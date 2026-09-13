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Đông đảo người dân, du khách về dự Lễ hội Đền Cửa Ông

Chủ Nhật, 19:16, 13/09/2026
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VOV.VN - Sáng 13/9, Lễ hội Đền Cửa Ông tháng Tám khai mạc tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên, TP Quảng Ninh. Đông đảo người dân, du khách về dâng hương, dự các nghi lễ tưởng niệm Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng và các bậc tiền nhân.

 

Lễ hội Đền Cửa Ông tháng Tám chính thức khai hội

Từ 7h30, lễ khai hội và dâng hương được cử hành tại Đền Thượng. Tiếp đó là lễ tế Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần, lễ dâng hương Thánh Mẫu tại Đền Mẫu và lễ tế Trung Thiên Long Mẫu. 

Đền Cửa Ông là di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu gắn với lịch sử nhà Trần ở vùng Đông Bắc, thờ phụng Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và một số vị tướng lĩnh có công bảo vệ vùng biển Đông Bắc.

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Lễ hội Đền Cửa Ông, phường Cửa Ông (thành phố Quảng Ninh) được tổ chức vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch hàng năm.

Hằng năm, Lễ hội Đền Cửa Ông được tổ chức vào tháng Hai và tháng Tám âm lịch. Nếu lễ hội đầu xuân có cả phần lễ và phần hội, thu hút lượng khách lớn thì lễ hội tháng Tám tập trung nhiều hơn vào các nghi thức tế lễ. Năm nay, Lễ trình xin mở hội được tổ chức ngày 11/9, tức mùng 1 tháng 8 âm lịch; lễ hội chính thức khai mạc ngày 13/9 và kéo dài đến ngày 30/9. 

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Đền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng - con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Ông Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên cho biết: “Lễ hội tháng 2 có phần lễ và phần hội nhộn nhịp hơn, lại vào đầu xuân năm mới nên du khách và người dân về lễ đền nhiều hơn. Lễ hội tháng 8 chủ yếu tập trung vào phần lễ là chính. Các đoàn về lễ tế về sẽ đăng ký qua Ban quản lý di tích và sẽ bố trí cho các đoàn tế lễ vào dịp tháng 8 này. Từ sáng đến giờ chúng tôi làm nghi thức lễ chính, tiếp theo lễ tế nam trên đền Thượng, đền Đức Ông và Đội nữ thì tế lễ ở đền Mẫu”.

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Ban quản lý Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên làm lễ trình xin mở hội tháng 8 âm lịch.

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 26/9 (tức 16 tháng 8 âm lịch), diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 713 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng. Ngày 30/9 (tức 20 tháng 8 âm lịch), Ban Tổ chức dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và thực hiện lễ giã hội.

Theo số liệu của Ban Quản lý di tích, từ đầu năm đến ngày 12/9, Đền Cửa Ông đã đón hơn 221.000 lượt khách, trong đó có 555 lượt khách quốc tế. Riêng hai ngày 11 và 12/9, khi chuỗi hoạt động lễ hội bắt đầu, di tích đón gần 6.000 lượt người.

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Lễ hội diễn ra từ 13-30/9 (tức mùng 3-20/8 âm lịch).
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Các đội tế nam, nữ lần lượt thực hiện nghi lễ tế tại khu vực Đền Thượng và khu vực đền Mẫu.

Lễ hội Đền Cửa Ông được phục dựng từ năm 1996. Năm 2016, lễ hội được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; năm 2017, Đền Cửa Ông - Cặp Tiên được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Việc được ghi danh đặt ra yêu cầu duy trì nghi lễ đúng thực hành truyền thống và bảo vệ không gian của di tích.

Về dự lễ hội trong ngày khai mạc, ông Đinh Văn Dưỡng (phường Cửa Ông) và chị Trần Thị Thu Hằng (phường Hạ Long) chia sẻ: “Hằng năm, khi tổ chức lễ hội tháng Hai và tháng Tám, tất cả người dân đều hướng về cội nguồn, đặc biệt là về với Đức Ông ở đây với lòng thành kính. Chúng tôi tự hào là chúng tôi là người Cửa Ông được giữ gìn, tôn tạo và tất cả những việc hành lễ trong năm thì người dân Cửa Ông chúng tôi đều tổ chức”.

Kéo dài đến ngày 30/9, lễ hội tiếp tục đón các đoàn tế cùng người dân, du khách về dâng hương. Sự tham gia của các đoàn tế và cộng đồng địa phương là cách những nghi lễ được trao truyền, giữ cho lễ hội tiếp tục hiện diện trong đời sống của người dân Cửa Ông.

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Quảng Ninh rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, vào ngày 3 - 4/2 âm lịch hằng năm, Lễ hội Đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - được chính quyền địa phương tổ chức long trọng.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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