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Hang động 150 triệu năm ở Việt Nam lần đầu trở thành nơi trao giải quốc tế

Thứ Bảy, 09:34, 27/06/2026
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VOV.VN - Tối 26/6, Lễ trao giải Giải thưởng Kiến trúc châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh).

Tối 26/6, Lễ trao giải Giải thưởng Kiến trúc châu Á (AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh). Đây là lần đầu tiên một lễ trao giải quốc tế được tổ chức bên trong hang động có niên đại hơn 150 triệu năm.

Sau ba mùa tổ chức tại các địa điểm ở Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc, Tổ chức Giải thưởng châu Á (AAO) lựa chọn hang Ngọc Rồng làm điểm đến cho mùa giải năm nay. Sự kiện quy tụ hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp khách sạn - du lịch, nhà phát triển dự án, chuyên gia sáng tạo và đối tác truyền thông đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á.

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Không gian hang Ngọc Rồng được kết hợp với công nghệ 3D Mapping và các tiết mục nghệ thuật trong đêm trao giải.

Với chủ đề "Influential Asia" (Châu Á kiến tạo sức ảnh hưởng), mùa giải 2026 hướng đến việc tôn vinh những cá nhân, công trình và thương hiệu được đánh giá đang góp phần định hình vị thế của châu Á thông qua sáng tạo, đổi mới, bản sắc văn hóa và tư duy phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Tan Quee Peng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết sự kiện không chỉ là dịp ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và dịch vụ khách sạn - du lịch, mà còn phản ánh cách tương lai của châu Á đang được định hình bởi những ý tưởng đổi mới.

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Đây là lần đầu một lễ trao giải quốc tế được tổ chức bên trong hang Ngọc Rồng có niên đại hơn 150 triệu năm.

Theo ông, trong quá trình chấm giải, Hội đồng Giám khảo đã tiếp cận hàng trăm hồ sơ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Mỗi dự án mang đến một góc nhìn khác nhau về cách kiến trúc, thiết kế và dịch vụ khách sạn có thể góp phần nâng cao chất lượng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa cũng như mở ra những hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất không chỉ là chất lượng chuyên môn hay tính sáng tạo, mà còn là tinh thần tiên phong và cam kết tạo ra những giá trị có sức ảnh hưởng lâu dài.

Kết quả mùa giải cho thấy xu hướng kiến trúc thích ứng với môi trường và phát triển bền vững ngày càng rõ nét. Nhiều dự án được ghi nhận nhờ cách tiếp cận gắn với cộng đồng, tái sinh không gian, hài hòa với thiên nhiên hoặc kết hợp giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Ở lĩnh vực du lịch, lữ hành và dịch vụ trải nghiệm, các mô hình nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn boutique và những sản phẩm du lịch thế hệ mới cũng được đánh giá cao. Điểm chung của các dự án là chú trọng bản sắc địa phương, trải nghiệm của du khách và các yếu tố phát triển bền vững.

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Ông Tan Quee Peng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo (trái) trao giải thưởng
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Bên cạnh những dự án đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, các đại diện Việt Nam cũng được Hội đồng Giám khảo ghi nhận ở nhiều lĩnh vực, từ nhà ở, kiến trúc, thiết kế không gian đến các mô hình dịch vụ. Theo ông Tan Quee Peng, các dự án của Việt Nam cho thấy sự trưởng thành về tư duy kiến trúc và thiết kế, không chỉ ở chất lượng chuyên môn mà còn ở khả năng tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng và góp phần định hình tương lai của các đô thị.

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Sự kiện quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp du lịch - khách sạn và chuyên gia đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Một trong những điểm nhấn của lễ trao giải năm nay là không gian tổ chức bên trong hang Ngọc Rồng - kỳ quan địa chất được hình thành cách đây khoảng 150 triệu năm với hệ thống đá vôi và cấu trúc hang động quy mô lớn. Trong đêm trao giải, không gian hang động được kết hợp cùng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, âm nhạc đương đại và các tiết mục nghệ thuật, tạo nên không gian tổ chức sự kiện ngay trong lòng di sản thiên nhiên.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn hang Ngọc Rồng làm địa điểm tổ chức không chỉ nhằm tôn vinh các thành tựu trong lĩnh vực kiến trúc và du lịch của châu Á mà còn góp phần giới thiệu Việt Nam như một điểm đến cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và MICE quy mô quốc tế.

Khép lại mùa giải 2026, Tổ chức Giải thưởng châu Á cũng công bố khởi động mùa giải 2027 với chủ đề "Visionary Asia" (Tầm nhìn châu Á). Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

Cầu Long Biên .jpg

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Hà Phương/VOV.VN
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