Khai hội truyền thống Bạch Đằng bên dòng sông Di sản

Màn trống hội hùng tráng tái hiện sống động âm vang của những chiến thắng trên dòng sông di sản Bạch Đằng nhiều thế kỷ trước, khai màn cho 1 trong những lễ hội truyền thống lâu đời của tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội Bạch Đằng hay còn được người dân địa phương gọi là lễ hội “Giỗ Trận”, tổ chức vào dịp 6-9/3 Âm lịch hàng năm để tưởng nhớ các anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

Lễ hội Bạch Đằng khai hội bằng màn nghệ thuật đặc sắc tối 22/4

Dòng sông Bạch Đằng lịch sử gắn liền với 3 trận chiến chống giặc ngoại xâm và những chiến công hào hùng của dân tộc. Năm 938, Ngô Quyền chỉ huy đánh tan quân Nam Hán, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc, khẳng định độc lập chủ quyền của đất nước. Lần thứ hai, năm 981, Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn chỉ huy đánh bại quân xâm lược nhà Tống, bảo vệ vững chắc bờ cõi nước nhà. Lần thứ ba, mùa Xuân năm Mậu Tý 1288, dưới sự chỉ huy của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, quân dân nhà Trần tiêu diệt 600 chiến thuyền và 4 vạn quân Nguyên xâm lược.

Di tích lịch sử Bạch Đằng tại Quảng Ninh đã được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Đến năm 2021, Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2025, Bãi cọc Bạch Đằng năm 1288 trở thành 1 trong 12 cụm điểm di tích thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO tôn vinh là Di sản văn hóa thế giới.

Các đại biểu và người dân làm lễ dâng hương tại đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà trước lễ khai hội

"Những lễ hội này là dịp để người dân ghi nhớ lịch sử lâu đời, những công ơn của các vị anh hùng Trần Hưng Đạo, rồi Vua Bà ở nơi đây. Tôi mong muốn giữ gìn được lễ hội truyền thống này mãi mãi để người dân cùng hưởng ứng và phát triển", bà Đoàn Thị Châu, người dân phường Quảng Yên tới dự lễ khai hội hào hứng chia sẻ.

Khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Bạch Đằng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, năm nay cũng là năm đầu tiên Lễ hội do Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử chủ trì, phối hợp các địa phương tổ chức. Xuyên suốt Lễ hội Bạch Đằng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, tâm linh đặc sắc như rước tượng Đức thánh Trần theo nghi lễ truyền thống từ đền Trần Hưng Đạo về đình Yên Giang và ngược lại; lễ tế Yết; chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách; các giải thể thao truyền thống; tế giã hội tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tôn vinh và lan tỏa sâu rộng giá trị của lễ hội đến với cộng đồng.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện âm hưởng 3 chiến thắng vĩ đại trên sông Bạch Đằng lịch sử

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định, đơn vị sẽ phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, du khách trải nghiệm trọn vẹn giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của di sản.

Hình tượng những vị anh hùng chống giặc ngoại xâm được thể hiện sống động thông qua các ca khúc và giọng ca ấn tượng

"Trách nhiệm của chúng tôi năm nay sẽ phải tiếp tục tổ chức thật tốt lễ hội với đầy đủ các nghi lễ truyền thống cũng như nhiều hoạt động bên lề, kéo dài không gian của lễ hội, vừa là để ôn lại lịch sử truyền thống của dân tộc, vừa phát huy những nét đẹp của văn hoá tâm linh, văn hoá dân gian, thu hút du khách đến với Quảng Ninh", Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết.