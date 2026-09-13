Khách Hồi giáo Indonesia ưa thích điểm đến nào của Việt Nam?

Với trên 17.000 hòn đảo, du lịch Indonesia nổi tiếng về các bãi biển đẹp tại Bali, Lombok hay Labuan Bajo... Thời tiết tại nhiều khu vực của Indonesia được đánh giá khá giống với miền Trung và miền Nam của Việt Nam, trong khi văn hóa và ẩm thực cũng có nét tương đồng. Dù vậy khi nhắc đến du lịch Việt Nam, nhiều người Indonesia rất hào hứng.

Trong các cuộc phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) là địa điểm được nhiều người Indonesia nhắc đến khi nói về Việt Nam, với một tuyến hành trình bao gồm Hà Nội - Sa Pa - Tràng An - Hạ Long. Sa Pa hấp dẫn với khí hậu mát lạnh, khác biệt so với nhiều vùng của Indonesia. Nơi đây có các cánh rừng đầy hoa nở, sương mờ lảng bảng và nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Điều đặc biệt nhiều khách du lịch Indonesia mong chờ, đó là đến Sa Pa vào mùa đông để có cơ hội thấy và chạm vào băng tuyết.

Du khách Indonesia thích thú khi được trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên tại Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị Tanti - một người dân Indonesia chia sẻ với phóng viên VOV: "Tôi chưa đến Việt Nam nhưng đang lên kế hoạch nghiên cứu. Khi xem trên mạng xã hội, tôi muốn đến Sa Pa để được hưởng không khí lạnh, ngắm các cánh rừng hoa. Nếu may mắn tôi có thể thấy băng tuyết - điều hiếm thấy nếu đi du lịch các quốc gia Đông Nam Á khác”.

Một địa điểm khá quen thuộc với khách du lịch Indonesia đó là Đà Nẵng, với ưu thế về du lịch biển, trải nghiệm di sản văn hóa cũng như ẩm thực phong phú. Khu vực miền Trung của Việt Nam đã sớm có chiến lược đón dòng khách Hồi giáo. Nhiều chương trình xúc tiến du lịch, quảng bá điểm đến miền Trung với người Hồi giáo đã được thực hiện thường xuyên tại Indonesia, với các gói tour trải nghiệm hấp dẫn. Đặc biệt trong những năm gần đây, các tỉnh, thành miền Trung cũng phối hợp với các doanh nghiệp, cộng đồng du lịch nhằm xây dựng một hệ sinh thái du lịch thân thiện với người Hồi giáo, chú trọng đến các sản phẩm về ẩm thực theo chuẩn Halal.

Chương trình Giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam tại Jakarta - Indonesia

Ông Erwin Sugianto - Quản lý tài chính của Tiket.com Indonesia (International Flight) nhận định: "Ngoài cảnh đẹp và các yếu tố thiết yếu cho khách du lịch, điều đầu tiên với khách du lịch Indonesia - chủ yếu là người Hồi giáo rất quan tâm và ưu tiên hàng đầu là thực phẩm Halal. Người Indonesia sử dụng các thực phẩm Halal và những món ăn hải sản, miễn là các nhà hàng có chứng nhận Halal là có thể thu hút khách du lịch. Tôi thấy nhiều nhà hàng và khách sạn tại Việt Nam đã cung cấp các dịch vụ cơ bản như là thực phẩm Halal và có khu vực cầu nguyện, đó là yếu tố rất quan trọng để thu hút khách du lịch Indonesia".

Ngoài ra, một điểm đến mới nổi lên gần đây tại thị trường khách Indonesia đó là Phú Quốc, với khí hậu nhiệt đới, ẩm thực phong phú và hệ thống lưu trú đủ các phân khúc, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách quốc tế.

"Người Indonesia đang nói nhiều về Phú Quốc - địa điểm được chúng tôi ví von là 'Monaco của Việt Nam'. Nơi này rất nổi tiếng vì mang lại trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt hoàn toàn so với những gì người ta thường hình dung về Đông Nam Á hay Việt Nam thông thường. Đó là lý do không chỉ công ty chúng tôi mà đa số các đại lý du lịch tại Indonesia hiện nay đều đã xây dựng gói tour đi Phú Quốc", ông Ramanda Raka Aditya - Giám đốc Marketing của Đại lý du lịch AviaTour chia sẻ.

Ông Ramanda Raka Aditya – Giám đốc Marketing của Đại lý du lịch AviaTour

Cùng với các chuyến bay thẳng kết nối trực tiếp giữa hai nước, việc xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện với người Hồi giáo, cùng các chương trình xúc tiến du lịch... đã giúp điểm đến Việt Nam ngày càng gần hơn với những du khách Hồi giáo từ Indonesia.

Thêm vào đó, trong bối cảnh hệ sinh thái truyền thông xã hội của Indonesia rất đặc trưng bởi mức độ kết nối di động cao và số lượng người dùng internet tăng lên hàng năm, việc sử dụng những người có sức ảnh hưởng (KOL, vlogger...) ở Indonesia đóng vai trò then chốt trong việc định hình nhận thức của người tiêu dùng. Các nền tảng phổ biến như Instagram, TikTok và YouTube thu hút được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Trên thực tế khi được hỏi, nhiều người Indonesia biết đến Việt Nam qua hình ảnh trải nghiệm của các KOLs địa phương... Do đó, mạng xã hội và người nổi tiếng sẽ là một kênh hiệu quả giúp lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới người dân Indonesia.