Jenna. Trước ồn ào phim "Vợ ba" của đạo diễn Nguyễn Phương Anh bị ngừng chiếu, do liên quan đến những cảnh quay nhạy cảm do bé gái 13 tuổi Trà My thực hiện, nhà văn Tâm Phan thẳng thắn bày tỏ quan điểm riêng, dựa trên điểm tương đồng cũng là một bà mẹ có con gái tham gia nghệ thuật. Cô đặt câu hỏi "Liệu luật pháp hiện nay chưa chặt chẽ trong việc bảo vệ những tài năng showbiz dưới tuổi vị thành niên? Phải có một ranh giới rõ ràng giữa việc bóc lột sức lao động trẻ em với việc tạo điều kiện cho những tài năng nhí tỏa sáng. Cũng như một ranh giới rõ ràng giữa việc lạm dụng tình dục trẻ em với việc đóng phim nghệ thuật. Bởi vì ranh giới này quá mập mờ nên mới cần phải có Luật pháp qui định rõ ràng". Bé Trà My trong phim "Vợ ba". Nhà văn Tâm Phan chia sẻ về việc trẻ chưa vị thành niên hoạt động nghệ thuật tại nước Úc: "Con gái tôi cũng là một diễn viên nhưng tôi hoàn toàn yên tâm vì con được Luật pháp bảo vệ chặt chẽ. Ở Úc, mỗi diễn viên đều có một Hãng đại diện quản lý. Các hãng đại diện có mối quan hệ mật thiết với các nhà làm phim, đề cử các diễn viên thích hợp tới thử vai. Khi diễn viên được chọn vào vai nào đó, hãng đại diện có trách nhiệm thương lượng các điều khoản hợp đồng có lợi cho thân chủ của mình.

Trường hợp thân chủ là trẻ em dưới 18 tuổi, họ sẽ soạn thảo những điều lệ đặc biệt theo luật lao động Úc dành cho trẻ em trong ngành show biz. Cụ thể là không được phép bắt trẻ làm việc quá 8 tiếng 1 ngày. Cách mỗi 4 tiếng phải được nghỉ ít nhất 30 phút. Nếu trẻ có biểu hiện suy nhược cơ thể phải ngừng làm việc ngay lập tức. Phải cung cấp thức ăn và đồ uống cho trẻ trong quá trình làm việc. Ngoài ra tất cả những người tham gia làm việc với trẻ phải có giấy chứng nhận làm việc với trẻ em do Ban bảo vệ trẻ em của liên bang cấp. Thêm vào đó, họ còn phải có giấy chứng nhận của sở cảnh sát không có tiền án tiền sự".

Nhà văn Tâm Phan cho biết: "Việc cô bé 13 tuổi đóng phim có những cảnh phòng the hay mô tả sinh hoạt tình dục là điều không bao giờ xảy ra ở Úc. Đây là vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và là một hình thức lạm dụng tình dục trẻ em. Chắc chắn không một nhà sản xuất hay một đạo diễn nào dám làm bởi vì họ có thể bị truy tố ra tòa cho dù cha mẹ cô bé cho phép và bản thân cô bé hoàn toàn thoải mái trong vấn đề này. Khi đã là Luật pháp thì không có “cảm tính” hay “xuê xoa” được. Các bạn có thể thấy những tấm áp phích lên án nạn ấu dâm ở nước ngoài không bao giờ là ảnh chụp 1 người đàn ông đè lên một bé gái, phải không ạ? Cho dù đó chỉ là “diễn” để chụp ảnh cũng không được và không bao giờ được chấp nhận. Nó chỉ khiến những kẻ ấu dâm lên cơn dâm dật và muốn hiếp tất cả những đứa trẻ hắn nhìn thấy. Ngược lại, hình ảnh bạn thấy là đứa trẻ đứng hay ngồi một mình, người ta xử lý ảnh để lột tả nội dung cần nói chứ không cần phải có một người lớn đứng bên cạnh thì mới nói được".

Trở lại với “Vợ ba”, nếu các nhà làm phim Úc làm phim “Vợ ba” thì họ sẽ xử lý như nào mà vẫn giữ nguyên kịch bản và nhân vật? Đơn giản họ sẽ tuyển diễn viên 18 tuổi với ngoại hình non trẻ để vào vai cô bé 14 trong phim. Tuổi 18 phát triển về nhận thức khá hoàn thiện và họ hiểu được vai trò của mình. Tuy nhiên, tuổi 13 còn quá non nớt để hiểu chuyện người lớn và ý thức được những việc mình làm. Điều này có thể gây rối loạn cảm xúc do bàn tay người lớn điều khiển dẫn dắt cực kỳ nguy hiểm".

Tâm Phan chia sẻ quan điểm riêng: "Có thể người mẹ không cảm thấy có gì sai khi để con gái nhỏ diễn cảnh người lớn nhưng không ai có thể đảm bảo đầu óc non trẻ của cô bé không bị ảnh hưởng bởi những cảnh quay nóng bỏng này... Về phần tôi, nếu như con gái tôi được mời đóng vai giường chiếu với người lớn thì chắc chắn câu trả lời là không. Tôi không bao giờ đánh đổi sức khỏe tâm lý của con mình để lấy danh trong một bộ phim. Trẻ con vẫn đang ở độ tuổi hình thành tính cách, chưa thể quyết định cái gì sai cái gì đúng, nhất là trong chuyện người lớn. Nếu như tôi không đứng ra bảo vệ con mình thì tôi đã thất bại trong việc làm mẹ"./.

