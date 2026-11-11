Gặp gỡ tại Đà Nẵng, mở lối tương lai tại Kanagawa

Tỉnh Kanagawa nằm ở khu vực phía Đông Nhật Bản, giáp thủ đô Tokyo. Đây là một trong những địa phương có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa và giáo dục của Nhật Bản, nổi bật với các hoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch và đào tạo. Với lợi thế về cơ sở giáo dục, hệ thống doanh nghiệp và môi trường sống hiện đại, Kanagawa là điểm đến có nhiều tiềm năng đối với học sinh, sinh viên và người lao động quốc tế.

Học sinh, sinh viên các trường THPT, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đến nay, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản đã 10 lần tổ chức sự kiện KANAGAWA FESTIVAL tại Việt Nam và năm thứ 5 liên tiếp tổ chức tại Đà Nẵng. Chương trình đã thu hút khoảng 2,6 triệu lượt khách tham quan, qua đó giúp đông đảo người dân tỉnh Kanagawa cảm nhận được những nét đẹp và sức hấp dẫn của Việt Nam, đồng thời ngày càng quan tâm, yêu mến đất nước và con người Việt Nam,

Với mục tiêu khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với cơ hội du học và làm việc tại tỉnh Kanagawa, “KANAGAWA FESTIVAL 2026 tại Đà Nẵng” mở ra cơ hội kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, du học và phát triển nguồn nhân lực giữa hai địa phương.

Lễ trao giải cuộc thi hùng biện và thuyết trình giữa các trường tại sự kiện

Tại sự kiện, các đại biểu, học sinh, sinh viên được tìm hiểu tổng quan về văn hóa, du lịch, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Kanagawa; thông tin về các cơ sở đào tạo, chương trình giáo dục, môi trường việc làm và cơ hội nghề nghiệp tại địa phương.

Dịp nay, diễn ra vòng chung kết cuộc thi hùng biện và thuyết trình bằng tiếng Nhật với sự tham gia của học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại ngày hội

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Kanagawa nói riêng, Việt Nam và Nhật Bản nói chung ngày càng được thúc đẩy thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thương mại và du lịch.

“Thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính quyền tỉnh Kanagawa và các đối tác Nhật Bản trong việc duy trì, phát triển các hoạt động giao lưu, hợp tác đã triển khai; đồng thời mở rộng kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục hai địa phương, hướng đến những chương trình hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư, khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.