Dự buổi lễ có bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 diễn ra từ ngày 23 - 25/11 (nhằm ngày 15 - 17/10 âm lịch), vào dịp Lễ hội Ok Om Bok - lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam bộ. Lễ hội Ok Om Bok được tổ chức vào thời điểm kết thúc vụ mùa để tỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng - vị thần thiên nhiên giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.

Hình ảnh đưa ghe ngo tại ngày hội

Năm nay, ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động của phần lễ và phần hội, gồm: Lễ cúng Trăng, Giải đua ghe Ngo, Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh An Giang, hội thi thiết kế giàn Thủy lục, Giải cúp các câu lạc bộ Võ cổ truyền tỉnh An Giang, Giải bóng chuyền nam và Giải bóng đá nam xã Gò Quao, Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm địa phương, trưng bày sách, tranh ảnh, hiện vật tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào Khmer,…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer là hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa to lớn, thiết thực nhằm giữ gìn, tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong tỉnh. Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh: "Qua các hoạt động của ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong tỉnh với đồng bào cả nước; cũng là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh, lan tỏa hình ảnh ngày hội văn hóa địa phương đến với du khách. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hình ảnh đưa ghe ngo tại ngày hội

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là dịp để xã Gò Quao nói riêng và tỉnh nói chung quảng bá hình ảnh quê hương thân thiện, nghĩa tình, thu hút du khách và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một số người dân chia sẻ: "Không khí hôm nay quá là vui tươi. Bà con thì đến đây rất sớm để tham gia lễ hội. Em mong muốn qua lễ hội này lan tỏa được không khí này cho đến với bà con du khách ở phương xa để giới thiệu được lễ hội truyền thống tại Gò Quao".

"Khi mình đến với Gò Quao, cảm thấy là không khí rất phấn khởi và mọi người rất nhộn nhịp với ngày hội đua ghe ngo. Em hy vọng sau này vẫn giữ được những bản sắc văn hóa và môn thể thao đua ghe ngo của đồng bào Khmer được giữ gìn về sau".

Thông qua các hoạt động của ngày hội góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sau lễ khai mạc, ngày hội đã diễn ra Giải Đua ghe ngo cự ly 800m nam, thu hút đông người dân, du khách đến xem và cổ vũ.