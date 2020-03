Vì sao khán giả phát cuồng bom tấn kinh dị xác sống “Kingdom”?

Sau thành công của “Train to Busan”- tác phẩm về xác sống đưa điện ảnh Hàn Quốc vươn tầm thế giới, trào lưu khai thác đề tài kinh dị này nở rộ. Hàng loạt dự án điện ảnh như “Rampant”, “Zombie đại hạ giá”,… được ra mắt công chúng ngay sau đó. Tuy nhiên đều không đạt được thành công về mặt thương mại khi bộc lộ nhiều yếu điểm trong kịch bản.

Loạt phim "Kingdom" đang "làm mưa làm gió" là bom tấn kinh dị đáng xem nhất năm 2020.

Những tưởng đề tài này đã có dấu hiệu thoái trào và không đủ hấp dẫn với các nhà làm phim Hàn Quốc thì bộ đôi biên kịch Kim Eun Hee và đạo diễn Kim Sung Hoon đã mang đến siêu phẩm lôi cuốn, nghẹt thở và hoành tráng từng giây mang tên “Kingdom” (Vương triều xác sống).

Tác phẩm điện ảnh này trở thành hiện tượng truyền hình, lọt vào danh sách 10 chương trình truyền hình quốc tế hay nhất năm 2019 do The New York Times bình chọn. Với kịch bản ly kỳ, chuỗi tình tiết giật gân, khó lường và phần hình ảnh được dàn dựng công phu, bộ phim đến từ xứ sở Kim chi vẫn giữ nguyên được sức hút của mình dù đã bước sang mùa thứ 2.

Nếu BTS làm rung chuyển ngành công nghiệp âm nhạc và “Parasite” làm ngây ngất thị trường điện ảnh, thì “Kingdom” một lần nữa gây ấn tượng với khán giả toàn cầu thông qua các hạ tầng phát trực tuyến.

Đại dịch xác sống đậm chất Hàn Quốc

Lấy bối cảnh triều đại nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Hàn Quốc là Joseon (1392 – 1910), kinh đô Hanyang (tức Seoul ngày nay), “Kingdom” khéo léo kể câu chuyện đan xen phức tạp giữa hai tuyến nội dung: sự lây lan của đại dịch xác sống ghê rợn và trận chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong triều đình.

Thái tử Điện hạ Lee Chang (Ju Ji Hoon thủ vai) là con trai duy nhất của vua Joseon.

Đất nước lúc này chịu cảnh tàn phá do chiến tranh và dịch bệnh. Quan lại tham ô, các phe đảng đấu đá lẫn nhau, phó mặc dân nghèo lầm than. Thái tử Điện hạ Lee Chang (Ju Ji Hoon thủ vai) là con trai duy nhất của vua Joseon. Tuy nhiên do chỉ là con của một phi tần nhỏ, không phải con trai của Vương hậu chính thức nên từ khi còn bé đã nằm trong vòng xoáy của cuộc chiến vương quyền.

Vua Joseon được hồi sinh bằng loài hoa bí ẩn và vô tình biến thành xác sống.

Trên đường đi tìm vị thái y từng chữa trị cho vua cha, Lee Chang đã vô tình phát hiện một dịch bệnh bí ẩn khiến người chết sống lại. Xác sống được hình thành nhờ bí thuật hồi sinh người chết bằng một loại hoa màu tím.

Những nạn dân đói khát ăn phải thịt người chết (đã bị xác sống cắn trước đó), lập tức biến thành xác sống thèm khát máu tanh đi cắn xé đồng loại. Những con “quái vật” này hung hăng tấn công mọi người và khiến dịch bệnh lan rộng khắp nơi.

Những màn truy đuổi diễn ra dồn dập, gay cấn với các góc quay cận ám ảnh người xem bằng tạo hình ghê rợn. Đặc biệt, các màn truy đuổi tập thể với số lượng diễn viên lên đến hàng nghìn người gây hiệu ứng mạnh, rùng rợn nhưng mang tính thẩm mỹ cao. Các phân cảnh cận chiến, đấu kiếm, bắn súng,...mãn nhãn, hòa hợp trong tổng thể kiến trúc, trang phục phong kiến Hàn Quốc. “Tôi nghĩ khán giả rất tò mò và hào hứng với bộ phim vì chúng tôi đã cố gắng tạo ra thứ gì đó riêng, xuất phát từ cốt lõi văn hóa Hàn Quốc,” biên kịch Kim Eun Hee cho biết.

Phân cảnh tranh nhau ăn thịt người của đám xác sống khiến khán giả dựng tóc gáy.

Đồng thời trên hành trình đó, Lee Chang phải chống lại thế lực của gia tộc Haewon Cho, mà đứng đầu là lãnh tướng Cho Hak Ju (Ryu Seung Ryong thủ vai) cùng với con gái là vương hậu có âm mưu triệt hạ hoàng tộc nhằm thâu tóm quyền lực.

