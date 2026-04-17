Khai hội Cúc Phương đại ngàn 2026: Đánh thức bản sắc, định vị du lịch xanh

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc đã trở thành hoạt động thường niên, là điểm nhấn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Cúc Phương. Qua từng năm, quy mô và nội dung ngày hội không ngừng được mở rộng, từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa riêng, đậm đà bản sắc.

Màn trống hội khai mạc chương trình

Cúc Phương là địa bàn có tới 16 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số. Vùng đất này hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với các di sản tiêu biểu như Mo Mường, lễ hội cơm mới, lễ hội Khai Hạ, hát đúm, cồng chiêng và các trò chơi dân gian của người Mường. Đáng chú ý, Mo Mường và lễ hội cơm mới đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, Cúc Phương còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Vườn Quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam, cùng hệ thống hang động, di tích khảo cổ có dấu tích người tiền sử cách đây gần 12.000 năm, và nguồn tài nguyên nước khoáng nóng. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương nhấn mạnh, ngày hội được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Cúc Phương.

Các tiết mục ca múa nhạc khắc họa nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua ngày hội, địa phương hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân; đồng thời phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình

Ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 19/4 với sự tham gia của 8 đoàn tuyển đến từ các địa phương trong và ngoài xã cùng Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Ninh Bình. Các hoạt động phong phú gồm biểu diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao, trò chơi truyền thống, không gian ẩm thực và hội chợ thương mại trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc sắc.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa đại ngàn với âm thanh cồng chiêng, trống hội, thưởng thức các làn điệu dân ca, trải nghiệm trò chơi dân gian và khám phá các sản vật địa phương.

Ngày hội “Cúc Phương đại ngàn 2026” là dịp giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc, mở ra cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch, góp phần đưa Cúc Phương trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Ninh Bình.