Lâm Đồng đăng ký bảo hộ thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đang triển khai các bước đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu “Festival Hoa Đà Lạt”. Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ đến tháng 11/2026.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã thông báo mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận đối với các nhóm dịch vụ phục vụ sự kiện Festival Hoa Đà Lạt.

Các nội dung triển khai gồm rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí và phương pháp chứng nhận đối với sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu; xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu; lập hồ sơ đăng ký, nộp đơn và theo dõi quá trình thẩm định tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm của nhiệm vụ dự kiến bao gồm báo cáo tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ; bộ tiêu chí chứng nhận; bản đồ khu vực địa lý vùng diễn ra Festival Hoa đáp ứng yêu cầu đăng ký; quy chế sử dụng nhãn hiệu và bộ hồ sơ đăng ký theo quy định pháp luật.

(Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu “Festival Hoa Đà Lạt” được kỳ vọng góp phần bảo vệ tài sản trí tuệ gắn với hình ảnh, uy tín và bản sắc của địa phương. Đây cũng là cơ sở để quản lý việc sử dụng thương hiệu thống nhất, minh bạch, hạn chế tình trạng sử dụng trái phép hoặc gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội.

Bên cạnh đó, bảo hộ thương hiệu sẽ tạo điều kiện nâng cao giá trị các sản phẩm, dịch vụ gắn với Festival Hoa Đà Lạt, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng tham gia phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt – xứ sở ngàn hoa, tăng sức cạnh tranh cho du lịch Lâm Đồng và phát huy giá trị thương hiệu lễ hội theo hướng bền vững.