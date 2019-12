“Wonder Woman 1984” chính thức tung trailer đầu tiên

Đúng như tên gọi, "Wonder Woman 1984" lấy bối cảnh năm 1984, 66 năm sau sự kiện diễn ra phần đầu tiên - Thế Chiến thứ I (1918). Trên nền nhạc House đặc trưng, sôi động với trống và bass dồn dập kế thừa từ Disco những năm 70, trailer đầy màu sắc của phim thực sự tái hiện đúng "chất" 1984 cũng như những năm đầu thập niên 80 - khoảnh khắc "giao thừa" của lịch sử cùng sự chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt thập niên 80 cũng có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa đại chúng, nổi tiếng với các sàn nhảy sôi động, các trung tâm thương mại sầm uất, các khu vui chơi giải trí nhộn nhịp và hàng loạt các chương trình truyền hình, bộ phim điện ảnh kinh điển được ra mắt công chúng.

Thế giới liên tục thay đổi và chắc chắn Wonder Woman không hề đứng ngoài lề của sự chuyển động liên tục đó. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Nữ Thần Chiến Binh vẫn tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác, đồng thời cũng xây dựng cho mình lớp vỏ bọc Diana Prince hoàn hảo giữa cuộc sống hiện tại - một quý cô quyến rũ, xinh đẹp và thành đạt trong lĩnh vực lịch sử và nghệ thuật.

Trên thực tế, từ năm 1984 cho tới đầu thập niên 90, thế giới cũng chứng kiến hàng loạt những biến động trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế và chính trị. Rất có thể những sự kiện lịch sử có thật sẽ được đạo diễn Patty Jenkins cùng đội ngũ biên kịch đưa lên phim và trở thành “sứ mệnh công lý” của Wonder Woman trong phần phim mới này như đã đưa Thế Chiến thứ I lên phần phim đầu tiên.

Quý cô Diana Prince tái xuất lộng lẫy trong trailer "Wonder Woman 1984".

Đáng chú ý hơn cả, công chúa chiến binh Amazon đã gặp lại người tình tưởng như đã chết cách đây 66 năm - Steve Trevor. Steve gần như không già đi chút nào, chủ động tìm kiếm và gặp lại Diana sau bao năm xa cách. Đồng thời anh cũng sánh vai chiến đấu cùng người đẹp trên hành trình bảo vệ thế giới. Không rõ đây liệu có thực sự là Steve không, nếu đúng thì anh đã làm gì, ở đâu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, ai đã mang anh trở lại bên Wonder Woman…? Đó là những câu hỏi bỏ ngỏ mà bất cứ người hâm mộ nào cũng muốn tìm ra câu trả lời.

Người tình của Wonder Woman, Steve Trevor bất ngờ trở lại trong trailer.

Bên cạnh đó, trailer vừa ra mắt cũng giới thiệu hai nhân vật mới, rất có thể sẽ là hai phản diện “chị đại DC” sẽ phải đối đầu trong lần tái xuất này. Một là Maxwell Lord do Pedro Pascal - nổi tiếng với loạt vai diễn trong phim truyền hình đình đám Game Of Thrones, Narcos, và phim điện ảnh Kingsman: The Golden Circle - thủ vai. Người còn lại là nhân vật Barbara Ann Minerva, đồng thời cũng là kẻ thù của Wonder Woman có biệt danh “Cheetah” do Kristen Wiig (nữ diễn từng được đề cử Quả Cầu Vàng và góp mặt trong các phim Bridesmaids, Ghostbusters, Downsizing…) đảm nhận.

Maxwell Lord (do Pedro Pascal thủ vai).

"Wonder Woman 1984" đánh dấu lần hợp tác thứ hai sau phần đầu tiên vô cùng thành công của bộ ba đạo diễn tài năng Patty Jenkins, người đẹp Gal Gadot và nam diễn viên Chris Pine, chắc chắn sẽ là bom tấn khán giả không thể nào qua mùa hè 2020 tới này./.