Hành trình lan tỏa tình yêu biển đảo từ những lá cờ Tổ quốc mang dấu Trường Sa

Lan tỏa trách nhiệm, tình cảm dành cho biển đảo quê hương

Mỗi con dấu in trên nền cờ Tổ quốc không chỉ để đánh dấu hành trình đã đi qua, mà còn chứa đựng niềm tự hào thiêng liêng về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau chuyến đi, những lá cờ ấy sẽ trở về đất liền, được treo trang trọng trong gia đình, cơ quan, hoặc trở thành món quà đặc biệt gửi tặng người thân, bạn bè như một cách lan tỏa tình yêu với biển đảo quê hương.

Giữa những vật dụng cần thiết cho hành trình nhiều ngày vượt sóng ra quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng Đoàn công tác số 14, trong chiếc vali của nhà báo Phạm Tuấn,Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, có một hành trang đặc biệt được anh gấp gọn gàng, cẩn thận đặt riêng ở một góc nhỏ: Những lá cờ đỏ sao vàng.

Là phóng viên đã nhiều lần may mắn được ra thăm Quần đảo Trường Sa, mỗi lần đi anh Phạm Tuấn đều chuẩn bị cẩn thận mang theo những lá cờ Tổ quốc, anh Phạm Tuấn mong muốn lưu lại những con dấu được đóng trực tiếp lên lá cờ. Với anh, đó không chỉ là kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là cách lưu giữ cảm xúc thiêng liêng khi được đến với vùng biển đảo nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Lá cờ Tổ quốc đóng dấu các điểm đảo Trường Sa là món quà ý nghĩa phóng viên Phạm Tuấn dành tặng con trai

“Khi đặt chân lên Trường Sa, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Vì vậy, sau chuyến đi, tôi muốn treo những lá cờ này ở nơi trang trọng hoặc gửi tặng người thân, bạn bè như một cách lan tỏa tình yêu biển đảo, để mọi người hiểu rằng ngoài khơi xa luôn có những người lính vẫn hiên ngang, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Tôi nghĩ, mỗi lá cờ mang dấu các điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa hay Nhà giàn DK1 không chỉ là một món quà kỷ niệm, mà còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm dành cho biển đảo quê hương”, nhà báo Phạm Tuấn tự hào chia sẻ.

Có những chuyến đi không chỉ là hành trình vượt biển, mà còn là hành trình đi sâu vào tình yêu Tổ quốc trong mỗi con người.

Với Tiến sĩ, nhà văn Nguyên Hùng - Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM, chuyến công tác đến Trường Sa lần này đã để lại những rung động đặc biệt. Từ lá cờ Tổ quốc mang dấu các điểm đảo đến những câu thơ viết trước ngày lên đường, tất cả đã trở thành ký ức thiêng liêng về biển đảo quê hương và những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Được trao tặng món quà lá cờ Tổ quốc đóng dấu các điểm đảo Trường Sa là vinh dự đối với nhà văn Nguyên Hùng và các thành viên trên tàu Trường Sa 571

Tiến sĩ Nguyên Hùng xúc động chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, tôi luôn mong có một lần được ra Trường Sa để tận mắt nhìn thấy phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc giữa biển khơi. Vì thế, khi được vinh dự ra thăm Trường Sa và nhận được món quà từ Đoàn công tác là lá cờ Tổ quốc có đóng dấu các đảo, tôi thực sự rất xúc động. Với tôi, đó không chỉ là một món quà kỷ niệm, mà là một kỷ vật thiêng liêng mang theo hơi thở của biển đảo, dấu ấn của những người lính đang ngày đêm giữ chủ quyền nơi đầu sóng. Nhìn những con dấu in trên lá cờ, tôi bỗng nhớ những câu thơ mình đã viết trước ngày ra đảo:

“Nghe trong ngực một Trường Sa hiển hiện

Chưa tới nơi… mà sóng đã thầm thì…”

Và khi thật sự đặt chân đến nơi này, tôi hiểu rằng có những cảm xúc rất khó gọi thành lời. Chỉ thấy mình yêu hơn biển đảo quê hương và càng trân quý sự hy sinh thầm lặng của quân dân, chiến sỹ nơi đảo xa”.

