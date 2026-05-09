Hải trình Trường Sa của Đoàn công tác số 14 kết nối tình yêu biển đảo
VOV.VN - Chiều 8/5, sau hải trình gần 1.000 hải lý, Tàu Trường Sa 571 đã đưa Đoàn công tác số 14 với hơn 200 đại biểu thăm đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc cập cảng quốc tế Cam Ranh, khép lại hành trình ý nghĩa, góp phần lan tỏa, kết nối tình yêu biển đảo Tổ quốc.
Đoàn công tác số 14 do Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn; các phó trưởng đoàn gồm: Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Đoàn gồm hơn 200 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các bộ ban ngành Trung ương, Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Câu lạc bộ thiện nguyện Trường Sa HQ571/2014, ngân hàng MB cùng nhiều văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sĩ hải quân.
Trong 7 ngày công tác, đoàn đã đến thăm các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa cùng Nhà giàn DK1/16 – Phúc Tần. Tại mỗi điểm đến, đoàn tổ chức gặp gỡ, động viên, tặng quà quân và dân đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió; đồng thời giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân và hậu phương với biển đảo. Đoàn công tác số 14 đã trao tặng 838 thùng quà, hiện vật tới quân, dân trên các đảo, nhà giàn với tổng trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng.
Đặc biệt, đoàn đã tham dự lễ chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa; tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại khu vực biển gần đảo Cô Lin và vùng thềm lục địa phía Nam. Đoàn cũng dâng hương tại Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây, Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, Đài liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại thị trấn Trường Sa, cùng nhiều công trình văn hóa tâm linh trên các đảo.
Trong hành trình đến với Trường Sa, Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân xúc động cho biết, mỗi chuyến công tác ra thăm quân và dân trên đảo đều góp phần gắn kết tình cảm giữa đất liền với biển đảo, tiếp thêm ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
“Những chuyến công tác ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, những món quà, cây xanh... từ đất liền gửi ra làm chúng tôi cảm thấy tình cảm ấm áp hơn giữa đất liền và hải đảo, chúng tôi quyết tâm cùng với các lực lượng trên quần đảo Trường Sa sẽ luôn chắc tay súng giữ từng tấc đất, sải biển thân yêu của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Công Thắng nói.
Suốt hải trình, các thành viên đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng”, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu, thi đấu thể thao, giải chạy, sinh hoạt tập thể… tạo khí thế sôi nổi, gắn kết cán bộ, chiến sĩ và đại biểu.
Chuyến công tác không chỉ để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc mà còn giúp các đại biểu hiểu rõ hơn cuộc sống, điều kiện công tác và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng nhân dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” và Huy chương “Chiến sĩ Trường Sa” cho các đại biểu tham gia đoàn công tác.