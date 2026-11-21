Sáng 21/11, tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (từ ngày 21-24/11) chính thức diễn ra. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội dự Khai mạc ngày Văn hoá Việt Nam

Không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động văn hóa lớn, sự kiện còn là dịp nhìn lại hành trình gìn giữ, bồi đắp bản sắc dân tộc, khẳng định vai trò đặc biệt của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Từ không gian hồ Hoàn Kiếm, những giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại cùng hội tụ, góp phần lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với di sản văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh văn hóa là cội nguồn sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Trải qua những biến thiên của lịch sử, chính văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc ý chí độc lập, tự cường, bồi đắp tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam.

Văn hóa không chỉ là di sản mà còn là động lực phát triển

Cách đây tròn 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội trong những ngày đầu đầy thử thách của nền độc lập dân tộc. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng sâu sắc: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

80 năm đã trôi qua, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, phát triển con người và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, văn hóa soi đường không chỉ bằng việc gìn giữ truyền thống mà còn thông qua bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Văn hóa định hướng những giá trị tốt đẹp để sự phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế mà còn bằng sự tiến bộ xã hội, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội 2026.

Đây cũng là thông điệp xuyên suốt của Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026: Phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng văn hóa vững chắc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ bản sắc dân tộc với tiếp thu tinh hoa nhân loại, giữa truyền thống và đổi mới sáng tạo.

Việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo mà phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đối với Hà Nội, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa dân tộc, yêu cầu này càng mang ý nghĩa sâu sắc. Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa dân tộc, Thăng Long - Hà Nội luôn giữ một vị trí đặc biệt, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam.

Trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội đã hình thành kho tàng di sản phong phú, từ những di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, phố cổ đến các giá trị nghệ thuật, tri thức và nếp sống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của văn hóa Hà Nội không chỉ nằm ở những công trình hay di sản vật thể mà còn được thể hiện qua con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, giàu trí tuệ và khát vọng sáng tạo.

Là Thủ đô của cả nước, Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn chiều sâu văn hiến, vừa tạo dựng những giá trị mới phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Bởi vậy, bảo tồn văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc lưu giữ những giá trị thuộc về quá khứ mà cần làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ.

Đưa văn hóa vào đời sống, xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hạnh phúc

Từ nhận thức văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực phát triển, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai. Thành phố đặt mục tiêu đưa các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ.

Một trong những định hướng quan trọng được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh là tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô.

Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa; phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô; ưu tiên nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa.

Đặc biệt, thành phố chú trọng phát triển những không gian văn hóa gần gũi với đời sống như thư viện, nhà văn hóa, không gian đọc sách, sinh hoạt nghệ thuật và sáng tạo cộng đồng. Mục tiêu là bảo đảm người dân ở mọi lứa tuổi, mọi địa bàn đều có cơ hội tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, Hà Nội tiếp tục xây dựng con người thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội.

Thành phố chú trọng sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa và ý thức công dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ, văn hóa học đường và văn hóa trên không gian số cũng được xác định là những nội dung cần quan tâm. Trong đó, tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính và thái độ tận tụy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải trở thành biểu hiện cụ thể của văn hóa Thủ đô.

Một định hướng đáng chú ý khác là khơi dậy sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế Hà Nội.

Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, tâm huyết; đồng thời quan tâm bảo tồn, truyền nghề, trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.

Cùng với đó là khuyến khích phát triển các không gian sáng tạo, sản phẩm và dịch vụ văn hóa mang bản sắc Hà Nội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Định hướng này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy phát triển văn hóa: Không chỉ gìn giữ những giá trị sẵn có mà còn chủ động tạo ra các sản phẩm văn hóa mới, có sức hấp dẫn, có khả năng lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Hà Nội xác định người dân phải là chủ thể của quá trình xây dựng và phát triển văn hóa. Sự tham gia của các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và cộng đồng được coi là yếu tố quan trọng để các giá trị văn hóa được gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa bền vững.

Người dân Thủ đô hào hứng tham dự Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

"Tôi mong rằng, từ ngày hội hôm nay, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình và mỗi người dân sẽ có thêm những hành động thiết thực để chăm lo cho văn hóa. Đó có thể là gìn giữ một nếp nhà, trao truyền một nghề truyền thống, nuôi dưỡng thói quen đọc sách, ứng xử tử tế nơi công cộng, quan tâm đến di sản và giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Từ Thăng Long ngàn năm văn hiến đến Hà Nội hôm nay là hành trình tiếp nối không ngừng của lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Trong hành trình ấy, gìn giữ những giá trị được trao truyền là trách nhiệm với quá khứ, còn sáng tạo và bồi đắp những giá trị mới chính là trách nhiệm với tương lai.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 vì vậy không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống mà còn đặt ra yêu cầu biến những giá trị văn hóa thành hành động cụ thể, thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững.

Đó cũng là nền tảng để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là trái tim của cả nước và trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: "Với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc".