Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc

Sự kiện do Phái đoàn thường trực Ấn Độ tại Liên hợp quốc tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại diện các nước thành viên và học giả quốc tế.

Phái đoàn Việt Nam giới thiệu video clip về các dấu ấn của Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam.

Các đại biểu nhấn mạnh ý nghĩa của Vesak – ngày kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật (Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn) – như một dịp để tôn vinh các giá trị phổ quát của Phật giáo. Các ý kiến phát biểu đề cao vai trò của di sản Phật giáo như một “cầu nối văn minh”, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và gắn kết các quốc gia trong nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu. Những sáng kiến về bảo tồn di sản, kết nối các địa điểm hành hương, giao lưu học thuật và hợp tác văn hóa được xem là những kênh hiệu quả để tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng cho hòa bình bền vững.

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định di sản Phật giáo không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn gợi mở những cách tiếp cận thiết thực cho ứng xử của các quốc gia, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối mặt với xung đột, chia rẽ và suy giảm lòng tin. Đại sứ nhấn các giá trị cốt lõi của Phật giáo như hòa bình, từ bi và tính tương thuộc tiếp tục lan tỏa sức sống bền bỉ, góp phần thúc đẩy hợp tác, giảm thiểu đối đầu và đặt con người ở trung tâm ở mọi hành động.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại toạ đàm.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ Phật giáo đã đồng hành và gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, trở thành một phần sâu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần củng cố đoàn kết và thúc đẩy phát triển bao trùm. Nhân dịp này, Đại sứ nhắc lại việc Việt Nam đăng cai thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo tăng ni, phật tử quốc tế. Trong dịp này, việc cung rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam đã trở thành biểu tượng sinh động của giao lưu văn hóa, hữu nghị và gắn kết giữa các dân tộc.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phái đoàn cũng đã giới thiệu đến các đại biểu video clip về các dấu ấn của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam, qua đó lan tỏa hình ảnh một cộng đồng Phật giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.