Khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2026: Âm vang miền đá

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu để lại ấn tượng bởi cảnh quan núi đá tai mèo trùng điệp, cùng đời sống văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII khai mạc tối 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Mỗi độ thu về, những triền hoa tam giác mạch nở giữa nền đá xám tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao. Theo ông Đỗ Hùng Đức, sức sống của loài hoa này cũng gợi nhắc đến phẩm chất mộc mạc, bền bỉ và kiên cường của con người nơi đây.

Từ một loài cây từng gắn với đời sống của cư dân vùng cao, tam giác mạch ngày nay đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn. Bên cạnh mùa hoa, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn còn hội tụ nhiều giá trị về địa chất, địa mạo, cảnh quan, lịch sử và văn hóa.

Không gian khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá”.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn, khai thác tiềm năng gắn với gìn giữ cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa. Hiệu quả của lễ hội không chỉ được đánh giá qua quy mô chương trình hay lượng khách, mà còn ở việc di sản được bảo vệ, văn hóa được trao truyền, sản phẩm địa phương được quảng bá, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng cường liên kết các tuyến, điểm du lịch.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa vùng cao.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp thực hiện. Chương trình được xây dựng thành nhiều lớp nội dung, kết hợp múa đương đại, khí nhạc dân tộc và các tiết mục ca múa nhạc mang màu sắc vùng cao.

Mở đầu chương trình là “Có hẹn vùng hoa trên đá” và cảnh diễn “Hơi thở của núi”. Ca sĩ Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa thể hiện tổ khúc “Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em”, tiếp đó là liên khúc “Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình”.

Các chương “Tiếng khèn núi hát”, “Nơi hẹn dưới chân mây” và “Tự hào hương sắc” tiếp tục khai thác hình ảnh con người, thiên nhiên và đời sống văn hóa trên miền đá. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Ngọc Anh, La Hoàng Quý, Hải Anh, Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang, Tấn Đạt, Lưu Quốc Vương cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên.

Sau phần truyền hình trực tiếp, không khí tại Quảng trường Thanh niên tiếp tục với đại nhạc hội dành cho người dân và du khách.

Lễ hội mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch kéo dài đến hết tháng 12.

Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII, các hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch sẽ được tổ chức trên địa bàn Cao nguyên đá đến hết tháng 12. Ban tổ chức đồng thời kêu gọi du khách giữ gìn cảnh quan, bảo vệ các triền hoa, ứng xử văn minh và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc địa phương.