Khai mạc lễ hội Làng Sen 2023 ở Nghệ An

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Bác) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Phan Đình Trạch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023. (Ảnh: Báo Tin tức)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều cung bậc cảm xúc đã diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn du khách, người dân có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Chương trình “Người Mẹ Làng Sen” gồm 3 phần: từ cánh võng làng Sen; đoá Sen thanh cao và rạng rỡ quê hương, với những bài hát ca ngợi “người mẹ làng Sen”, Bác Hồ kính yêu, và quê hương Nghệ An…

Chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” đồng thời diễn ra tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế - nơi Bác Hồ kính yêu và gia đình đã sống gần 10 năm thời niên thiếu), nhằm tôn vinh những phẩm chất và giá trị nhân văn sâu sắc của bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Bác) và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung-Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Hàng năm, khi tháng 5 về, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ hội làng Sen. Đây là hoạt động chính trị, văn hoá có ý nghĩ quan trọng trong đời sống nhân dân nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tại lễ hội nhằm tuyên truyền cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, Đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá với cả nước, bạn bè quốc tế về văn hoá làng Sen về mảnh đất Nghệ An năng động, thân thiện, luôn mở rộng hợp tác phát triển”.

Lễ hội làng Sen năm nay sẽ diễn ra hết ngày 19/5. Ngoài các nghi lễ trang trọng, thiêng liêng, lễ hội năm nay phong phú và đa dạng với những hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là Liên hoan Tiếng hát Làng Sen với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 21 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành, thị; Trình diễn dân ca ví giặm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; Triển lãm chuyên đề về Bác Hồ; Cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An”…

Dịp này còn diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Từ Làng Sen đến thành phố mang tên Hồ Chí Minh” thể hiện tình cảm thành kính của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân từ thành phố mang tên Bác nhân kỷ niệm ngày sinh của Người trong Lễ bế mạc vào tối 19/5./.