Khai hội Phủ Dầy 2026: Di sản UNESCO chuyển mình trong kỷ nguyên số

Là lễ hội tiêu biểu của vùng đất Thiên Bản xưa, Lễ hội Phủ Dầy từ lâu đã trở thành điểm hội tụ đời sống tín ngưỡng đặc sắc của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng là nơi phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, phản ánh sâu sắc thế giới quan và khát vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc của người Việt.

Quần thể di tích Phủ Dầy là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian được xem là trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Không gian này lưu giữ đồng thời các giá trị nổi bật về kiến trúc, điêu khắc và đời sống tâm linh, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước.

Màn biểu diễn trống hội tại lễ khai mạc

Bên cạnh các giá trị vật thể, lễ hội còn bảo tồn nhiều loại hình di sản phi vật thể đặc sắc như hát chầu văn, hầu đồng là những nghi lễ đã được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO công nhận đã góp phần khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, Lễ hội Phủ Dầy vẫn được bảo tồn và phát triển, trở thành một trong những lễ hội lớn của cả nước. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Ninh Bình

Ông Phạm Thành Lợi, Chủ tịch UBND xã Vụ Bản phát biểu khai mạc

Điểm đáng chú ý của Lễ hội Phủ Dầy năm nay là cách thức tổ chức theo hướng đổi mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Chính quyền địa phương đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đồng thời quy hoạch lại không gian lễ hội, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và đảm bảo trải nghiệm cho du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Lợi, Chủ tịch UBND xã Vụ Bản khẳng định "Điểm mới của Lễ hội Phủ Dầy 2026 là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chúng tôi quyết tâm xây dựng Lễ hội Phủ Dầy thành điểm gặp gỡ của truyền thống và hiện đại, nơi hội tụ và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa Việt".

Song song với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Ban tổ chức cũng kêu gọi người dân và du khách nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình đánh trống khai hội

Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức truyền thống như rước Mẫu thỉnh kinh, hầu đồng, hát chầu văn tiếp tục được tái hiện trong không gian linh thiêng, kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian, tạo nên bức tranh lễ hội phong phú, giàu bản sắc.

Với sự chuẩn bị bài bản và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lễ hội Phủ Dầy 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa tiêu biểu, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển bền vững của xã Vụ Bản trong giai đoạn mới.