  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khai hội truyền thống Bạch Đằng bên dòng sông Di sản

Thứ Tư, 21:59, 22/04/2026
VOV.VN - Lễ hội Bạch Đằng khai hội tối 22/4 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), mở màn cho chuỗi hoạt động truyền thống đặc sắc gắn với những chiến thắng lừng lẫy trên dòng sông di sản.

Màn trống hội hùng tráng tái hiện sống động âm vang của những chiến thắng trên dòng sông di sản Bạch Đằng nhiều thế kỷ trước, khai màn cho 1 trong những lễ hội truyền thống lâu đời của tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội Bạch Đằng hay còn được người dân địa phương gọi là lễ hội “Giỗ Trận”, tổ chức vào dịp 6-9/3 Âm lịch hàng năm để tưởng nhớ các anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước. 

Lễ hội Bạch Đằng khai hội bằng màn nghệ thuật đặc sắc tối 22/4

Dòng sông Bạch Đằng lịch sử gắn liền với 3 trận chiến chống giặc ngoại xâm và những chiến công hào hùng của dân tộc. Năm 938, Ngô Quyền chỉ huy đánh tan quân Nam Hán, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc, khẳng định độc lập chủ quyền của đất nước. Lần thứ hai, năm 981, Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn chỉ huy đánh bại quân xâm lược nhà Tống, bảo vệ vững chắc bờ cõi nước nhà. Lần thứ ba, mùa Xuân năm Mậu Tý 1288, dưới sự chỉ huy của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, quân dân nhà Trần tiêu diệt 600 chiến thuyền và 4 vạn quân Nguyên xâm lược.

Di tích lịch sử Bạch Đằng tại Quảng Ninh đã được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Đến năm 2021, Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2025, Bãi cọc Bạch Đằng năm 1288 trở thành 1 trong 12 cụm điểm di tích thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO tôn vinh là Di sản văn hóa thế giới.

Các đại biểu và người dân làm lễ dâng hương tại đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà trước lễ khai hội

"Những lễ hội này là dịp để người dân ghi nhớ lịch sử lâu đời, những công ơn của các vị anh hùng Trần Hưng Đạo, rồi Vua Bà ở nơi đây. Tôi mong muốn giữ gìn được lễ hội truyền thống này mãi mãi để người dân cùng hưởng ứng và phát triển", bà Đoàn Thị Châu, người dân phường Quảng Yên tới dự lễ khai hội hào hứng chia sẻ.

Khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Bạch Đằng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, năm nay cũng là năm đầu tiên Lễ hội do Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử chủ trì, phối hợp các địa phương tổ chức. Xuyên suốt Lễ hội Bạch Đằng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, tâm linh đặc sắc như rước tượng Đức thánh Trần theo nghi lễ truyền thống từ đền Trần Hưng Đạo về đình Yên Giang và ngược lại; lễ tế Yết; chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách; các giải thể thao truyền thống; tế giã hội tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tôn vinh và lan tỏa sâu rộng giá trị của lễ hội đến với cộng đồng. 

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện âm hưởng 3 chiến thắng vĩ đại trên sông Bạch Đằng lịch sử

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định, đơn vị sẽ phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, du khách trải nghiệm trọn vẹn giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của di sản.

Hình tượng những vị anh hùng chống giặc ngoại xâm được thể hiện sống động thông qua các ca khúc và giọng ca ấn tượng

"Trách nhiệm của chúng tôi năm nay sẽ phải tiếp tục tổ chức thật tốt lễ hội với đầy đủ các nghi lễ truyền thống cũng như nhiều hoạt động bên lề, kéo dài không gian của lễ hội, vừa là để ôn lại lịch sử truyền thống của dân tộc, vừa phát huy những nét đẹp của văn hoá tâm linh, văn hoá dân gian, thu hút du khách đến với Quảng Ninh", Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết.

Đề xuất khai mở Hành lang Di sản Đông A tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ý tưởng về hành lang kết nối các di sản Đông A thời Trần theo dòng chảy lịch sử của sông Bạch Đằng không chỉ là câu chuyện bảo tồn quá khứ mà còn là kỳ vọng về một đô thị di sản, nơi nuôi dưỡng tri thức và sáng tạo cho tương lai. Tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất ý tưởng này với sự tham vấn của nhiều chuyên gia.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Hơn 1.000 người chinh phục đỉnh di sản Yên Tử
Hơn 1.000 người chinh phục đỉnh di sản Yên Tử

VOV.VN - Không chỉ là 1 cuộc đua, hành trình chinh phục non thiêng Yên Tử qua những di sản văn hoá tâm linh và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp để lại nhiều ấn tượng đẹp với hơn 1.000 vận động viên.

Hơn 1.000 người chinh phục đỉnh di sản Yên Tử

Hơn 1.000 người chinh phục đỉnh di sản Yên Tử

VOV.VN - Không chỉ là 1 cuộc đua, hành trình chinh phục non thiêng Yên Tử qua những di sản văn hoá tâm linh và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp để lại nhiều ấn tượng đẹp với hơn 1.000 vận động viên.

Phát triển đô thị di sản Yên Tử nâng tầm "không gian di sản sống"
Phát triển đô thị di sản Yên Tử nâng tầm “không gian di sản sống”

VOV.VN - Định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử với mục tiêu bảo tồn bền vững di sản văn hoá thế giới, Hội nghị khoa học được tổ chức ngày 22/3 tại phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Phát triển đô thị di sản Yên Tử nâng tầm “không gian di sản sống”

Phát triển đô thị di sản Yên Tử nâng tầm “không gian di sản sống”

VOV.VN - Định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử với mục tiêu bảo tồn bền vững di sản văn hoá thế giới, Hội nghị khoa học được tổ chức ngày 22/3 tại phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Bắc Ninh trưng bày Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc
Bắc Ninh trưng bày Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trương Quang Hải cho biết: "Tỉnh Bắc Ninh có các điểm tiêu biểu như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà và khu vực Tây Yên Tử được UNESCO ghi danh Di sản văn hoá thế giới góp phần quan trọng vào giá trị toàn cầu của di sản".

Bắc Ninh trưng bày Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc

Bắc Ninh trưng bày Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trương Quang Hải cho biết: "Tỉnh Bắc Ninh có các điểm tiêu biểu như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà và khu vực Tây Yên Tử được UNESCO ghi danh Di sản văn hoá thế giới góp phần quan trọng vào giá trị toàn cầu của di sản".

