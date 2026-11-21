Sáng 21/11, tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (từ ngày 21-24/11) chính thức diễn ra. Sự kiện diễn ra trong dịp kỉ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được xác định trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết: "Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh văn hóa là cội nguồn, sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, chính văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc tự lập, từ cường, bồi đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam".

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội

"Việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản truyền thống và những thành tựu sáng tạo mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, nơi mỗi người được tham gia trải nghiệm sáng tạo, thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp", ông Vũ Đại Thắng cho biết.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định Ngày văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp để giá trị văn hóa đến gần với công chúng, để truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm, chia sẻ niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc trong không gian văn hóa của Thủ đô.

Diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh Hồ Hoàn Kiếm

"Chúng ta có cơ hội để gặp gỡ những nghệ nhân đang bền bỉ gìn giữ di sản, cảm nhận sức sống của những giá trị truyền thống, chứng kiến tinh thần sáng tạo của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm ngày hôm nay có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị cha ông đã trao truyền", ông Vũ Đại Thắng nói.

Trước lễ khai mạc, nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ được tổ chức tại khu vực tượng đài. Lễ khai mạc diễn ra tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh Hồ Hoàn Kiếm. Chương trình chính mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long” với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Tiếp đó, tuyến diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm được triển khai qua ba chương chủ đề.

Nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ

Sự kiện với quy mô dự kiến khoảng 3.500 - 4.000 người tham dự, được tổ chức như một ngày hội cộng đồng mang tính biểu trưng nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội, khẳng định vị thế Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước.

Đồng thời, chương trình huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ, cộng đồng dân cư và đông đảo Nhân dân để bảo tồn, thực hành và trao truyền giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Ở chương mở đầu “Từ thuở Thăng Long: Những biểu tượng tâm linh và chiều sâu lịch sử”, các khối diễu hành gợi nhắc huyền sử con Rồng cháu Tiên, giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh; thờ Chử Đồng Tử; thờ Mẫu Tam phủ; cùng hình tượng Thánh Gióng, hội Gióng. Bên cạnh đó là các khối giới thiệu Thăng Long tứ trấn và chương trình biểu diễn thực cảnh “Chiếu dời đô”.

Sự kiện với quy mô dự kiến khoảng 3.500 - 4.000 người tham dự

Sang chương hai “Hà thành phồn hoa: Truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và bàn tay người thợ”, hình tượng “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ”... Công chúng cũng được tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối nước, hát xẩm, múa đèn...

Khép lại hành trình là chương ba “Thủ đô hội nhập: Sắc màu sáng tạo và sự tiếp nối của thế hệ trẻ”. Trong nội dung “Rực rỡ khát vọng - Vươn tầm thế giới”, ban nhạc biểu diễn trực tiếp kết nối với phần Carnaval trang phục quốc tế với khoảng 150 diễn viên. Đại cảnh kết huy động 200 học sinh lớp 6 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp huy động cùng các lực lượng biểu diễn trên nền một ca khúc về Hà Nội được phối mới.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh những giá trị di sản dân tộc và giới thiệu bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Sau lễ khai mạc, từ ngày 21-24/11/2026, không gian trưng bày, trải nghiệm di sản và công nghệ số cũng được mở rộng tại nhiều địa điểm trung tâm. Bên cạnh đó, công chúng có thể tham quan trưng bày văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại số 45 Tràng Tiền, triển lãm nghệ thuật kết hợp thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) và không gian trưng bày “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình & Sáng tạo” tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu).