Khai hội Phủ Dầy 2026: Di sản UNESCO chuyển mình trong kỷ nguyên số

Chủ Nhật, 22:29, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 19/4, tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Phủ Dầy 2026 chính thức khai mạc. Năm nay Lễ hội được tổ chức, quản lý theo hướng hiện đại đánh dấu bước chuyển mình của di sản văn hóa phi vật trong dòng chảy số.

Là lễ hội tiêu biểu của vùng đất Thiên Bản xưa, Lễ hội Phủ Dầy từ lâu đã trở thành điểm hội tụ đời sống tín ngưỡng đặc sắc của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng là nơi phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, phản ánh sâu sắc thế giới quan và khát vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc của người Việt.

Quần thể di tích Phủ Dầy là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian được xem là trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Không gian này lưu giữ đồng thời các giá trị nổi bật về kiến trúc, điêu khắc và đời sống tâm linh, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước.

Màn biểu diễn trống hội tại lễ khai mạc

Bên cạnh các giá trị vật thể, lễ hội còn bảo tồn nhiều loại hình di sản phi vật thể đặc sắc như hát chầu văn, hầu đồng là những nghi lễ đã được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO công nhận đã góp phần khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, Lễ hội Phủ Dầy vẫn được bảo tồn và phát triển, trở thành một trong những lễ hội lớn của cả nước. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Ninh Bình

Ông Phạm Thành Lợi, Chủ tịch UBND xã Vụ Bản phát biểu khai mạc

Điểm đáng chú ý của Lễ hội Phủ Dầy năm nay là cách thức tổ chức theo hướng đổi mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Chính quyền địa phương đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đồng thời quy hoạch lại không gian lễ hội, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và đảm bảo trải nghiệm cho du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Lợi, Chủ tịch UBND xã Vụ Bản khẳng định "Điểm mới của Lễ hội Phủ Dầy 2026 là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chúng tôi quyết tâm xây dựng Lễ hội Phủ Dầy thành điểm gặp gỡ của truyền thống và hiện đại, nơi hội tụ và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa Việt". 

Song song với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Ban tổ chức cũng kêu gọi người dân và du khách nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình đánh trống khai hội

Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức truyền thống như rước Mẫu thỉnh kinh, hầu đồng, hát chầu văn tiếp tục được tái hiện trong không gian linh thiêng, kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian, tạo nên bức tranh lễ hội phong phú, giàu bản sắc.

Với sự chuẩn bị bài bản và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lễ hội Phủ Dầy 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa tiêu biểu, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển bền vững của xã Vụ Bản trong giai đoạn mới.

Ninh Bình: Lễ hội Phủ Dầy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4

VOV.VN - Ngày 3/4, UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2026. Lễ hội là sự kiện văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu, gắn với Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/4/2026 (tức từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Lễ hội Phủ Dầy Ninh Bình di sản UNESCO
Hàng vạn người thâu đêm "săn" may mắn tại chợ Viềng - Phủ Dầy
Hàng vạn người thâu đêm "săn" may mắn tại chợ Viềng - Phủ Dầy

VOV.VN - Tối mùng 7 tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về chợ Viềng Xuân 2026, Ninh Bình hòa mình trong không khí "mua may, bán rủi" đầu năm. Phiên chợ chỉ họp một đêm gắn với quần thể di tích Phủ Dầy tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt.

VOV.VN - Tối mùng 7 tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về chợ Viềng Xuân 2026, Ninh Bình hòa mình trong không khí "mua may, bán rủi" đầu năm. Phiên chợ chỉ họp một đêm gắn với quần thể di tích Phủ Dầy tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt.

Phiên chợ "bán rủi mua may" Viềng Xuân- Phủ Dầy chính thức nâng tầm thành Lễ hội

VOV.VN - Từ phiên chợ độc đáo mang ý nghĩa “bán rủi, mua may”, chợ Viềng Xuân tại Phủ Dầy, Vụ Bản, Ninh Bình chính thức được nâng tầm thành lễ hội, tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa tâm linh lâu đời của vùng đất phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

VOV.VN - Từ phiên chợ độc đáo mang ý nghĩa “bán rủi, mua may”, chợ Viềng Xuân tại Phủ Dầy, Vụ Bản, Ninh Bình chính thức được nâng tầm thành lễ hội, tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa tâm linh lâu đời của vùng đất phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Phủ Dầy đêm đầu xuân, khách phương Tây ngỡ ngàng hòa mình chiêm bái, xin lộc Mẫu

VOV.VN - Xin lộc đầu năm tại Phủ Dầy, Vụ Bản, Ninh Bình không chỉ là một phong tục, mà còn là thể hiện sinh động của sức sống di sản trong nhịp sống đương đại. Du khách phương Tây cũng thành tâm hòa mình vào dòng người xin lộc đầu năm, tạo nên một bức tranh giao thoa văn hóa đầy ấn tượng nơi cõi thiêng.

VOV.VN - Xin lộc đầu năm tại Phủ Dầy, Vụ Bản, Ninh Bình không chỉ là một phong tục, mà còn là thể hiện sinh động của sức sống di sản trong nhịp sống đương đại. Du khách phương Tây cũng thành tâm hòa mình vào dòng người xin lộc đầu năm, tạo nên một bức tranh giao thoa văn hóa đầy ấn tượng nơi cõi thiêng.

