Tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sau khi chuyển giao về TP. Hà Nội, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả các không gian văn hóa có giá trị để tạo thêm những sản phẩm mới phục vụ người dân và du khách.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian giàu bản sắc, có quỹ đất, cảnh quan và hệ thống cơ sở vật chất phù hợp để nghiên cứu tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch quy mô khác nhau. Nếu có phương án khai thác phù hợp, nơi đây có thể trở thành địa điểm trải nghiệm đặc sắc, kết nối hoạt động thể thao với tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam và mở rộng không gian tổ chức sự kiện của Hà Nội.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian giàu bản sắc, có quỹ đất, cảnh quan và hệ thống cơ sở vật chất phù hợp để nghiên cứu tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch quy mô khác nhau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các đơn vị đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, không chỉ dừng ở trao đổi định hướng mà hướng tới hình thành các nội dung hợp tác có khả năng triển khai. Sau Hội nghị, các đơn vị cần tiếp tục duy trì đầu mối liên hệ, cùng xây dựng phương án phối hợp, lựa chọn một số hoạt động phù hợp để nghiên cứu thí điểm, trên cơ sở đó đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng.

Ông Tài kỳ vọng, Hội nghị sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần tạo nên các sản phẩm thể thao - văn hóa - du lịch hấp dẫn, nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về định hướng tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Không gian rộng lớn, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống công trình tái hiện văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam được xem là những lợi thế nổi bật để xây dựng các sản phẩm khác biệt, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

“Làng Văn hóa thiếu không phải là tài nguyên, mà là một hệ sinh thái sản phẩm du lịch đủ sức thuyết phục doanh nghiệp đưa khách đến thường xuyên. Trong giai đoạn tới, Làng Văn hóa nên được phát triển theo mô hình "Công viên văn hóa sống", nơi văn hóa, du lịch, giáo dục, thể thao và giải trí được kết hợp trong cùng một không gian. Ban ngày có trải nghiệm văn hóa, thể thao, giáo dục; buổi tối có lễ hội ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật, chợ đêm, ẩm thực và các hoạt động giải trí. Đồng thời, cần kết nối Làng với Ba Vì, Sơn Tây, Đường Lâm và hồ Đồng Mô để hình thành các chương trình du lịch 2–3 ngày, thay vì chỉ là một điểm dừng chân”, ông Vũ Văn Tuyên, công ty lữ hành Travelogy nhận định.

Làng Văn hóa không thiếu tài nguyên, mà là một hệ sinh thái sản phẩm du lịch đủ sức thuyết phục doanh nghiệp đưa khách đến thường xuyên.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đơn vị cũng tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế hệ thống cơ sở vật chất, không gian cảnh quan và các hạng mục hiện có tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao và đơn vị lữ hành đánh giá Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến của các giải chạy marathon, half marathon cũng như các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch kết hợp thể thao.

Thông qua buổi làm việc, các bên kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa và các hoạt động thể thao cộng đồng. Đây cũng là giải pháp góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Thủ đô, thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, giàu bản sắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.