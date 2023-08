Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ hội Quán Thế Âm núi Tứ Tượng ở Huế

Lễ hội mở đầu với lễ cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Tiếp đó là phần diễu hành dâng hương hoa và vật phẩm cúng dường Bồ-tát Quán Thế Âm với sự tham gia của các đơn vị đoàn thể, đạo tràng, Phật tử… Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra hàng năm tại núi Tứ Tượng mang đậm tính văn hóa tâm linh dành cho Phật tử, người dân và du khách, thu hút hàng vạn người đến dâng hương, chiêm bái và cầu nguyện.

Lễ hội Quán Thế Âm mở đầu với lễ cầu nguyện

Các đoàn dâng hương, hoa lễ vật

Bà Trần Thị Ngọc Huyền ở phường Tây Lộc, thành phố Huế tham gia lễ hội Quán Thế Âm cảm nhận: “Lễ hội Quán Thế Âm năm nay đông hơn mọi năm, rộn ràng vì núi Tứ Tượng là điểm chính tôn thờ ngài Quán Thế Âm. Người dân đến đây nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nguyện cầu cho bệnh dịch tiêu trừ và chiến tranh sớm chấm dứt”.

Chương trình lễ hội Quán Thế Âm năm nay chú trọng vào phần nghi lễ mang tính văn hóa tâm linh dành cho quần chúng Phật tử và du khách... Phần lễ gồm có các nghi thức truyền thống như lễ niêm hương, lễ nguyện cầu Quốc thái dân an, lễ thả bong bóng, chim bồ cầu nguyện cầu hòa bình, an lạc… Phần hội với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như tổ chức hội trại Hạnh gia đình Phật tử; thuyết pháp, chương trình văn nghệ, phóng sanh đăng, lễ cầu an. Ông Nguyễn Văn Diếu, ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang tham gia lễ hội Quán Thế Âm cho hay, năm nào ông cũng đến đây tham dự lễ hội này.

“Lễ hội năm nay đông đúc, đây cũng là lễ hội hàng năm, người dân ở đây, cả khắp mọi miền đất nước, cả nước ngoài quy tụ về đây. Ngoài sự cầu mong cho bản thân, gia đình, mọi người được bình an, thì cũng cầu mong mọi sự cũng như là kinh tế được viên mãn", Ông Nguyễn Văn Diếu nói.

Nghi thức thả bóng bay nguyện cầu hoà bình, quốc thái dân an

Đoàn dâng lễ Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Lễ hội thu hút đông đảo phật tử và du khách

Các hoạt động thiện nguyện tại Lễ hội

Với những hoạt động đa dạng mang đậm nét văn hóa Phật giáo, Lễ hội Quán Thế Âm tại núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế góp phần làm phong phú di sản văn hóa tâm linh của vùng đất Cố đô.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho hay: “Lễ hội để cho tất cả Tăng Ni, Phật Tử ở trong tỉnh, ở ngoài tỉnh về tại thánh địa để chiêm bái, đảnh lễ dâng hương cầu nguyện và học theo đức tánh từ bi cứu khổ của mẹ hiền Quan Âm. Có thực hiện được lòng từ bi cứu khổ mới đem đến sự hạnh phúc an lạc cho bản thân, xây dựng hạnh phúc an lạc cho gia đình và góp phần hạnh phúc an lạc cho đất nước, quê hương”./.