Lãnh tướng Cho Hak Ju với âm mưu tiêu diệt hoàng tộc để thâu tóm quyền lực.

Kết thúc mùa đầu tiên, Thái tử Lee Chang cùng nữ y sĩ Seo-Bi (Bae Doona), thợ săn hổ Yeong-Shin (Kim Sung-kyu) và Tuần án Cho Beom-pal (Jeon Seok-ho) đến thành Sangju để cùng quân đội nơi đây bảo vệ người dân tị nạn. Ở đây, anh không hề hay biết những xác sống có thể hoạt động được vào ban ngày. Đội quân hàng trăm xác sống bất ngờ xuất hiện từ màn sương mù dày đặc, chạy hết tốc lực về tuyến phòng thủ do anh và cựu thần Ann Hyeon dựng lên.



Dữ dội và điên cuồng đến không tưởng

Sau hơn một năm chờ đợi, “Kingdom” không làm khán giả thất vọng khi lật mở khéo léo nhiều sự kiện mà phần đầu tiên còn bỏ ngỏ. Tiếp tục phát huy lợi thế của phần một với những màn xâu xé của đám xác sống, sự kinh dị của “Kingdom” phần 2 được tăng lên gấp bội.

Mùa thứ hai mở ra với cuộc tử chiến nơi thành Sangju. Lúc này, Lee Chang và binh lính bàng hoàng khi trông thấy đoàn quân xác sống “tiến hóa”, chạy với tốc độ như người thường và hoạt động bất chấp ngày đêm.

Phòng thủ bị phá vỡ, đội quân của Thái tử Lee Chang phải rút lui theo đường hầm để chaỵ thoát khỏi đám xác sống khát máu.

Phòng thủ nhanh chóng bị phá vỡ. Tình thế bất ngờ khiến đội quân buộc phải rút lui. Bị xác sống bao vây cùng lương thực ngày một cạn kiệt, thái tử Lee Chang liều mình đột nhập vào Myungjong Saejae - nơi lãnh tướng Cho Hak Ju đang lưu lại. Dự định sẽ trừng trị Hak Ju, đồng thời cứu lấy những người dân trong thành Gyeongsang nhưng tại đây, Lee Chang đã phải tự tay kết liễu cha mình, người đã biến thành xác sống và mang tội phản nghịch giết vua. Mạch phim nhanh với nhịp độ truy đuổi - chạy trốn liên tục, những biến cố dồn dập với các tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Thái tử cùng đoàn tuỳ tùng bị bao vây bởi hàng nghìn xác sống.

Được minh oan, Lee Chang và cận thần tiến về kinh thành, lật đổ vương hậu để giành lại triều đình với trận chiến cuối cùng đầy bi tráng. Trận chiến sinh tồn chốn hậu cung với đám xác sống là điều đã được khắc hoạ trong tác phẩm “Rampant” nhưng ở “Kingdom”, trường đoạn này đặc sắc và giàu cảm xúc hơn cả.

Xác sống tựa như một cơn lũ mạnh mẽ kéo đến, phá tan mọi tuyến phòng thủ, cắn xé bất cứ sinh vật sống nào. Chúng tràn ra ở khắp mọi nơi trong hoàng cung như những con thú khát máu săn lùng thức ăn. Ánh mắt tê dại cùng hàm răng nhuốm máu của xác sống, khán giả xem phim không khỏi rùng mình. Lee Chang cùng đoàn quân đã liều chết nhấn chìm đám xác sống khát máu dưới hồ nước lạnh để ngăn chặn dịch xác sống không lan ra bên ngoài Hoàng cung.

Mùa 2 khép lại với bí mật được gợi mở khi trận chiến hoàng cung đã tàn cuộc nhưng một trận chiến khác cũng khốc liệt không kém đã mở ra. Lee Chang từ bỏ ngai vàng cùng Seo Bi và đoàn tuỳ tùng tiếp tục lên đường điều tra về gốc gác của thứ cỏ hồi sinh, với hy vọng khám phá đến tận cùng chân tướng dịch bệnh.

“Ham muốn của con người đáng sợ hơn bệnh dịch”

Sự kinh dị, đáng sợ bao trùm lên “Kingdom” không chỉ nằm ở những phân cảnh xác sống chân thực mà còn ở sự đói khát quyền lực của một bộ phận tầng lớp cầm quyền. Cho Hak Ju bất chấp nhân tính làm mọi điều tàn ác để đạt được quyền lực, đẩy vương quốc trong “Kingdom” vào thảm cảnh đại dịch xác sống, người ăn thịt người.

“Người xem được chứng kiến lòng tham quyền lực của Cho Hak Ju lên đến đỉnh điểm như thế nào. Mặc dù không có bất kỳ hành động lớn nào cho Cho Hak Ju, tôi muốn cho khán giả thấy ham muốn của con người có thể còn đáng sợ hơn cả bệnh dịch”, Ryu Seung Ryong bày tỏ.

