  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Độc đáo nghi thức “Phong áo Phật” tại Lễ hội làng Keo, Hà Nội

Thứ Sáu, 12:47, 22/05/2026

VOV.VN - Diễn ra vào đầu tháng 4 Âm lịch hằng năm, Lễ hội làng Keo (xã Thuận An, Hà Nội) không chỉ là không gian sinh hoạt tâm linh giàu bản sắc, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất Kinh Bắc xưa. Năm 2024, lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thư Vũ/VOV.VN
Lễ hội làng Keo được tổ chức hằng năm từ ngày 6-8/4 Âm lịch. Năm 2026, lễ hội được tổ chức từ ngày 22-24/5 Dương lịch.
Lễ hội gắn liền với tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng – hai vị nhân thần có công lớn trong lịch sử là tướng quân Đào Phúc và công chúa Tiên Anh.
Theo sử sách, tướng quân Đào Phúc là danh tướng dưới tướng tướng quân Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
Không chỉ mang giá trị tâm linh sâu sắc, hội làng Keo còn là bảo tàng sống lưu giữ nguyên vẹn các phong tục, nghi lễ cổ truyền đặc sắc của cư dân vùng Kinh Bắc xưa...
...từ việc lựa chọn kỹ lưỡng các nhân vật tham gia. Chủ tế phải là người cao tuổi có uy tín, trai tráng rước kiệu, thủ hiệu, tổng cờ, hiệu chiêng...
... đến lựa chọn đội rước kiệu, tất cả đều được thực hiện theo quy chuẩn nghiêm ngặt do cha ông truyền lại.
Điểm đặc biệt làm nên dấu ấn độc nhất vô nhị của lễ hội chính là những nghi lễ cổ hiếm nơi nào còn lưu giữ được, tiêu biểu như: “Phong áo Phật”, thắng kiệu, và nghi thức “Thần đi đón Phật”.
Theo cụ ông Nguyễn Ngọc Thiện, người cao tuổi ở làng Keo cho biết, cứ 4 năm làng sẽ tổ chức 1 lần hội lớn vào năm chẵn. Năm 2026 hội làng tổ chức theo lệ, không phải năm hội lớn nên chỉ có nghi lễ “Phong áo Phật”.
Trong không gian rực rỡ sắc màu của cờ hội và trang phục truyền thống, các nghi lễ được thực hành một cách trang nghiêm, thể hiện rõ chiều sâu văn hóa tâm linh và tinh thần giao thoa tôn giáo – tín ngưỡng độc đáo.
Sự xuất hiện của đoàn rước hoành tráng luôn là tâm điểm, thu hút sự quan tâm, chiêm bái của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.
Trong tiếng trống hội vang rền, không khí náo nức của lễ hội làng Keo lan tỏa khắp các ngõ lối, tuyến đường.
Tại nghè làng Keo và chùa Keo, sau nghi lễ tế, người dân thành kính tham gia chiêm bái, tế lễ và chung tay lo toan cho ngày hội chung của làng.
Chính sự tham gia chủ động này đã giúp các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền một cách tự nhiên và bền vững qua nhiều thế hệ.
Đội rước rước "Phong áo" từ nghè Keo về chùa Keo trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Nghi thức "Phong áo Phật", nghi thức quan trọng nhất trong Lễ hội làng Keo năm 2026, được thưc hiện bởi chủ lễ và các thanh niên trong đội rước.
Với những giá trị văn hóa tiêu biểu, năm 2024, lễ hội làng Keo đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao của người dân xã Thuận An, mà còn là minh chứng cho thấy lễ hội làng Keo vừa là điểm tựa tâm linh gắn kết cộng đồng, vừa là viên ngọc quý trong kho tàng di sản dân gian của Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Lễ hội Đền Đô ở Bắc Ninh tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng
VOV.VN - Chiều 28/4, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh gặp mặt cơ quan báo chí thông tin kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Đô năm 2026.

Sôi động cuộc thi bơi chải tại Lễ hội chiến thắng Như Nguyệt 2026

VOV.VN - Lễ hội chiến thắng Như Nguyệt 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ 4-5/4 (từ 16-18/2 âm lịch). Lễ hội gắn liền với chiến thắng oai hùng của quân dân nhà Lý trước quân Tống năm 1077 trên phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay).

Đặc sắc nghi lễ rước nước cúng dâng Thánh tại Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng

VOV.VN - Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách. Đặc biệt là nghi thức rước nước, nước được lấy từ sông Hồng cúng dâng Thánh trong đại đình và được dùng để cúng tế cả năm.

Dấu ấn chuyển đổi số từ mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ

VOV.VN - Để tạo thuận lợi cho du khách khi tham quan, chiêm bái di tích, lễ hội Xuân Bính Ngọ, các địa phương có di tích và các lễ hội lớn đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, tạo dựng một môi trường an toàn, thân thiện cho du khách tham quan, trải nghiệm.

