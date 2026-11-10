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Nhiều mô hình Dân vận "khéo” ở thành phố Đà Nẵng

Thứ Ba, 15:58, 10/11/2026
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VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2023-2025, thành phố Đà Nẵng có hàng trăm mô hình dân vận khéo, cách làm hay với 4 nội dung trọng tâm: Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; Vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi nếp nghĩ, cách làm; Vận động nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng; Bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp.

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Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, nhiều mô hình đã khơi dậy tinh thần tự quản, tương thân tương ái, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiêu biểu như các mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”; “Hỗ trợ sinh kế, giúp dân thoát nghèo bền vững”; “Chúng con luôn bên Mẹ” phụng dưỡng, chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng; “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”; “Ngày Chủ nhật gần dân - Hỗ trợ công dân số”...

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Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số mô hình triển khai còn mang tính hình thức, nội dung trùng lặp, chưa mang tính đặc thù. Việc ứng dụng công nghệ số ở một số nơi còn chậm; nguồn lực duy trì mô hình chưa thật sự bền vững; và đặc biệt công tác nhân rộng mô hình tiêu biểu có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

“Qua kết quả chúng tôi đã thấy xuất hiện nhiều mô hình điển hình cách làm rất hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy trong triển khai mô hình dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn một số hạn chế như việc nhân rộng các mô hình chưa được nhiều. Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận khéo làm sao phải huy động được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, hội đoàn viên trong thực hiện dân vận khéo”.

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 Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng thực hiện tốt mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” 

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên internet, diễn ra từ ngày 18/11/2026 đến hết ngày 18/01/2027.

Tuyết Lê- Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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