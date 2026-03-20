Bắc Ninh trưng bày Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc

Ngày 20/3, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Giới thiệu Di sản Văn hóa thế giới Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới và khai mạc Festival Bắc Ninh 2026.

Phát biểu khai mạc trưng bày, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trương Quang Hải cho biết, Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là tổ hợp di sản đặc biệt, mang giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc, không chỉ của các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng mà còn là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam.

Các em học sinh trải nghiệm in mộc bản

Trải dài trên những vùng đất cổ gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước, quần thể là nơi hội tụ tinh hoa thời Trần, nổi bật với Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt.

“Trong quá trình hội nhập, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã không ngừng nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới. Riêng Bắc Ninh có các điểm tiêu biểu như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà và khu vực Tây Yên Tử, góp phần quan trọng vào giá trị toàn cầu của di sản”, ông Hải nhấn mạnh.

Các di tích tại Bắc Ninh giữ vai trò bảo tồn, lan tỏa văn hóa Trúc Lâm và truyền thống Kinh Bắc, với nhiều giá trị nổi bật như kiến trúc cổ, vườn tháp, mộc bản quý và hệ thống lễ hội đặc sắc. Hoạt động trưng bày lần này giới thiệu các tư liệu, hiện vật tiêu biểu, tái hiện lịch sử Trúc Lâm, giá trị văn hóa, tôn giáo, cảnh quan và hành trình hơn 13 năm xây dựng hồ sơ và vận động quốc tế để Quần thể di sản được công nhận Di sản Văn hóa thế giới.

Đại biểu tham quan triểm lãm

Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) đã diễn ra triển lãm diễn ra từ 20/3 đến 31/3/2026, quy tụ 30 gian hàng với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại đây trưng bày gần 10 nghìn tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chủ yếu là các loại: Ngọc, đá quý, đá cảnh tự nhiên và nhân tạo, mẫu đá quý thô, tác phẩm điêu khắc từ đá quý, tranh đá quý, tượng nghệ thuật... có giá trị thẩm mỹ và kinh tế cao. Dưới bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của các nghệ nhân, những khối đá vô tri đã trở thành tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, sống động và gần gũi với thiên nhiên.