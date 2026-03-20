中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh trưng bày Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc

Thứ Sáu, 16:04, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trương Quang Hải cho biết: "Tỉnh Bắc Ninh có các điểm tiêu biểu như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà và khu vực Tây Yên Tử được UNESCO ghi danh Di sản văn hoá thế giới góp phần quan trọng vào giá trị toàn cầu của di sản".

Ngày 20/3, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Giới thiệu Di sản Văn hóa thế giới Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

bac ninh trung bay quan the danh thang yen tu - vinh nghiem, con son kiep bac hinh anh 1
Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới và khai mạc Festival Bắc Ninh 2026.

Phát biểu khai mạc trưng bày, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trương Quang Hải cho biết, Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là tổ hợp di sản đặc biệt, mang giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc, không chỉ của các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng mà còn là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam.

bac ninh trung bay quan the danh thang yen tu - vinh nghiem, con son kiep bac hinh anh 2
Các em học sinh trải nghiệm in mộc bản

Trải dài trên những vùng đất cổ gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước, quần thể là nơi hội tụ tinh hoa thời Trần, nổi bật với Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt.

“Trong quá trình hội nhập, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã không ngừng nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới. Riêng Bắc Ninh có các điểm tiêu biểu như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà và khu vực Tây Yên Tử, góp phần quan trọng vào giá trị toàn cầu của di sản”, ông Hải nhấn mạnh.

Các di tích tại Bắc Ninh giữ vai trò bảo tồn, lan tỏa văn hóa Trúc Lâm và truyền thống Kinh Bắc, với nhiều giá trị nổi bật như kiến trúc cổ, vườn tháp, mộc bản quý và hệ thống lễ hội đặc sắc. Hoạt động trưng bày lần này giới thiệu các tư liệu, hiện vật tiêu biểu, tái hiện lịch sử Trúc Lâm, giá trị văn hóa, tôn giáo, cảnh quan và hành trình hơn 13 năm xây dựng hồ sơ và vận động quốc tế để Quần thể di sản được công nhận Di sản Văn hóa thế giới.

bac ninh trung bay quan the danh thang yen tu - vinh nghiem, con son kiep bac hinh anh 3
Đại biểu tham quan triểm lãm

Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) đã diễn ra triển lãm diễn ra từ 20/3 đến 31/3/2026, quy tụ 30 gian hàng với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại đây trưng bày gần 10 nghìn tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chủ yếu là các loại: Ngọc, đá quý, đá cảnh tự nhiên và nhân tạo, mẫu đá quý thô, tác phẩm điêu khắc từ đá quý, tranh đá quý, tượng nghệ thuật... có giá trị thẩm mỹ và kinh tế cao. Dưới bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của các nghệ nhân, những khối đá vô tri đã trở thành tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, sống động và gần gũi với thiên nhiên.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh trưng bày Quần thế di sản danh thắng Yên Tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng được công nhận là điểm du lịch của Bắc Ninh
Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng được công nhận là điểm du lịch của Bắc Ninh

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công nhận Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (số 225 đường Trần Phú, phường Từ Sơn) nơi lưu giữ nhiều cổ vật vừa được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng được công nhận là điểm du lịch của Bắc Ninh

Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng được công nhận là điểm du lịch của Bắc Ninh

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công nhận Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (số 225 đường Trần Phú, phường Từ Sơn) nơi lưu giữ nhiều cổ vật vừa được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Bắc Ninh chủ động thích ứng, tổ chức hiệu quả bầu cử
Bắc Ninh chủ động thích ứng, tổ chức hiệu quả bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tập trung tổng hợp kết quả, lập biên bản và hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, làm cơ sở cho việc công bố danh sách những người trúng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Bắc Ninh chủ động thích ứng, tổ chức hiệu quả bầu cử

Bắc Ninh chủ động thích ứng, tổ chức hiệu quả bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tập trung tổng hợp kết quả, lập biên bản và hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, làm cơ sở cho việc công bố danh sách những người trúng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX
Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX

Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc