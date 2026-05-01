Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc

Thứ Sáu, 14:38, 01/05/2026
VOV.VN - Ngày 30/4/2026, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc với chủ đề “Phát huy giá trị Phật giáo vì hòa bình và hợp tác toàn cầu”.

Sự kiện do Phái đoàn thường trực Ấn Độ tại Liên hợp quốc tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại diện các nước thành viên và học giả quốc tế. 

Phái đoàn Việt Nam giới thiệu video clip về các dấu ấn của Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam.

Các đại biểu nhấn mạnh ý nghĩa của Vesak – ngày kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật (Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn) – như một dịp để tôn vinh các giá trị phổ quát của Phật giáo. Các ý kiến phát biểu đề cao vai trò của di sản Phật giáo như một “cầu nối văn minh”, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và gắn kết các quốc gia trong nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu. Những sáng kiến về bảo tồn di sản, kết nối các địa điểm hành hương, giao lưu học thuật và hợp tác văn hóa được xem là những kênh hiệu quả để tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng cho hòa bình bền vững.

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định di sản Phật giáo không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn gợi mở những cách tiếp cận thiết thực cho ứng xử của các quốc gia, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối mặt với xung đột, chia rẽ và suy giảm lòng tin. Đại sứ nhấn các giá trị cốt lõi của Phật giáo như hòa bình, từ bi và tính tương thuộc tiếp tục lan tỏa sức sống bền bỉ, góp phần thúc đẩy hợp tác, giảm thiểu đối đầu và đặt con người ở trung tâm ở mọi hành động.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại toạ đàm.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ Phật giáo đã đồng hành và gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, trở thành một phần sâu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần củng cố đoàn kết và thúc đẩy phát triển bao trùm. Nhân dịp này, Đại sứ nhắc lại việc Việt Nam đăng cai thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo tăng ni, phật tử quốc tế. Trong dịp này, việc cung rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam đã trở thành biểu tượng sinh động của giao lưu văn hóa, hữu nghị và gắn kết giữa các dân tộc.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phái đoàn cũng đã giới thiệu đến các đại biểu video clip về các dấu ấn của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam, qua đó lan tỏa hình ảnh một cộng đồng Phật giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch NPT

VOV.VN - Ngày 23/4, tại New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Quang Trung/VOV-Wahington
Công tác Đảng của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trong điều kiện địa bàn Bentiu tiềm ẩn nhiều bất ổn, Đảng ủy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, bảo đảm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế.

Liên hợp quốc chính thức công nhận khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình của Việt Nam

VOV.VN - Liên hợp quốc vừa chính thức công nhận Khóa huấn luyện Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) do Cục GGHB Việt Nam tổ chức đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khóa huấn luyện trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn.

Việt Nam khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi trọng vai trò Liên hợp quốc

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên hợp quốc, đồng thời sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình.

