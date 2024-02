Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân

Khám phá sắc thái văn hóa Hội An giữa trời xuân Hà Nội

VOV.VN - Trong hai ngày hôm nay và ngày mai (tức mồng 8 và 9 Tết), công chúng Thủ đô có dịp được khám phá về Tết truyền thống và di sản văn hóa độc đáo của Hội An giữa tiết trời Xuân Hà Nội. Đây là hoạt động do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Hội An tổ chức.