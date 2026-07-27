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Hơn 100 tư liệu tái hiện cuộc vượt ngục lịch sử năm 1943 tại Nhà tù Sơn La

Thứ Hai, 14:07, 27/07/2026
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VOV.VN - Hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý được giới thiệu, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm và cuộc vượt ngục thành công duy nhất của tù nhân chính trị tại Nhà tù Sơn La.

Triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943" khai mạc sáng nay 27/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, thanh niên, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách và quần chúng nhân dân tham gia. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện "Về nguồn" năm 2026 do UBND tỉnh Sơn La tổ chức, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

 

Tại Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, được bố cục thành ba chủ đề gồm: Sự hiện diện của người Pháp tại Sơn La; Chi bộ Nhà tù Sơn La với cuộc vượt ngục năm 1943; Theo dấu chân những người vượt ngục. Qua đó tái hiện quá trình đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La, làm nổi bật tinh thần bất khuất, ý chí cách mạng và vai trò lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La trong cuộc vượt ngục duy nhất thành công của tù nhân chính trị tại đây.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm chuyên đề Cuộc vượt ngục năm 1943.
hon 100 tu lieu tai hien cuoc vuot nguc lich su nam 1943 tai nha tu son la hinh anh 2
Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, được bố cục thành ba chủ đề...

Cuộc vượt ngục năm 1943 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử gần 40 năm tồn tại của Nhà tù Sơn La. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La, bốn chiến sĩ cộng sản gồm Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân và Trần Đăng Ninh, cùng sự dẫn đường của anh Lò Văn Giá là người dân địa phương, đã vượt ngục thành công để trở về tiếp tục hoạt động cách mạng, góp phần chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.  

hon 100 tu lieu tai hien cuoc vuot nguc lich su nam 1943 tai nha tu son la hinh anh 3
Tái hiện quá trình đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La.
hon 100 tu lieu tai hien cuoc vuot nguc lich su nam 1943 tai nha tu son la hinh anh 4
Đây là cuộc vượt ngục duy nhất thành công của tù nhân chính trị ở Nhà tù Sơn La

Ông Trần Tuấn Quảng, thân nhân đồng chí Trần Đăng Ninh, xúc động chia sẻ: Có mặt tại khai mạc triển lãm “Cuộc vượt ngục năm 1943”, chúng tôi rất xúc động. Thấy là sự nghiệp cứu nước và gìn giữ dân tộc là một quá trình rất dài, từ thế hệ đầu tiên hi sinh, tù đày cho đến nay đã 83 năm, đất nước ta có trải qua 5 thế hệ để đến bây giờ đất nước mới có cơ hội để phát triển. 

hon 100 tu lieu tai hien cuoc vuot nguc lich su nam 1943 tai nha tu son la hinh anh 5
Triển lãm đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, thanh niên, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách và quần chúng nhân dân tham gia
hon 100 tu lieu tai hien cuoc vuot nguc lich su nam 1943 tai nha tu son la hinh anh 6
Nhà tù Sơn La được mệnh danh là “địa ngục trần gian” thứ hai sau Côn Đảo - nơi giam cầm và đày ải nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung

Chuỗi hoạt động "Về nguồn" tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra từ ngày 26-30/7 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thắp nến tri ân và triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943". Thông qua chuỗi sự kiện, Sơn La tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, hướng tới xây dựng "Về nguồn" trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng

Vào 20 giờ tối 27/7/2026, tại Sân Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La (phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) sẽ diễn ra chương trình thực cảnh nghệ thuật "Địa ngục trần gian". Chương trình được dàn dựng theo hình thức sử thi - thực cảnh kết hợp nhạc kịch, với thời lượng từ 50 - 60 phút, chương trình sẽ tái hiện những trang sử hào hùng về cuộc đấu tranh kiên cường, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La.

 

Trấn Long - Lê Hạnh/VOV-Đông Bắc
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