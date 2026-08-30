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Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn Đà Nẵng dịp Quốc khánh 2/9

Chủ Nhật, 10:40, 30/08/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/8), tại bờ Đông cầu Sông Hàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng khai mạc Giải đua thuyền truyền thống mở rộng TP Đà Nẵng.

 

Đã thành thông lệ, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn.  

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Các đội cạnh tranh nhau rất quyết liệt

Đây là năm đầu tiên sau khi hợp nhất TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành TP Đà Nẵng, vì vậy số đơn vị tham dự giải đông hơn. Cùng với các đội đua mạnh của Đà Nẵng, có thêm nhiều đội thuyền đua từ khu vực tỉnh Quảng Nam cũ như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Giải năm nay có sự tham dự của 19 đội thuyền đua với 323 vận động viên; trong đó 13 đội thuyền nam và 6 đội thuyền nữ.  Mỗi vòng đua tính từ cầu quay sông Hàn đến cầu Rồng. Thuyền Nam thi đấu cự ly 7,5 km và thuyền nữ đua 4,5 km.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, đội đua thuyền xã Thượng Đức chia sẻ: “Tham dự giải đua thuyền truyền thống mở rộng năm 2026, dịp Quốc khánh 2/9, anh em chúng tôi thi đấu thể thao với tinh thần thi đấu hết mình. Chúng tôi là người vùng rốn lũ nên anh em ai cũng tập đua thuyền, thứ nhất là đề phòng cho mùa lũ sắp tới, thứ 2 là tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Tham gia dịp Quốc khánh 2/9 này chúng tôi cũng rất vinh dự, được hòa chung không khí vui tươi cả nước. Thượng Đức là đội từ vùng núi xa xôi đến đây anh em chúng tôi rất tự hào”.

Ông Nguyễn Thành Tuấn cho biết, nhà ông ở xã Duy Xuyên nên từ 4 giờ sáng ông và mọi người đã xuất phát để ra cổ vũ các đội dự giải: “Giải đua thuyền truyền thống đây lúc nào cũng được TP Đà Nẵng và tổ chức đúng dịp quốc khánh 2/9 của đất nước nên người dân vui mừng, phấn khởi. Mong Nhà nước năm nào cũng tổ chức giải như thế này để các đơn vị các nơi về tham gia. Tinh thần rất phấn khởi, tôi còn sức khỏe, còn điều kiện thì còn tham gia. Cá nhân tôi cũng trông mong ngày Quốc khánh để ra xem”.

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Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng khẳng định, đây là một trong những sự kiện ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2/9, cũng là sự kiện để người dân, du khách trong và ngoài nước có thêm lựa chọn kỳ nghỉ lễ này.

“Mỗi chặng đua hôm nay không đơn thuần là cuộc tranh tài về tốc độ mà đó là cuộc gặp gỡ của truyền thống và hiện đại, là sự hội tụ của tinh thần thể thao, văn hóa và cộng đồng. Là nơi mỗi vận động viên cùng nhau thể hiện bản lĩnh, nghị lực và khát vọng chiến thắng, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - thể thao truyền thống, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện, giàu bản sắc”, ông Hải nói.

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Đà Nẵng hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”
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Người dân đi bộ đồng hành
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Đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Cũng trong sáng nay, tại Quảng trường 29/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Hàng ngàn người dân các lực lượng như Công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức TP Đà Nẵng cùng đi bộ quanh Quảng trường 29/3.

 Một số hình ảnh tại Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn Đà Nẵng:

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Tặng cờ lưu niệm cho các đội đua
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Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải) dự Lễ hội đua thuyền truyền thống
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Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng dự lễ hội đua thuyền
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Người dân ngồi bên bờ sông Hàn cổ vũ các đội đua
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Người dân cổ vũ các đội thuyền đua
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Các đội xuất phát
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Các đội thuyền đua nữ thi đấu rất quyết liệt
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Bà con đứng trên bờ, dưới thuyền để cổ vũ các đội
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Các đội cạnh tranh nhau rất quyết liệt
Thành Long/VOV-Miền Trung
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