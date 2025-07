Định luật Murphy là gì? Và làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy của những “sai sót tất yếu” mà định luật này nhắc đến? Cuốn sách “Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra” của tác giả Lý Thế Cường chính là lời giải đáp thông minh, thực tế và đầy cảm hứng cho những câu hỏi đó.

Định luật Murphy - Khi mọi chuyện có thể sai, nó sẽ sai

“Anything that can go wrong, will go wrong” - “Bất cứ điều gì có thể xảy ra sai sót, thì nó sẽ xảy ra sai sót”. Đó là câu nói nổi tiếng của Edward Murphy - một kỹ sư người Mỹ, người đã khởi xướng nên định luật mang tên mình vào cuối thập niên 1940. Ban đầu, định luật này được phát biểu trong bối cảnh các thử nghiệm kỹ thuật của Không quân Hoa Kỳ, nhưng dần dần, nó trở thành một nguyên lý phổ quát mô tả bản chất đầy bất ngờ và khó kiểm soát của cuộc sống.

Không ai nằm ngoài ảnh hưởng của Định luật Murphy. Từ việc đổ cà phê lên áo đúng ngày có cuộc họp quan trọng, đến những lần trễ tàu chỉ vì một vài phút chậm trễ, hay khi bạn gửi email nhầm người đúng vào thời điểm “nhạy cảm” nhất – tất cả đều khiến chúng ta cảm thấy như bị một lực lượng vô hình trêu ngươi. Nhưng điều đặc biệt ở cuốn sách của Lý Thế Cường, đó là thay vì chỉ mô tả những rủi ro, anh đã đưa ra cách tiếp cận sâu sắc và đầy nhân văn: không chống lại Murphy, mà học cách “chơi cùng” với Murphy.

Định luật Murphy - Tác giả: Lý Thế Cường, Dịch giả: Trương Thị Hảo (Ảnh: Bách Việt)

Cuốn sách của sự thực tế và lạc quan

Lý Thế Cường là một tác giả có lối viết gần gũi, dí dỏm và đầy tính chiêm nghiệm. Trong “Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra”, anh không chỉ giới thiệu rõ ràng về nguồn gốc, bản chất và tác động của định luật này, mà còn khai thác khía cạnh tâm lý đằng sau sự lo âu, thất bại và cảm giác mất kiểm soát mà con người hiện đại hay gặp phải.

Cuốn sách mà Bách Việt mới tái bản không mang dáng dấp của một tài liệu khoa học khô khan, cũng không phải là một “bí kíp” thành công màu mè. Thay vào đó, Lý Thế Cường viết bằng chính những trải nghiệm thật, những câu chuyện đời thường mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Từ một nhân viên văn phòng luôn cảm thấy bất an trước mỗi cuộc họp, đến một bà mẹ bỉm sữa vật lộn với những sự cố hàng ngày, hay một sinh viên đang lo lắng trước kỳ thi cuối kỳ - mỗi nhân vật trong sách là một lời nhắc nhở: nếu chúng ta không biết cách làm chủ tâm trí, định luật Murphy sẽ luôn có “đất dụng võ”.

Không chống lại Murphy, hãy hiểu và chuẩn bị cho nó

Một trong những thông điệp lớn nhất mà Lý Thế Cường muốn truyền tải là: Murphy không phải là kẻ thù. Sai sót là một phần tất yếu của cuộc sống, và điều quan trọng không nằm ở việc né tránh hay cầu may mắn, mà ở chỗ chúng ta chuẩn bị tâm thế và kế hoạch đối phó như thế nào.

Trong sách, tác giả đề cập đến các chiến lược quản trị rủi ro đơn giản nhưng hiệu quả, như: nguyên tắc phòng bị kép, quy tắc 10 phút dự phòng, hay tâm lý “thử hỏng sớm”. Tất cả đều được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ minh họa cụ thể, kèm theo những bài tập tư duy giúp người đọc tự phản tỉnh và áp dụng vào chính hoàn cảnh của mình.

Đặc biệt, Lý Thế Cường cũng kết nối Định luật Murphy với hai “định luật tâm lý” nổi tiếng khác của thế kỷ XX: Định luật Parkinson (việc gì cũng kéo dài đến hết thời gian cho phép) và Nguyên lý Peter (mọi người sẽ thăng tiến đến mức độ bất tài của mình). Sự so sánh này không chỉ làm tăng giá trị tham khảo của cuốn sách, mà còn giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về sự giới hạn của con người trong các hệ thống phức tạp như công việc, gia đình và xã hội.

“Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra” không chỉ dành cho những ai hay “gặp xui”. Đây là cuốn sách dành cho mọi người – đặc biệt là những ai đang sống trong áp lực của cuộc sống hiện đại, khi mà thông tin quá tải, kỳ vọng cao và rủi ro luôn rình rập.

Sinh viên đang loay hoay với lựa chọn nghề nghiệp, nhân viên văn phòng gặp áp lực từ KPI, nhà quản lý đối mặt với sự bất định trong kinh doanh, hay đơn giản là bất cứ ai đã từng mất ngủ vì lo lắng cho một việc chưa xảy ra - tất cả sẽ tìm thấy sự đồng cảm và định hướng trong cuốn sách này.

Murphy không sai. Những điều có khả năng xảy ra sai sót, sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Nhưng như Lý Thế Cường đã chỉ ra, điều đó không có nghĩa là bạn phải sống trong sợ hãi, lo âu hay thất vọng. Ngược lại, nếu biết cách đón nhận, chuẩn bị và ứng xử thông minh, bạn sẽ biến Murphy thành một người bạn đồng hành - người luôn nhắc nhở bạn sống tỉnh táo, cẩn trọng và có trách nhiệm với chính mình.

Với cách viết gần gũi, những bài học đắt giá và lối tư duy tích cực, “Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra” không chỉ là một cuốn sách kỹ năng, mà còn là một liều thuốc tinh thần giúp bạn sống an yên hơn trong một thế giới đầy bất trắc.