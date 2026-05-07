Giới thiệu sách tranh của họa sĩ Vũ Dương: Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc

Sáng 7/5, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với gia đình họa sĩ Vũ Dương tổ chức ra mắt và giới thiệu sách tranh của Họa sĩ Vũ Dương với chủ đề “Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc”.

Họa sĩ Vũ Dương, tên thật là Võ Đại Dương, sinh năm 1948 tại Huế, hiện sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Họa sĩ Vũ Dương không đi lên từ con đường được đào tạo bài bản mà ông tự học, tự vẽ bằng chính cảm xúc của mình. Từ những năm 1970, ông bắt đầu sáng tác và tham gia các triển lãm mỹ thuật trong nước. Năm 1987, triển lãm cá nhân đầu tiên tại Đà Nẵng đã đánh dấu sự hiện diện chính thức của ông trong đời sống mỹ thuật. Đặc biệt, triển lãm năm 1991 tại TP. Hồ Chí Minh của ông đã được ghi nhận là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu thời điểm đó.

Họa sĩ Vũ Dương (đứng giữa) trao sách tặng giới văn nghệ sĩ và đồng nghiệp.

Trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, họa sĩ Vũ Dương liên tục tham gia các triển lãm trong nước và quốc tế. Nhiều tác phẩm của ông hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và trong các bộ sưu tập tư nhân, như: Ngõ phố đêm; Thiếu nữ và Hoa; Tắm Trăng; Mẹ và Con; Cô gái bên nhà chòi…

Họa sĩ Vũ Dương không tìm cách làm cho mình trở nên khác biệt bằng hình thức, mà vẽ bằng chiều sâu của cảm xúc và sự trung thực với nghệ thuật. Ông thường vẽ những bức tranh sơn dầu có kích cỡ lớn, với nét bút phóng khoáng, sắc màu trong veo lấp lánh, đầy gợi cảm hiện diện trên vách tường của những salon sang trọng. Tranh của ông chứa đựng đề tài phong phú, đa dạng.

Tập sách tranh của họa sĩ Vũ Dương là không gian ký ức được mở ra bằng hội họa, giới thiệu những thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật của họa sĩ đến với công chúng, giúp công chúng có cái nhìn trực quan về bút pháp và tư duy thẩm mỹ của ông.

Giới văn nghệ sỹ xem tranh của họa sĩ Vũ Dương.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Tranh của họa sĩ Vũ Dương đã phản ánh được những giá trị nghệ thuật của mỹ thuật hiện đại. Ông vẽ tranh về đời sống của thành phố, về cảnh quan của thành phố Đà Nẵng cũng như thành phố Huế, quê hương ông. Tranh của ông được giới mỹ thuật đánh giá cao. Hiện nay, trong các bộ sưu tập tranh của các nhà sưu tầm thì Vũ Dương là một trong những họa sĩ có nhiều tranh được trong bộ sưu tập. Tranh của ông đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc triển lãm tranh trong nước và quốc tế”.