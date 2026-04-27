“Gala xiếc - ảo thuật ba miền” sôi động tại sân khấu Thủ đô

“Gala xiếc - ảo thuật ba miền” là chương trình mang dấu ấn riêng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được xây dựng theo hướng kết nối bản sắc văn hóa ba miền thông qua ngôn ngữ xiếc và ảo thuật. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ xiếc, ảo thuật tên tuổi của ba miền, mang đến chương trình biểu diễn đậm màu sắc văn hóa vùng miền.

Tham gia trình diễn tại gala năm nay, nghệ sĩ ưu tú - ảo thuật gia Lê Minh Tuấn cho biết: “Anh em chúng tôi rất vinh dự được đóng góp một phần trong gala năm nay. Với tình cảm đó, chúng tôi mang đến những tiết mục chọn lọc đặc sắc. Đến với gala xiếc và ảo thuật ba miền, tôi sẽ có một số tiết mục khéo tay; bên cạnh đó cũng có những tiết mục lớn như đốt lửa hóa ra cô gái. Chúng tôi đến với gala rất mong đem đến cho khán giả ở Thủ đô Hà Nội những tiết mục khiến họ hài lòng, những giây phút được giải trí, ấn tượng, thoải mái”.

Gala được dàn dựng theo cấu trúc xuyên suốt về sự hội tụ văn hóa ba miền. Mở đầu chương trình là tiết mục "Quê hương ba miền", tiếp nối với "Về miền quan họ", "Tây Nguyên ngày mới", "Lý ngựa ô - Về đất Phương Nam," khép lại bằng màn chào kết "Đất nước trọn niềm vui - Như có Bác trong ngày đại thắng". Các tiết mục được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc đặc sắc như đu dây đôi, dây thép căng, tung hứng, vòng xoay mạo hiểm, xiếc thú, hề xiếc và ảo thuật… tạo nên sự đa dạng, giàu nhịp điệu cho chương trình.

Đối với nhiều nghệ sĩ, “Gala xiếc - ảo thuật ba miền” không chỉ là dịp được trình diễn trước khán giả Thủ đô, mà còn là cơ hội để những người trong nghề gặp gỡ, giao lưu, học hỏi.

Ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy (TP.HCM) - Quán quân Ảo thuật toàn quốc năm 2023 chia sẻ: “Về ảo thuật, Việt Duy chuyên diễn những trò khéo léo tay và tương tác, giao lưu với khán giả, rồi trình diễn lấy những đồ vật trên người khán giả. Tôi rất vui và cũng có chút hồi hộp, chỉ mong chương trình này vài tháng diễn ra một lần để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ được gặp khán giả ở Hà Nội. Anh em nghệ sĩ ba miền được gặp mặt nhau, các cô chú lớn tuổi chia sẻ kinh nghiệm đứng trên sân khấu”.

“Gala xiếc - ảo thuật ba miền 2026” tiếp tục diễn ra vào các ngày 29, 30/4 và 1, 2, 3/5 tại Rạp Xiếc Trung ương. Chương trình được kỳ vọng là điểm nhấn sân khấu trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, góp phần đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng.