English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội cần một mùa Jazz để thành phố kể câu chuyện của mình

Thứ Hai, 08:49, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một buổi chiều đầu thu tháng 9, Hà Nội hiện lên với bầu trời xanh trong, nắng dịu và những cơn gió luồn qua hàng cây, ban công cũ. Ở đâu đó sau một khung cửa, tiếng saxophone hòa cùng piano và bass. Những thanh âm ấy khiến nhịp sống thành phố như chậm lại, gợi ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Jazz và Hà Nội.

Hà Nội có nhiều lớp thời gian cùng tồn tại trong một không gian. Đó là mái ngói cũ dưới bóng cây, những biệt thự Pháp cổ với ô cửa chớp, những tòa nhà kính mới xuất hiện bên cạnh gánh hàng rong và những quán cà phê của người trẻ trên các con phố đã tồn tại hàng trăm năm.

Sự đan xen ấy khiến Hà Nội có nét tương đồng với Jazz - dòng nhạc được tạo nên từ khả năng đối thoại và ngẫu hứng. Một nhạc công đưa ra ý tưởng, người khác đáp lại; một giai điệu có thể được viết sẵn nhưng khi trình diễn vẫn có thể rẽ sang hướng khác. Trong Jazz, những khoảng trống cũng quan trọng như các nốt nhạc, bởi những sai lệch đôi khi trở thành điểm bắt đầu cho một cuộc ngẫu hứng mới.

ha noi can mot mua jazz de thanh pho ke cau chuyen cua minh hinh anh 1
NSƯT Quyền Văn Minh cùng band nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một đô thị sáng tạo cũng có thể vận hành theo cách tương tự: gìn giữ những gì đã có, đồng thời cho phép những điều mới mẻ chen vào giữa các lớp di sản để thử nghiệm và đối thoại.

Trong tinh thần đó, Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” được định hướng trở thành hoạt động thường niên của Thủ đô, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Điểm đáng chú ý của liên hoan nằm ở việc Jazz không chỉ được đặt trong một sân khấu cố định. Trong ba ngày 17-19/9, các hoạt động được trải ra tại nhiều không gian của Hà Nội như Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, khách sạn Thăng Long Opera cùng các câu lạc bộ Jazz như Bình Minh Jazz, Long Waits. Chương trình gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, giao lưu nghệ sĩ và âm nhạc đường phố.

ha noi can mot mua jazz de thanh pho ke cau chuyen cua minh hinh anh 2
Hà Nội với những lớp nhịp sống đan xen, tựa một bản Jazz luôn chuyển động và đầy ngẫu hứng

Việc đưa Jazz ra nhiều không gian khác nhau mở ra khả năng để âm nhạc bước vào nhịp sống đô thị thay vì chỉ hiện diện trong những phòng hòa nhạc. Jazz có thể xuất hiện bên hồ Hoàn Kiếm, trong một căn nhà cũ ở Hàng Buồm, tại những không gian văn hóa hoặc các câu lạc bộ, để công chúng có thêm cơ hội tiếp cận dòng nhạc này.

Jazz cũng có khả năng thay đổi theo không gian và thời tiết. Một bản nhạc trong căn phòng tối lúc nửa đêm có thể tạo cảm giác khác với chính bản nhạc ấy vào một buổi sáng có gió heo may. Hà Nội, với những mùa và trạng thái thời tiết khác nhau, vì thế có nhiều điều kiện để âm nhạc đối thoại với không gian thành phố.

ha noi can mot mua jazz de thanh pho ke cau chuyen cua minh hinh anh 3
Âm nhạc đôi khi chẳng cần sân khấu, chỉ cần một góc hồ, một người chơi đàn và những người sẵn lòng dừng lại lắng nghe.

Không phải ai nghe Jazz cũng cần hiểu về các thể loại hay cấu trúc âm nhạc. Người nghe có thể không biết Swing khác Latin Jazz ở đâu, không nhớ tên nghệ sĩ nhưng vẫn cảm nhận được tiếng kèn vui hay buồn, tiếng piano nhanh hay chậm, sự căng thẳng hay dịu dàng trong cuộc đối thoại giữa các nhạc cụ.

Từ góc nhìn ấy, một liên hoan Jazz không chỉ là thêm một sự kiện văn hóa cho Hà Nội. Giá trị của nó còn nằm ở khả năng tạo ra những ký ức đô thị. Một người có thể đến thành phố vì một sự kiện nhưng sau đó nhớ về những con đường đã đi qua, quán ăn ghé lại, một cơn mưa bất chợt hay một bản nhạc tình cờ vang lên đúng lúc.

ha noi can mot mua jazz de thanh pho ke cau chuyen cua minh hinh anh 4
Hanoi Jazztival 2026 đưa Jazz đi qua nhiều không gian của Thủ đô, để âm nhạc không chỉ nằm trên sân khấu mà thực sự bước vào nhịp sống Hà Nội.

Hanoi Jazztival đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành một trung tâm Jazz của Việt Nam, nơi nghệ sĩ, học giả và các cơ sở đào tạo gặp gỡ, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh một Thủ đô hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc.

Nếu Jazz có thể trở thành một phần nhịp sống của Hà Nội, thành phố sẽ có thêm những đêm diễn nhỏ, những nghệ sĩ trẻ, những cuộc chơi ngẫu hứng, những sân khấu ngoài trời và một cộng đồng đủ lớn để Jazz không còn chỉ là âm nhạc của một nhóm người.

Một mùa Jazz, vì thế, có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị: một thanh âm vang lên giữa phố, một người đang vội bỗng dừng lại lắng nghe, để thành phố có thêm một cách kể câu chuyện của chính mình.

Thiếu Anh/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại
Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại

VOV.VN - Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, ca sĩ Quỳnh Anh - Giải Nhì Sao Mai 2019 - phát hành album phòng thu thứ năm mang tên “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”. Album gồm 7 ca khúc về mùa xuân, được làm mới trong không gian jazz đương đại, kết hợp tinh thần trữ tình quen thuộc với cách tiếp cận hòa âm tinh tế.

Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại

Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại

VOV.VN - Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, ca sĩ Quỳnh Anh - Giải Nhì Sao Mai 2019 - phát hành album phòng thu thứ năm mang tên “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”. Album gồm 7 ca khúc về mùa xuân, được làm mới trong không gian jazz đương đại, kết hợp tinh thần trữ tình quen thuộc với cách tiếp cận hòa âm tinh tế.

Mai Diệu Ly mang âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh trong album mới
Mai Diệu Ly mang âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh trong album mới

VOV.VN - Sau hơn hai năm không ra album, Sao Mai Mai Diệu Ly chính thức tái xuất làng nhạc bằng album mới mang tên "Gió qua mùa thu nhớ". Ở album mới, Mai Diệu Ly đã đưa âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh.

Mai Diệu Ly mang âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh trong album mới

Mai Diệu Ly mang âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh trong album mới

VOV.VN - Sau hơn hai năm không ra album, Sao Mai Mai Diệu Ly chính thức tái xuất làng nhạc bằng album mới mang tên "Gió qua mùa thu nhớ". Ở album mới, Mai Diệu Ly đã đưa âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh.

Hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn miễn phí nhạc Jazz
Hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn miễn phí nhạc Jazz

VOV.VN - Hơn 100 nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế đến từ Mỹ, Singapore và Hàn Quốc sẽ đến Khánh Hoà để tham biểu diễn nhạc Jazz tại "Jazz Quốc tế lần thứ I – Nha Trang 2024".

Hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn miễn phí nhạc Jazz

Hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn miễn phí nhạc Jazz

VOV.VN - Hơn 100 nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế đến từ Mỹ, Singapore và Hàn Quốc sẽ đến Khánh Hoà để tham biểu diễn nhạc Jazz tại "Jazz Quốc tế lần thứ I – Nha Trang 2024".

Nghệ sĩ Việt và quốc tế hội tụ tại Hoà nhạc Jazz & Friends V
Nghệ sĩ Việt và quốc tế hội tụ tại Hoà nhạc Jazz & Friends V

VOV.VN - Sáng 25/9, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức họp báo Chương trình hoà nhạc Jazz & Friends V (lần thứ 5).

Nghệ sĩ Việt và quốc tế hội tụ tại Hoà nhạc Jazz & Friends V

Nghệ sĩ Việt và quốc tế hội tụ tại Hoà nhạc Jazz & Friends V

VOV.VN - Sáng 25/9, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức họp báo Chương trình hoà nhạc Jazz & Friends V (lần thứ 5).

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc