Hành trình 666 km hướng về Borobudur chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2026

Lễ Vesak hàng năm là kỷ niệm ngày sinh, ngày giác ngộ và ngày viên tịch của Đức phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhartha Gautama), một vị hoàng tử đã từ bỏ đặc ân thế tục, tìm kiếm tâm linh và sáng lập ra Phật giáo. Để kỷ niệm Vesak 2026, Đoàn 58 nhà sư Phật giáo đến từ Indonesia, Lào, Malaysia và Thái Lan tham gia cuộc hành hương tâm linh “Thudong”, xuất phát từ Bali hôm 09/5. Chuyến hành hương mang chủ đề "Hành trình vì hòa bình" kéo dài 20 ngày, với lộ trình dài 666 km, đã tới ngôi đền Phật giáo Borodudur hôm 28/5.

Hàng nghìn tăng ni phật tử trên thế giới đang hướng đến ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới Borodudur ở Indonesia.

Tiếp đón các nhà sư tại Semarang hôm 25/5, Phó Thống đốc tỉnh Trung Java, ông Taj Yasin Maimoen bày tỏ ủng hộ hành trình tâm linh Phật giáo “Thudong” mang đến thông điệp hòa bình và khoan dung giữa các tôn giáo. Một minh chứng về cuộc sống hài hòa giữa cộng đồng đa dạng của Indonesia. Đồng thời hy vọng hành trình này sẽ trở thành tấm gương cho công chúng, nhắc nhở con người thực hiện mệnh lệnh của Chúa hướng tới sự vâng phục và tinh thần đoàn kết.

Trong khi đó, nhà sư Nyanakarano Mahathera cho biết, hành trình “Thudong” không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tâm linh mà còn mang sứ mệnh hòa bình cần được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày. Mong muốn tỉnh Trung Java sẽ tiếp tục trở thành một tỉnh hòa bình và là hình mẫu về lòng khoan dung ở Indonesia.

Nghi lễ hành hương "Thudong" trong Phật giáo nhằm rèn luyện tính kiên nhẫn-một hình thức cao nhất của Phật pháp.

Hành hương “Thudong” tượng trưng cho những thực hành khổ hạnh bắt nguồn từ truyền thống của các nhà sư thời xưa, khi Đức Phật và các đệ tử chưa có nơi ở cố định, hay tu viện, phải di chuyển để truyền bá giáo lý Phật pháp. Ngày nay, “Thudong” là một hoạt động hành hương tâm linh trong Phật giáo, để các nhà sư thực hiện những chuyến đi bộ dài ngày như một hình thức rèn luyện thử thách sức chịu đựng về thể chất và tinh thần cũng như thể hiện lòng sùng đạo.