“Phim “Vợ ba” có gây phản cảm đạo đức và vi phạm pháp luật Việt Nam“?

Ngày 20/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Cục Điện ảnh yêu cầu kiểm tra lại quy trình cấp phép và kiểm duyệt bộ phim "Vợ ba", tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý, đồng thời yêu cầu Cục có báo cáo đến Bộ trước ngày 24/5. Ngoài ra, Bộ cho biết đã nhận được văn bản từ đơn vị sản xuất phim là Công ty TNHH Ba Sắc Cầu Vồng thông báo đã yêu cầu các rạp ngừng chiếu bộ phim "Vợ ba" trên toàn quốc từ 18h ngày 20/5.

"Vợ ba" được gắn nhãn C18, là một trong những bộ phim hiếm hoi của Việt Nam gây được tiếng vang ở nhiều LHP quốc tế, song phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận quê nhà. Nữ chính Trà My vào vai Mây – cô bé 13 tuổi có những cảnh quay nhạy cảm với bạn diễn lớn tuổi (Lê Vũ Long đóng) và vợ hai (Maya đóng) … Điều đáng nói là lúc quay phim, Trà My chỉ mới 13 tuổi.

Phía nhà sản xuất "Vợ ba" khẳng định đã làm việc rất kỹ với gia đình của nữ chính Trà My, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn, phù hợp lứa tuổi, tâm lý cho nữ diễn viên, cũng như chuẩn bị những thủ tục pháp lý cần thiết trong quá trình chuẩn bị thực hiện bộ phim này. Mẹ bé Trà My, chị Võ My Na trong một status trên facbook cũng chia sẻ: Ekip “Vợ ba” “thật sự là những nhà làm phim có tâm và chính vì thế đã làm cho mẹ con tôi thêm mạnh mẽ để tin tưởng rằng sự lựa chọn Trà My vào vai Mây là quyết định hoàn toàn đúng đắn của gia đình tôi”.

Không nên đưa ra một quyết định thô bạo với "Vợ ba"

Ngay sau khi biết tin “Vợ ba” bị ngừng chiếu, đạo diễn Lưu Trọng Ninh là một trong những người đầu tiên lên tiếng. Ông chỉ ra: “Chúng ta có một thói quen không tốt là bị ảnh hưởng bởi quá nhiều điều không cần thiết, không chỉ trong điện ảnh. Chúng ta thường dựa vào những yếu tố cực đoan, chứ không phải sự bình tĩnh. Tôi nghĩ không nên ra một quyết định thô bạo với “Vợ ba”, phim đang chiếu rồi lại bảo ngừng chiếu, thế thì còn ai dám làm phim nữa? Đã đến lúc chúng ta cần phải tôn trọng sự sáng tạo, tôn trọng nghệ thuật”.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV trước những ý kiến phản đối để một bé gái 13 tuổi quay những cảnh nhạy cảm, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết: “Nghệ thuật phải phản ánh chân thực cuộc sống. Trong cuộc đời thật, có những cô bé 10 tuổi, chứ chưa nói đến 13 tuổi rơi vào hoàn cảnh như vậy rất nhiều. Các đơn vị quản lý hãy thử đối chất với nhà làm phim để nghe họ nói như thế nào, chứ còn chỉ vì lý do như vậy thì tôi không đồng tình. Tôi trân trọng những người làm phim “Vợ ba”, họ đang đi trên một con đường rất khó và hãy tiếp tục con đường đã lựa chọn, chứ đừng bao giờ nản lòng”.

“Vợ ba” là một bộ phim phản cảm về đạo đức và vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm trước sự việc bộ phim “Vợ ba” bị ngừng chiếu, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ&Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: “Hiện Cục chưa tiếp nhận bản phim đầy đủ, nhưng bộ phim “Vợ ba” liên quan đến việc sử dụng lao động trẻ em. Thứ nhất, Bộ Luật lao động hiện nay nghiêm cấm sử dụng hợp đồng lao động trẻ em mà ảnh hưởng đến sự phát triển đạo đức và sự phát triển toàn diện của trẻ. Khi diễn viên 13 tuổi Trà My tham gia đóng phim, đó là hoạt động được phép, nhưng không được đóng các cảnh nhạy cảm.

Một cảnh trong "Vợ ba".

Thứ hai, một số cảnh phim phô bày cơ thể trẻ em mà không có đóng thế, còn có thể bị xem xét là hành vi lôi kéo trẻ em vào các hoạt động khiêu dâm. Trong điện ảnh, các diễn viên có thể lộ một phần cơ thể để phục vụ ý đồ của đạo diễn, nhưng trẻ em thì không được phép.

Vấn đề thứ 3 là để trẻ em đóng cảnh nhạy cảm với người lớn, có nguy cơ dẫn đến hệ luỵ là dâm ô trẻ, dù là hoạt động nghệ thuật, trong bối cảnh cả xã hội mạnh mẽ lên án về các hành vi ấu dâm như hiện nay. Tôi đề nghị phải xem xét trách nhiệm của nhà sản xuất phim, của đạo diễn, của cha mẹ diễn viên. Đề nghị Bộ Văn hoá không chỉ yêu cầu kiểm tra quy trình cấp phép, kiểm duyệt mà cần phải tiếp tuc xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Ngừng chiếu bộ phim Vợ ba trên toàn quốc từ 18h ngày 20/5.

"Dư luận lên tiếng về bộ phim “Vợ ba” cũng cho thấy sự tiến bộ của xã hội, vì mặc dù phim nhận được nhiều giải thưởng song dư luận ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, kịp thời. Và nếu phim được nhận giải thưởng nhưng vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam thì cũng phải huỷ hay tước giải thưởng, vì trong lúc trao giải thưởng BTC không biết diễn viên không nên và không được phép là một bé gái 13 tuổi đóng những cảnh như vậy. Tôi cho rằng “Vợ ba” là một bộ phim phản cảm về đạo đức và vi phạm pháp luật Việt Nam", ông Hoa Nam nói.

Dù phía nhà sản xuất lên tiếng đã có những hành động bảo vệ an toàn cho nữ diễn viên Trà My song ông Đặng Hoa Nam cho biết đó là “những suy nghĩ về mặt thể chất, cái ảnh hưởng lâu dài là tâm lý, đạo đức của trẻ. Kể cả Trà My có năng khiếu nghệ thuật song cũng phải để em đóng phim đúng lúc, đúng chỗ và có thời gian để phát triển toàn diện”./.