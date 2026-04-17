中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai hội Cúc Phương đại ngàn 2026: Đánh thức bản sắc, định vị du lịch xanh

Thứ Sáu, 21:30, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 17/4, tại xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc với chủ đề “Cúc Phương đại ngàn 2026” chính thức khai mạc, thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách tham dự.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc đã trở thành hoạt động thường niên, là điểm nhấn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Cúc Phương. Qua từng năm, quy mô và nội dung ngày hội không ngừng được mở rộng, từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa riêng, đậm đà bản sắc.

khai hoi cuc phuong dai ngan 2026 Danh thuc ban sac, dinh vi du lich xanh hinh anh 1
Màn trống hội khai mạc chương trình

Cúc Phương là địa bàn có tới 16 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số. Vùng đất này hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với các di sản tiêu biểu như Mo Mường, lễ hội cơm mới, lễ hội Khai Hạ, hát đúm, cồng chiêng và các trò chơi dân gian của người Mường. Đáng chú ý, Mo Mường và lễ hội cơm mới đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, Cúc Phương còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Vườn Quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam, cùng hệ thống hang động, di tích khảo cổ có dấu tích người tiền sử cách đây gần 12.000 năm, và nguồn tài nguyên nước khoáng nóng. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

khai hoi cuc phuong dai ngan 2026 Danh thuc ban sac, dinh vi du lich xanh hinh anh 2
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương nhấn mạnh, ngày hội được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Cúc Phương.

khai hoi cuc phuong dai ngan 2026 Danh thuc ban sac, dinh vi du lich xanh hinh anh 3
Các tiết mục ca múa nhạc khắc họa nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua ngày hội, địa phương hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân; đồng thời phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn 2026 - 2030.

khai hoi cuc phuong dai ngan 2026 Danh thuc ban sac, dinh vi du lich xanh hinh anh 4
Các tiết mục đặc sắc tại chương trình

Ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 19/4 với sự tham gia của 8 đoàn tuyển đến từ các địa phương trong và ngoài xã cùng Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Ninh Bình. Các hoạt động phong phú gồm biểu diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao, trò chơi truyền thống, không gian ẩm thực và hội chợ thương mại trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc sắc.

khai hoi cuc phuong dai ngan 2026 Danh thuc ban sac, dinh vi du lich xanh hinh anh 5
Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa đại ngàn với âm thanh cồng chiêng, trống hội, thưởng thức các làn điệu dân ca, trải nghiệm trò chơi dân gian và khám phá các sản vật địa phương.

Ngày hội “Cúc Phương đại ngàn 2026” là dịp giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc, mở ra cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch, góp phần đưa Cúc Phương trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Ninh Bình.

duong_thon.jpg

"Mở khóa" du lịch bền vững từ tri thức bản địa ở Cúc Phương

VOV.VN - Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, cán bộ và người dân xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những chủ trương, chính sách mang tính đột phá sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để du lịch thực sự trở thành sinh kế lâu dài, gắn với bảo tồn rừng và gìn giữ bản sắc.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Cúc Phương Cúc Phương đại ngàn du lịch du lịch sinh thái
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bếp lửa ngày xuân và mâm cỗ Tết của người Mường ở Cúc Phương, Ninh Bình

VOV.VN - Trong làn khói bếp bảng lảng những ngày giáp Tết ở Cúc Phương, Ninh Bình, phụ nữ Mường quây quần gói bánh, đồ xôi trong cuốp gỗ, đàn ông nhóm lửa nướng cá, chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên. Tất cả tạo nên một không gian Tết ấm áp, đậm đà bản sắc.

Thầy giáo dạy Hóa và hành trình biến cây “bổ béo” thành thương hiệu Sâm Cúc Phương

VOV.VN - Xuất phát từ trăn trở trước kho tàng dược liệu bản địa còn bị bỏ ngỏ, thầy giáo Nguyễn Đức Tuấn dạy môn Hóa ở Ninh Bình đã dấn thân vào đại ngàn Cúc Phương, kiên trì nghiên cứu cây “bổ béo” và gây dựng thương hiệu Sâm Cúc Phương. Hành trình ấy trở thành nguồn cảm hứng về khát vọng làm giàu trên quê hương.

Già làng số: Nhân tố tích cực, quan trọng quyết định sự thành công của CĐS các địa phương

VOV.VN - Với vai trò, uy tín cá nhân trong cộng đồng, thôn làng, các “già làng số” đã, đang trở thành nhân tố không thể thiếu trong công cuộc chuyển đổi số tại các địa phương, đặc biệt là tại những khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Không phân biệt tuổi tác, dân tộc, các “già làng số” bằng chính câu chuyện, hành động của mình đang lan tỏa tinh thần, giúp người.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc