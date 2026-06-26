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Phát hiện hang động mới có nhiều cụm ngọc đẹp tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Thứ Sáu, 09:25, 26/06/2026
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VOV.VN - Một hang động mới vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng hàng loạt ngọc động có kích thước hiếm gặp.

Trước đó, ngày 3/6/2026, ngay khi tiếp nhận thông tin từ một người dân địa phương, đội thám hiểm hang động của Công ty TNHH Jungle Boss phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành khảo sát hang động mới này. Chương trình khảo sát kéo dài 6 ngày và phát hiện hang động mới, mở ra nhiều triển vọng cho công tác nghiên cứu, bảo tồn cũng như phát triển du lịch khám phá.

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Hang động mới được đặt tên là hang Thắng

Hang động mới được đặt tên là hang Thắng (tên tiếng Anh là Victory Cave) theo tên người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí hang. Hang nằm ngay trên cung đường giữa hang Voi và hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000m, chiều rộng trung bình 70m, có nhiều nơi rộng hơn 100m. Hang gồm 2 cửa và chia thành 2 nhánh riêng biệt. Cửa vào rộng khoảng 5m2, trong khi cửa ra hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người lớn lách qua.

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Hệ thống thạch nhũ tuyệt đẹp bên trong hang Thắng

Để tiếp cận lòng hang, đội thám hiểm phải đu dây xuống độ sâu khoảng 20m và ngay khi tiếp đất, lòng hang mở ra là một “cung điện thạch nhũ” có hàng trăm ngàn năm kiến tạo. Gần như toàn bộ chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn. Có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m sừng sững giữa lòng hang, có những rèm đá buông dài từ trần xuống vách.

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Những viên ngọc động tuyệt đẹp, lạ mắt bên trong hang Thắng

Bên trong hang cũng có số lượng lớn cụm ngọc động rất đẹp mắt. Những viên ngọc động tròn trịa, trắng nhẵn và sáng lấp lánh, nằm tập trung trong các hốc đá tự nhiên. Đây là một trong những minh chứng cho quá trình địa chất nổi bật trong lòng hang Thắng.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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