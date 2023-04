Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Tại khu vui chơi, tập luyện thể thao xã Phú Tâm, những ngày này không khí thật náo nhiệt với hoạt động hội thao sôi nổi mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây do huyện Châu Thành tổ chức. Dù chỉ có 2 môn thi đấu, gồm bi sắt và bóng chuyền, nhưng sân chơi này tạo không khí vui vẻ, rộn ràng khi có hàng trăm người đến tham gia thi đấu và cổ vũ. Tại đây bà con còn được gặp gỡ nhau, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, lao động, sản xuất…

Anh Thạch Minh Văn đến tử thị trấn Châu Thành, tham gia hội thao nói: "Tôi rất vui khi huyện tổ chức hội thao cho đồng bào Khmer. Bà con trong phum sóc rất phấn khởi, đây là dịp để bà con giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi và thúc đẩy phong trào thể thao của địa phương ngày càng phát triển".

Bà con Khmer đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của bà con Khmer năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16/4. Đây là tết chịu tuổi, với mong muốn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đến các phum sóc Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong những ngày này, dễ dàng nhận ra không khí đón Tết của đồng bào. Các gia đình đã sửa soạn, dọn dẹp bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật để chào đón năm mới. Tại các chùa cũng được sửa sang, sơn phết lại khang trang. Với đồng bào Khmer, các hoạt động vui chơi, nghi lễ tôn giáo trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây đều diễn ra tại chùa. Do vậy, đồng bào phật tử tề tựu về các điểm chùa để tiến hành các nghi lễ truyền thống.

Sư Trần Văn Trường, chùa Trà Tim cũ, thành phố Sóc Trăng, cho biết: "Trong ba ngày Tết Chôl Chnăm Thmây thì chùa có trang trí, quét dọn khuôn viên chùa, trong đó, có nơi làm lễ đón năm mới, nơi trưng bày vật dụng xưa của đồng bào Khmer, nơi diễn ra tục đắp núi cát. Trong khuôn viên chùa còn có trang trí cờ, hoa, có diễn ra văn nghệ"…

Phật tử đến chùa thực hiện các nghi lễ

Năm nay đồng bào Khmer Sóc Trăng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui phấn khởi hơn, khi kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực, mùa màng bội thu, nông sản bán được giá. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Sóc Trăng hiện đạt gần 55 triệu/người/năm. Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở và đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng tiếp tục được cải thiện; bản sắc văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Trong những năm qua, tỷ lệ huy động học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi đến trường ở các cấp đạt khá cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer ngày càng được nâng cao. Trong năm qua, có gần 268.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí là trên 178 tỷ đồng; trên 139.000 lượt đồng bào dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí trên 63 tỷ đồng.

Sư sãi, đồng bào phật tử Khmer chùa Trà Tim cũ làm khu trưng bài vật dụng xưa gắn với hoạt động sản xuất, sinh hoạt của đồng bào Khmer

Ông Lâm Qui, ở phường 10, thành phố Sóc Trăng chia sẻ: "Đảng, Nhà nước và tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm đến đời sống của bà con Khmer, đặc biệt là việc học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, vùng đồng bào Khmer hiện nay có sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực, như là giáo dục, kinh tế xã hội, đời sống… có sự tiến bộ rõ rệt".

Tiếng nhạc ngũ âm, hay các điệu múa rom-vong, saravan truyền thống đang rộn ràng khắm phum sóc đồng bào Khmer Sóc Trăng. Sự cần cù trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cùng sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà nước, của địa phương tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế gia đình, nông thôn đổi mới, phum sóc ngày thêm giàu đẹp, bà đón đón tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền thêm vui tươi, hạnh phúc./.