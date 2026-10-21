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Festival Hoa Đà Lạt 2026 mở rộng không gian hoa và âm nhạc

Thứ Tư, 11:24, 21/10/2026
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VOV.VN - Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra cao điểm từ ngày 19 đến 31/12. Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương chuẩn bị, mở rộng không gian hoa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Festival Hoa Đà Lạt được tỉnh Lâm Đồng tổ chức từ năm 2003 với định kỳ hai năm một lần để thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế hoa. Festival Hoa Đà Lạt năm nay hướng đến việc đưa hoa hiện diện rộng khắp các phường trung tâm Đà Lạt và các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

festival hoa Da lat 2026 mo rong khong gian hoa va am nhac hinh anh 1
Tiểu cảnh Hoa và Âm nhạc gần hồ Xuân Hương- Đà Lạt.

Hưởng ứng Festival, đến nay, hơn 70 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”.

Việc xây dựng tiểu công viên hoa, chỉnh trang cảnh quan đang được gấp rút thực hiện. Riêng các phường khu vực trung tâm Đà Lạt đang triển khai nhiều tuyến đường hoa, công trình trang trí, góp phần tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho đô thị du lịch Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 cũng triển khai thực hiện nhiều ý tưởng mới, như kết hợp hoa với âm nhạc thông qua các chương trình, sự kiện: “Dáng hoa”; “Bản giao hưởng hoa Đà Lạt”; “Âm nhạc và Hoa”. Phát triển kinh tế hoa từ việc trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phiên chợ Rau - Hoa, Phố Trà - Cà phê - Rượu vang…

festival hoa Da lat 2026 mo rong khong gian hoa va am nhac hinh anh 2
Cơ quan, doanh nghiệp và người dân Lâm Đồng tích cực hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI bằng việc trồng thêm hoa, cây xanh và làm đẹp các khuôn viên.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, việc mở rộng không gian tổ chức, tăng cường sự tham gia của cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức lan tỏa cho Festival năm nay.

“Năm nay tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival hoa với một không gian mới, đó là một tỉnh Lâm Đồng mới rộng gấp gần ba lần so với trước đây và với một dư địa, một tiềm năng về phát triển kinh tế- xã hội nói chung, về du lịch nói riêng rất là rộng mở. Nhiệm vụ của Festival hoa lần này cũng rất lớn, khác hơn so với những kỳ Festival hoa trước. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành và các địa phương tập trung công tác chuẩn bị Festival hoa thật tốt” - ông Đinh Văn Tuấn, thông tin.

 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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