Tuy nhiên, kẻ phản diện xảo quyệt nhất của mùa 2 không phải chỉ có Cho Hak Ju. Vì ham muốn quyền lực, con gái hắn (Kim Hye Jun thủ vai), vị vương hậu trẻ tuổi không ngại giả vờ mang thai, giết hại các thai phụ để cướp đi các bé trai sơ sinh hòng tạo ra vương tử giả mạo. Sự tàn độc lên đến đỉnh điểm khi cô sẵn sàng đầu độc cha mình để ngồi lên ngai vàng.

Kẻ tàn ác nhất mùa 2 là Vương hậu do diễn viên trẻ Kim Hye Jun thủ vai.

“Cô ta trở thành hoàng hậu ở độ tuổi trẻ như vậy, nhưng vẫn đói khát quyền lực, ám ảnh nắm quyền kiểm soát vương quốc qua đứa con của mình. Trong mùa này, cô ta vạch ra kế hoạch riêng mà ngay cả cha cô Cho Hak Ju cũng không thể tưởng tượng ra.”, Kim Hye Jun chia sẻ.

Phim còn là bức tranh đối nghịch giữa hai phe chính - tà qua nhân vật Thái tử Lee Chang và hai cha con Cho Hak Ju để cho khán giả cuốn vào những quyết định và lựa chọn của họ mỗi giờ khắc sinh tử. Thái tử Lee Chang lại được xây dựng là nhân vật văn võ song toàn, chiến đấu không mệt mỏi vì nhân dân. Tuy nhiên anh quyết định từ bỏ ngai vàng, nhường ngôi cho đứa trẻ không cùng huyết thống hoàng tộc. Thái tử chiến đấu, bảo vệ vương triều vì muốn xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn, chứ không phải vì ham quyền cố vị. Đây cũng là phân cảnh đắt giá nhất của phim.



Những tên tuổi hàng đầu châu Á

Truyền tải trọn vẹn nội dung “Kingdom” là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Trước hết, phải dành lời khen cho Ju Ji Hoon, người đã khắc hoạ thành công Thái tử Lee Chang từ một kẻ có phần hơi yếu đuối và ích kỷ, dần trưởng thành và xứng đáng với vai trò người lãnh đạo dân chúng trước nghịch cảnh.

Diễn xuất bùng nổ của Ju Ji Hoon gây ấn tượng mạnh với khán giả trong nước và quốc tế.



Diễn xuất bùng nổ của Ju Ji Hoon đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả trong nước và quốc tế và đưa anh trở thành một trong những tên tuổi quyền lực ở dòng phim hành động kinh dị giật gân của truyền hình Hàn Quốc.

Bên cạnh Ju Ji Hoon, diễn xuất Bae Doona trong vai nữ y sĩ góp phần không nhỏ làm nên thành công của “Kingdom”. Cô là gương mặt diễn viên Hàn đầy thực lực hiếm hoi lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn Hollywood, đặc biệt sau thành công vang dội của phim truyền hình “Sense8”.

Bae Doona là một trong những gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Hàn lọt "mắt xanh" của các đạo diễn Hollywood.

“Làm việc ở nước ngoài với tư cách cá nhân và xuất hiện trong phim Hollywood tất nhiên là một thành tựu, nhưng thực sự không có từ nào diễn tả được niềm sung sướng của tôi cảm thấy được yêu thích và được công nhận thông qua một phim Hàn Quốc. Tôi chưa bao giờ thấy tự hào về “Kingdom” như lúc này,” diễn viên Bae Doo Na nói.

Màn trình diễn của Kim Sung Kyu trong vai Yeong Shin nhận được nhiều lời khen ngợi.

Không chỉ nổi trội nhờ hai nhân vật trên, “Kingdom” còn sở hữu tuyến nhân vật phụ thể hiện được thế giới nội tâm cũng như tình cảm phức tạp riêng khiến mạch phim trở nên lôi cuốn, co kéo thích hợp.

"Chị đại" Jun Ji Hyun bất ngờ xuất hiện ở tập cuối "Kingdom 2" hứa hẹn sự gay cấn hồi hộp cho phần tiếp theo.

Với kinh phí sản xuất lên tới 1,8 triệu USD/tập cùng kịch bản mới lạ và dàn diễn viên đình đám, "Kingdom" mùa 2 hiện đang đứng đầu danh sách "Phim nổi bật toàn cầu" trên Netflix. Kết thúc mùa 2 với loạt tình tiết gợi mở cùng sự xuất hiện "chị đại" Jun Ji Hyun, "Kingdom" hứa hẹn sẽ bước sang giai đoạn hoàn toàn mới, với những mưu đồ và kẻ giật dây chưa ai biết mặt./.