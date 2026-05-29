Hành trình 666 km hướng về Borobudur chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2026

Thứ Sáu, 20:06, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng nghìn tăng ni phật tử trên toàn thế giới cùng đoàn hành hương tâm linh “Thudong” mang thông điệp hòa bình, đang hướng đến ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới Borodudur ở Trung Java của Indonesia, chuẩn bị lễ kỷ niệm Vesak vào ngày 31/5.

Lễ Vesak hàng năm là kỷ niệm ngày sinh, ngày giác ngộ và ngày viên tịch của Đức phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhartha Gautama), một vị hoàng tử đã từ bỏ đặc ân thế tục, tìm kiếm tâm linh và sáng lập ra Phật giáo. Để kỷ niệm Vesak 2026, Đoàn 58 nhà sư Phật giáo đến từ Indonesia, Lào, Malaysia và Thái Lan tham gia cuộc hành hương tâm linh “Thudong”, xuất phát từ Bali hôm 09/5. Chuyến hành hương mang chủ đề "Hành trình vì hòa bình" kéo dài 20 ngày, với lộ trình dài 666 km, đã tới ngôi đền Phật giáo Borodudur hôm 28/5.

hanh trinh 666 km huong ve borobudur chuan bi cho Dai le vesak 2026 hinh anh 1
Hàng nghìn tăng ni phật tử trên thế giới đang hướng đến ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới Borodudur ở Indonesia.

Tiếp đón các nhà sư tại Semarang hôm 25/5, Phó Thống đốc tỉnh Trung Java, ông Taj Yasin Maimoen bày tỏ ủng hộ hành trình tâm linh Phật giáo “Thudong” mang đến thông điệp hòa bình và khoan dung giữa các tôn giáo. Một minh chứng về cuộc sống hài hòa giữa cộng đồng đa dạng của Indonesia. Đồng thời hy vọng hành trình này sẽ trở thành tấm gương cho công chúng, nhắc nhở con người thực hiện mệnh lệnh của Chúa hướng tới sự vâng phục và tinh thần đoàn kết.

Trong khi đó, nhà sư Nyanakarano Mahathera cho biết, hành trình “Thudong” không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tâm linh mà còn mang sứ mệnh hòa bình cần được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày. Mong muốn tỉnh Trung Java sẽ tiếp tục trở thành một tỉnh hòa bình và là hình mẫu về lòng khoan dung ở Indonesia.

hanh trinh 666 km huong ve borobudur chuan bi cho Dai le vesak 2026 hinh anh 2
Nghi lễ hành hương "Thudong" trong Phật giáo nhằm rèn luyện tính kiên nhẫn-một hình thức cao nhất của Phật pháp.

Hành hương “Thudong” tượng trưng cho những thực hành khổ hạnh bắt nguồn từ truyền thống của các nhà sư thời xưa, khi Đức Phật và các đệ tử chưa có nơi ở cố định, hay tu viện, phải di chuyển để truyền bá giáo lý Phật pháp. Ngày nay, “Thudong” là một hoạt động hành hương tâm linh trong Phật giáo, để các nhà sư thực hiện những chuyến đi bộ dài ngày như một hình thức rèn luyện thử thách sức chịu đựng về thể chất và tinh thần cũng như thể hiện lòng sùng đạo.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc

VOV.VN - Ngày 30/4/2026, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc với chủ đề “Phát huy giá trị Phật giáo vì hòa bình và hợp tác toàn cầu”.

Đại lễ Vesak 2025 đề cao triết lý của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp và bao dung

VOV.VN - Ngày 14/5, Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phật đản Vesak đã được tổ chức trang trọng tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. 

Hòa hợp tôn giáo ở Indonesia trong lễ hội Vesak 2025

VOV.VN - Indonesia là quốc gia đông người Hồi giáo lớn nhất thế giới nhưng lễ hội Vesak 2025 tại đây lại thu hút hàng chục nghìn người từ khắp nơi trên thế giới  đến với ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới Borubodur tại Magelang, Trung Java.

Lung linh lễ hội thả đèn lồng Vesak ở ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới

VOV.VN - Với chủ đề "Ánh sáng hòa bình 2025", 2.569 chiếc đèn lồng thân thiện với môi trường, tượng trưng cho năm Phật giáo 2569 thắp sáng khu vực quần thể ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur của Indonesia trong ngày lễ Vesak 2025 (12/5).

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Đại lễ Phật đản Vesak ở Tiền Giang

VOV.VN - Chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2569, tại các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã và đang diễn ra nhiều hoạt động mang đậm ý nghĩa tôn giáo, văn hóa thể hiện tinh thần" tốt đời, đẹp đạo".