Lá cờ Tổ quốc đóng dấu các điểm đảo và huy hiệu chiến sỹ Trường Sa là món quà ý nghĩa đối với những thành viên đoàn công tác số 14

Trên con tàu vượt sóng, những lá cờ được gấp cẩn thận, giữ gìn như một vật thiêng liêng. Đến mỗi điểm đảo, khi cán bộ chiến sĩ hỗ trợ đóng dấu lưu niệm lên lá cờ, tất cả đều xúc động. Bởi hơn ai hết, mỗi thành viên trong đoàn công tác số 14 đều hiểu rằng để giữ vững màu cờ đỏ sao vàng giữa biển trời Trường Sa là biết bao hy sinh, gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Gần 300 lá cờ mang từ đất liền ra Trường Sa

Không chỉ các cá nhân, nhiều cơ quan, đơn vị tham gia đoàn công tác số 14 cũng chuẩn bị số lượng lớn cờ Tổ quốc để lưu giữ dấu ấn hành trình.

Đoàn công tác MB HiGreen Trường Sa 2026 cùng Nhóm Thiện nguyện HQ 571/2014 trong chuyến công tác lần này không chỉ phối hợp trồng mới hơn 1.000 cây xanh trên các điểm đảo, mà còn mang theo gần 300 lá cờ đỏ sao vàng để xin dấu tại các đảo và Nhà giàn DK1. Sau hành trình, những lá cờ mang đậm dấu ấn thiêng liêng của biển đảo quê hương sẽ được trao tặng tới các thành viên đoàn công tác số 14 trên tàu Trường Sa 571 như một món quà ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và niềm tự hào dân tộc.

Các thành viên đoàn công tác số 14 xin dấu lên lá cờ Tổ quốc tại mỗi điểm đảo đoàn đặt chân đến

Mỗi lá cờ mang dấu các điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa không chỉ là một món quà kỷ niệm, mà còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm dành cho biển đảo quê hương

Thượng tá Chu Hải Công, đại diện đoàn công tác MB HiGreen Trường Sa 2026 cho biết: Việc đóng dấu các đảo lên lá cờ Tổ quốc và ấn phẩm HiGreen Trường Sa mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với mỗi thành viên trong đoàn công tác. Giữa trùng khơi xa cách, Trường Sa là nơi không phải ai cũng có điều kiện đặt chân tới. Mỗi con dấu là một dấu mốc của hải trình, ghi lại nơi đoàn đã đến, đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Khi được in lên lá cờ Tổ quốc, những dấu mốc ấy trở thành biểu tượng của niềm tự hào, của chủ quyền thiêng liêng và của sự gắn kết giữa đất liền với Trường Sa. Đối với ấn phẩm HiGreen Trường Sa, đó cũng là cách lưu giữ hành trình mang cây ra đảo, ghi nhận sự chung tay của cộng đồng trong mục tiêu phủ xanh Trường Sa.

"Với Đoàn Công tác MB HiGreen Trường Sa, lá cờ và ấn phẩm có đóng dấu các đảo sẽ là kỷ vật nhắc mỗi thành viên trong đoàn về trách nhiệm của mình sau chuyến đi. Tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, sự tri ân với quân dân Trường Sa và ý thức đóng góp cho các hoạt động vì biển đảo Tổ quốc", Thượng tá Chu Hải Công chia sẻ.

Với nhiều người Việt Nam, Quần đảo Trường Sa là biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và tinh thần bất khuất trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì vậy, những lá cờ mang dấu Trường Sa hay Nhà giàn DK1 tuy nhỏ bé nhưng lại có sức lan tỏa đặc biệt. Từ một món quà lưu niệm, lá cờ trở thành câu chuyện để kể với người thân, bạn bè về hành trình vượt sóng ra đảo; về cuộc sống của quân và dân nơi đảo xa; về những người lính vẫn ngày đêm đối mặt với nắng gió, bão tố để bảo vệ bình yên cho đất nước.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên nhà giàn DK1/16 Phúc Tần

Giữa mênh mông biển trời, lá cờ Tổ quốc tung bay trên các điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa không chỉ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam, mà còn nhắc nhở mỗi người dân đất Việt về trách nhiệm gìn giữ biển đảo quê hương bằng những hành động thiết thực, từ những điều giản dị nhất.