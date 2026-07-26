Đồng bào Khmer tổ chức lễ dâng y tắm mưa và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Hằng năm, khi mùa mưa bắt đầu, đồng bào Khmer lại rộn ràng chuẩn bị cho lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là lễ nhập hạ. Việc tắm theo nghĩa đen là làm sạch cơ thể, nhưng nghĩa rộng hơn là cách gột rửa tâm hồn cho sạch sẽ. Những điều không tốt lành bám theo con người sẽ trôi đi để nhường chỗ cho sự thiện lương. Qua thời gian, ngày lễ này trở thành nét đẹp văn hóa riêng của hệ phái Nam Tông.

Chùa Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Thu Lê/Làng Văn hóa)

Từ sáng sớm, phật tử đã tề tựu tại khuôn viên chùa, thực hiện nghi thức lễ bái Tam Bảo, thọ Tam Quy, Ngũ giới và thiền ngắn. Tiếp theo, các vị sư thực hiện thuyết pháp, tụng kinh cầu an và hồi hướng phước báu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nghi lễ dâng y tắm mưa tiến hành trang trọng. Trong không khí trang nghiêm, các Phật tử cùng nhau dâng lên Chư Tăng những vật dụng cần thiết. Lễ vật không thể thiếu là những cây đèn cầy to, dùng để thắp liên tục trong suốt ba tháng nhập hạ, ngày này đánh dấu thời điểm an cư bắt đầu tại một ngôi chùa.

Lễ dâng y tắm mưa là nét đẹp văn hóa riêng của hệ phái Nam Tông. (Ảnh: Thu Lê/Làng Văn hóa)

Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, lễ dâng y tắm mưa năm nay kết hợp lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những nén tâm hương mang theo lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đồng bào Khmer đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Sau khi hoàn tất nghi thức dâng y, toàn thể Chư Tăng chính thức bước vào mùa an cư kiết hạ. Đây là dịp để các sư sãi an cư tại chùa, chuyên tâm học đạo, hành thiền, đồng thời là lúc người dân thể hiện lòng thành kính, hướng thiện. Đối với du khách, buổi lễ là cơ hội để tìm hiểu về đời sống tâm linh phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.

Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, lễ dâng y tắm mưa năm nay kết hợp lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. (Ảnh: Thu Lê/Làng Văn hóa)